Mededingingsexpert: ‘Brussel moet gewoon beginnen met aanpak techreuzen’

Wordt 2022 het jaar dat de almacht van Big Tech écht wordt aangepakt? Overal ter wereld bereiden overheden wetgeving voor die grote techbedrijven als Facebook en Google extra toezicht en verplichtingen moet opleggen. Weekblad The Economist beschreef het onlangs als een mondiale „race om de beste technische regelgever” te worden. En grote kans dat Europa dit jaar als eerste over de finish komt.

De afgelopen jaren voerde Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) namens Brussel al talrijke geruchtmakende zaken tegen bedrijven als Amazon en Google vanwege de oneerlijke manier waarop ze eigen diensten voortrekken. Maar de zaken slepen vaak jaren, en zelfs miljardenboetes konden niet voorkomen dat monopolieposities alleen maar verstevigd zijn en eerlijke concurrentie zo goed als onmogelijk is geworden.

Deze dinsdag begint in Brussel de eindfase van de onderhandelingen over nieuwe mededingingswetgeving, de Digital Markets Act (DMA), die de aanpak fors moet verstevigen. Denk aan de verplichting voor grote bedrijven om data met concurrenten te delen, gebruikers de mogelijkheid te geven hun gegevens mee te nemen naar een andere aanbieder en om voorgeïnstalleerde software te verwijderen van hun telefoons. Verwacht wordt dat de regels nog dit half jaar worden afgehamerd, waardoor ze mogelijk volgend jaar al kunnen ingaan.

Dat mag voor Europese begrippen razendsnel zijn, Tommaso Valletti benadrukt: „Dit heeft véél te lang op zich laten wachten.” Valletti is als hoogleraar economie verbonden aan het Imperial College in Londen en geldt als een internationaal expert op het gebied van mededinging. De geboren Italiaan weet waarover hij het heeft: tot augustus 2019 was hij als ‘hoofdeconoom concurrentie’ binnen de Europese Commissie zelf betrokken bij het mededingingsbeleid.

CV Hoogleraar economie Tommaso Valletti (1967) is als hoogleraar economie, gespecialiseerd in mededinging, verbonden aan het Londense Imperial College en de Universiteit van Rome Tor Vergata. Eerder werkte hij onder meer aan de Londen School of Economics en de Technische Universiteit in Turijn. Van 2016 tot 2019 was hij als Chief Competition Economist werkzaam bij de mededingingsafdeling van de Europese Commissie.

Mooie principes

En dus spaart hij ook zichzelf niet, in zijn kritiek op het afwachtende Europa. „Dit was een falen van antitrust, en daarmee van de Commissie en ook van mijzelf. Het heeft zeven jaar geduurd om de zaak tegen Google Shopping af te ronden. En we wachten nog steeds op een mogelijk beroep! Of de boete effect heeft, is ook heel onzeker. Dat toont wel dat mededingingsbeleid niet heeft gewerkt. Tegelijk: de Commissie heeft in elk geval geprobeerd iets te doen, terwijl het ministerie van Justitie in de Verenigde Staten al die jaren niets deed.”

Met zijn oud-collega’s heeft Valletti nog af en toe contact, met Vestager wisselde hij net nog nieuwjaarswensen uit. Tegelijk toont de hoogleraar zich in het gesprek sceptisch over de Commissie en de aankomende nieuwe wetgeving. „Europa is altijd goed in het vaststellen van mooie principes. Maar een stuk minder in het handhaven daarvan.”

Hij wijst op de afwachtende houding die Brussel aanneemt tegenover de Ierse toezichthouder, die volgens experts keer op keer faalt in het beboeten van de grote techbedrijven die in Ierland gevestigd zijn. „Men durft niet tegen lidstaten in te gaan. Ze hebben in Ierland duidelijk hun werk niet gedaan, maar de Commissie is te gepolitiseerd om zelfs maar te zeggen: dit had beter gekund.

„Dat risico is ook levensgroot bij de DMA. Als je de Amazons of Googles van deze wereld tegenover je hebt, zullen die er met implementatierapporten van duizenden pagina’s alles aan doen om te vertragen. We moeten dit echt zo snel mogelijk invoeren en handhaven. Daarbij zullen zeker fouten gemaakt worden. Maar als we niet gewoon beginnen, verliezen we zó weer tien jaar waarin de verankering van de marktmacht doorgaat.”

Lees ook: Brussel richt de bazooka op Big Tech

Een van de openstaande vragen is wie moet gaan handhaven: Brussel of de lidstaten. Onder meer Nederland pleit voor meer macht bij nationale toezichthouders, maar de Commissie vreest fragmentatie.

„In het ideale scenario is het inderdaad logisch dit centraal te doen. Het voorkomt onzekerheid bij bedrijven over de interpretatie van de wetgeving. Maar de Commissie heeft bij lange na niet genoeg mankracht. En ik herhaal: aan de andere kant heb je legers van duizenden juristen. Nationale toezichthouders moeten dus kunnen inspringen om dat enigszins op te vangen. Dat is niet erg: bij de handhaving van de nieuwe telecomwetgeving ging dat twintig jaar geleden ook zo. Lidstaten leerden daarbij van de ervaring elders. Dus als toezichthouders in Nederland, Duitsland, Portugal en waar dan ook alvast mogen beginnen met handhaven: hoe eerder hoe beter. Ik geloof heilig in concurrentie en ook concurrentie tussen instellingen lijkt me hier goed.”

Een andere open kwestie is hoeveel bedrijven eronder moeten vallen: alleen de allergrootste of ook kleinere spelers?

„Je zou het liefst breder willen kijken. Maar met de beperkte middelen lijkt het me beter te focussen op waar de problemen het grootst zijn: de zoekmachines, de sociale netwerken, de appwinkels en de elektronische marktplaatsen.”

Daarmee richt het toezicht zich uitsluitend op Amerikaanse bedrijven, wat nu al vanuit de VS het verwijt van protectionisme oplevert.

„Ik herinner me uit mijn tijd bij de Commissie dat men in de VS voortdurend anti-Amerikanisme ruikt. Maar als je kijkt naar de mededingingszaken die we voerden: ik kan er zo honderden opnoemen die louter om Europese bedrijven gingen – daar is in de VS alleen geen aandacht voor. Het punt is: de problemen concentreren zich nu eenmaal bij de vijf topbedrijven die inderdaad Amerikaans zijn. Bovendien: Europese regelgevers leggen verantwoording af aan Europese kiezers, en moeten dus oog houden voor de kansen van Europese ondernemers, Europese consumenten. Als Europese start-ups er niet meer tussenkomen door deze Amerikaanse techreuzen, moet Brussel ingrijpen.”

Frictie met de VS kan wel leiden tot minder internationale samenwerking bij nieuwe techregels.

„Ik ben daar niet zo bang voor. Ook in de VS wordt inmiddels hard gewerkt aan strengere wetgeving. Ze zijn zelfs erg geïnteresseerd in de Europese ervaringen. De Google-zaken die daar nu lopen, lijken erg op die wij hebben gevoerd. Samenwerking is ook bittere noodzaak. Europa of de VS gaan er in hun eentje niet in slagen deze giganten aan te pakken. Ze zullen een verdeel-en-heersstrategie uitspelen.”

Lees ook: Big Tech geeft miljoenen uit om EU-regelgeving te beïnvloeden

De afgelopen anderhalf jaar gaven techbedrijven in Brussel ongekende bedragen uit aan de lobby tegen strengere regels. Heeft die lobby de regels nog verzwakt?

„Ik ben bang dat ze daar aardig in geslaagd zijn. Een groot manco in de DMA is het gebrek aan nieuwe regels voor fusies en overnames. In het Europees Parlement lag een amendement daarover op tafel, maar het kwam er niet door. Terwijl: marktmacht van de grote techbedrijven heeft vaak te maken met dit soort killer aquisitions van kleine concurrenten. Daar ingrijpen voorkomt dat de marktmacht ontstaat.

„Het probleem dat ik zie bij lobby gaat niet alleen om overduidelijke inmenging, zoals EU-ambtenaren die bij grote techbedrijven zijn gaan werken. Het is vaak subtieler. De bedrijven zijn in Brussel altijd aanwezig, bij elk debat, elk rondetafelgesprek. Beleidsmakers, zelfs die van goede wil, horen zo voortdurend hetzelfde verhaal. Het maatschappelijk middenveld is in deze discussie ondervertegenwoordigd. Ik probeer daar als onafhankelijk academicus iets tegenover te stellen en ben met opzet heel uitgesproken. Maar uiteindelijk heeft de academische wereld onvoldoende middelen en tijd. Terwijl het belangrijk is dat er een tegengeluid klinkt tegenover grote techbedrijven die volhouden dat er niks is om je zorgen over te maken.”