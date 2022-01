De Reference Man is alomtegenwoordig, maar vaak onzichtbaar. Sophie Frankenmolen wil hem ontmaskeren

De standaard man is wit, zo’n 1 meter 75 lang en weegt ongeveer tachtig kilo. Soms is zijn invloed overduidelijk, vaak zit hij verstopt. Journalist Sophie Frankenmolen gaat in haar docuserie Reference man naar hem op zoek. Vanaf deze maandag is de documentaire vier avonden op rij te zien op NPO2. „Ik hoop dat mensen na het kijken de wereld nooit meer hetzelfde zien”, zegt Frankenmolen. „Ik bedoel, ik wil dat de serie werkt als een doek over een beslagen ruit. Piepend veeg je een kijkgaatje en zie je dat zoveel is afgestemd op de reference man. Het is niet erg als je op hem lijkt, maar je moet wel weten wat de gevolgen zijn voor iedereen die dat niet doet.”

Die ongelijkheid illustreert Frankenmolen aan de hand van vier informatiedichte afleveringen met elk een thema. Ze trekt een flink blik aan experts open en duikt met hen in de medische wereld, de technologie, de arbeidsmarkt en het dagelijks leven. De rode draad? Dingen die we als neutraal zien, zijn dat vaak niet. Soms is dat „knullig” – in de woorden Frankenmolen – maar, dikwijls ook ronduit stuitend: „Wist je bijvoorbeeld dat een vrouw 47 meer kans heeft op ernstig letsel bij een auto-ongeluk? Crashtests van auto’s worden niet gedaan met een representatieve vrouwenpop. Da’s wel nodig, want onze wervels, gewrichten en vet- en spierverdeling zijn allemaal net anders. Ik las dat en dacht: néé, néé, dat kan niet in Nederland. Nou, wel dus. Als vrouwenpop hebben ze in het testcentrum een iets kleinere man waar ze twee knobbels op hebben geplakt. Daar zijn geen regels voor. Absurd.”

Gezichtsherkenning

De uitzendingen zitten tjokvol met dit soort voorbeelden. Naast experts doen ook ervaringsdeskundigen hun verhaal. Zoals de 32-jarige Froukje bij wie een herseninfarct door gebrekkige kennis te laat werd herkend. Was dat anders gegaan als je een jonge man was? vraagt Frankenmolen. In haar ‘ja’ klinkt geen enkele twijfel door.

Frankenmolen: „Wie mij heel erg is bijgebleven, is Robin. Een student van kleur die vertelt dat de gezichtsherkenning niet werkt in het programma dat haar toegang moet geven tot haar online tentamen. Zij komt er niet in. Bij de toegangspoortjes op Schiphol loopt ze tegen hetzelfde aan. Om zo’n algoritme te trainen, krijgt het veel gezichten te zien, en dan vooral witte. Want daar is het meeste beeld van, omdat westerse landen meer internettoegang hebben. Robin zegt erover: ‘Ik ben het gewend om niet gezien te worden’. Woorden die me nog steeds raken. Dit ken ik natuurlijk niet. Mijn leven zit vol privileges, ik ben wit, hoogopgeleid. De wereld is ook deels voor mij en mijn standaarden ontworpen. Als jij het poppetje bent waar die wereld voor is gemaakt, gaat het allemaal makkelijker. Geen overbodige luxe dat te beseffen.”

Boze mannen

Het zorgelijkste wat Frankenmolen ontdekte, sluit aan bij wat Robin vertelt: „Veel van de voorbeelden van de verstopte standaardman zijn te verklaren vanuit de geschiedenis. De boel was nu eenmaal anders ingericht. Maar algoritmes maken we nú. Ze spelen een enorme rol in ons leven en die wordt enkel groter. Ze besluiten over je hypotheek, je baan, je creditcard en meer. Als daar dirty data in gaan, dus incomplete data waarin veel mensen niet zijn meegenomen, dan copy paste je ongelijkheid naar de toekomst. Zonder afspraken daarover, is dat wat we doen.”

Terwijl ze spreekt, schuwt Frankenmolen de grote termen om haar verontwaardiging uit te drukken niet. Meer dan eens vliegen haar handen richting haar hoofd als ze even geen woorden heeft. Boos is ze niet, zegt ze, wel strijdvaardig. Hoe kan het dat dit nu nog aan de hand is? Eenduidig antwoord daarop vond ze niet in haar vierluik. „Meestal geldt: het is geen prioriteit. Voor een gelijkwaardigere wereld is geld en aandacht nodig. Maar behalve onwetendheid is het ook onwelwillendheid. Er zijn genoeg mensen die denken: laten we het godallejezus alsjeblieft zo houden. Er zaten al boze mannen in mijn dm’s. Opvallend dat dat bij zo’n onderwerp toch meer is. Met wie erover wil praten, ga ik graag in gesprek. Ook als ze anders denken. Daarom benadruk ik ook zo dat het niet erg is als jij die standaardman bent. Als je met mensen in dialoog wil, moet je ze er wel een beetje bij trekken. Dit gaat ook over vrouwen in hun omgeving.”

Reference Man (BNNVARA), ma t/m don, 22u15 op NPO 2