De balans opmaken van de wereldeconomie: grootste deel van vermogen zit in vastgoed en grond

Door onze redacteur

Het was nog nooit gedaan: een balans maken van de wereldeconomie. Bedrijven zetten ieder jaar hun bezittingen en verplichtingen op hun balans in de jaarrekening tegenover elkaar, om inzicht te geven in hun gezondheid. Zou eenzelfde berekening geen nuttige inzichten kunnen opleveren over de gezondheid en toekomstkansen van economieën?

Ja, dachten ze bij het McKinsey Global Institute. Dus waarom zouden ze dat bij deze denktank van het gerenommeerde wereldwijde adviesbureau dan niet zelf eens proberen? „Zoals bij bedrijven vaak de aandacht uitgaat naar hun winst- en verliesrekening, kijken we bij landen steevast naar de economische groei in het bbp [bruto binnenlands product]. Maar die schetst een ander beeld dan een balans. Van bedrijven weten we waar hun vermogen in zit – en zo ook hun toekomstige groeikansen. Van landen weten we dat niet”, legt Sven Smit uit, senior partner van het Amsterdamse kantoor van McKinsey, en een van de onderzoekers.

Het McKinsey Global Institute keek naar de cijfers van tien grote economieën in Noord-Amerika (VS, Canada, Mexico), Azië (China en Japan), Europa (Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden) en Australië. Samen zijn die goed voor 60 procent van het bbp wereldwijd. Nederland zat er niet tussen.

Eind november vorig jaar kwam het onderzoek uit. Wat blijkt: in de afgelopen twee decennia is het verband tussen de economische groei van het bbp en de waarde van de vermogens in de wereldeconomie verstoord geraakt. Terwijl de economie in termen van het bbp heel matig groeide, verdrievoudigde de balanswaarde van de tien bovengenoemde economieën sinds het jaar 2000 naar 520.000 miljard dollar (460.000 miljard euro).

Belangrijke oorzaak van die verstoring: de financiële crisis van 2008 en het monetaire en economische beleid dat daarna is gevoerd, bijvoorbeeld met lage rentes.

Vastgoed

De onderzoekers van McKinsey hebben ook berekend wat zij de ‘nettowaarde’ noemen van de economieën. Die is vergelijkbaar met het eigen vermogen op de balans van bedrijven: het bedrag dat overblijft als je van alle bezittingen de financiële verplichtingen (veelal de schulden) aftrekt. McKinsey komt voor de tien economieën uit op een nettowaarde van 540.000 miljard dollar (460.000 miljard euro). Per hoofd van de bevolking levert dat een netto vermogenswaarde op van 66.000 dollar (58.000 euro). Overigens bestaan er in dit opzicht wel grote verschillen tussen de 10 economieën.

Die nettowaarde van de economieën is bijna helemaal – voor 95 procent – in handen van huishoudens. Niet alleen ‘direct’, via contant geld, spaarrekeningen of beleggingen, maar ook ‘indirect’, via bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeraars.

Het opvallende is dat deze nettowaarde enorm is toegenomen, terwijl investeringen door overheden en bedrijven gelijke tred hielden met de veel matiger groei van het bbp. Dat komt door de enorme prijsstijgingen van vastgoed, die op hun beurt vooral veroorzaakt zijn door de historisch lage rentes die centrale banken sinds de financiële crisis vaststellen. Daardoor is lenen goedkoop en zijn beleggingen in bijvoorbeeld vastgoed veel renderender dan vermogen op spaarrekeningen aan te houden. Die prijsstijgingen van vastgoed waren veel hoger dan de gemiddelde inflatie.

Tweederde van de balans van de tien grote economieën bestaat nu uit vastgoed: huizen en gebouwen, plus de grond waarop ze staan. Zit in de wereldeconomie nu dan een hoop lucht door de hoge prijzen van grond en vastgoed?

„Dat durf ik niet te zeggen, dat hebben we niet onderzocht”, zegt Smit van McKinsey. Wel stellen de onderzoekers in hun rapport de retorische vraag of het gezond is voor de economie dat hoge vastgoedprijzen veel meer de economische groei aanjagen dan investeringen in bijvoorbeeld productiecapaciteit of intellectueel eigendom, en dat de vermogensstijging vooral uit hogere prijzen voor vastgoed en grond voortkomt. Het antwoord daarop laten ze open.

Drijvende krachten

Bij een bedrijf zou je zeggen dat het kapitaal ‘vastzit in bakstenen’. En dat is geen compliment. De uitdrukking wordt gebezigd om aan te geven dat het kapitaal voor weinig productiviteitsgroei kan zorgen.

McKinsey constateert dat het kapitaal in de tien onderzochte economieën te weinig zit in de drijvende krachten die wél zorgen voor productiviteitsgroei – en dus voor economische groei. Namelijk slechts 20 procent. Er zou meer kapitaal in infrastructuur, machines, grondstofreserves en intellectueel eigendom moeten zitten. En in een techsamenleving vooral in die laatste categorie.

Maar in de categorie ‘intangibles’, ofwel immateriële bezittingen, zoals R&D (onderzoek en ontwikkeling), intellectueel eigendom, software en merkrechten zit slechts 4 procent van het kapitaal. En dat terwijl volgens onderzoek van OESO – de denktank van industrielanden – bedrijven juist met investeringen hierin het hoogste rendement halen (een van 24 procent).

Dat immateriële bezittingen zo’n lage waarde vertegenwoordigen op de balans komt volgens Smit ook door de accountancyregels. „Juist deze bezittingen moeten snel worden afgeschreven. Terwijl de maatschappelijke waarde van investeringen in deze ‘intangibles’ vaak juist veel langer aanwezig is.”

Wat zegt dit over de toekomst? McKinsey komt met twee mogelijke scenario’s. In het eerste scenario heeft in de economie een grote verandering plaatsgevonden door de lage rente, waardoor de vermogens fors zijn gegroeid in relatie tot de toename van het bbp. Met een steeds oudere bevolking, die meer geneigd is tot sparen en beleggen (als zij een hoger inkomen hebben), zullen de rentes laag blijven. De waarde van vastgoed en beleggingen blijft in dit scenario hoog. Investeringen zullen daarnaast meer dan nu naar immateriële bezittingen ( ‘intangibles’) gaan. De waarde daarvan wordt op de balans, zoals gezegd, snel afgeschreven, terwijl deze investeringen wel een grotere bijdrage aan economische groei leveren.

In het tweede scenario dat McKinsey doorrekende, daalt de waarde van vastgoed en beleggingen wel en neemt daardoor het vermogen (de nettowaarde) van samenlevingen af. Volgens dit scenario worden investeringen in de periode van herstel na de coronapandemie meer in verduurzaming en digitalisering van de economie gestoken. Dat drijft de rente omhoog en heeft lagere prijzen voor beleggingen en vastgoed tot gevolg. En dan zal de lucht uit de balansen van landen verdwijnen.

Was dit onderzoek een eenmalige gimmick? Of gaat McKinsey deze exercitie vanaf nu vaker ondernemen? „Veel economen hebben ons gevraagd om dit elk jaar te gaan herhalen”, zegt Smit. En? „Ja, we gaan het zeker vaker doen.”