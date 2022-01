Amerikaans echtpaar opgepakt op Schiphol op verdenking van mensensmokkel

Een ouder Amerikaans echtpaar dat zich inzet voor mensenrechten is zondag aangehouden op luchthaven Schiphol. De Koninklijke Marechaussee verdenkt hen van mensensmokkel.

Volgens Bob Fu, de voorzitter van de christelijke mensenrechtenorganisatie ChinaAid, werden Michael J. Horowitz (83) en zijn vrouw Devra Marcus (81) opgepakt tijdens een „reddingsactie” voor de vrouw en kinderen van de Kazachstaanse activist Serikzjan Bilasj. Horowitz en Marcus begeleidden de vrouw naar de marechaussee zodat ze asiel kon aanvragen in Nederland. Daar werd het Amerikaanse echtpaar gearresteerd, aldus Fu. De voorzitter van ChinaAid noemt de aanhouding „meer dan absurd”.

Prominente jurist

Een woordvoerder van de marechaussee bevestigt dat er een ouder Amerikaans echtpaar is opgepakt op verdenking van mensensmokkel. De twee reisden samen met een Kazachstaanse vrouw en drie kinderen van Istanbul naar Rio de Janeiro met een tussenstop in Amsterdam. Volgens de woordvoerder bestaat de verdenking dat de overstap op Schiphol louter het doel had om asiel aan te vragen: „Dit zou misbruik betekenen van de transitruimte.” Het Kazachstaanse gezin is opgenomen in de asielprocedure, het Amerikaanse echtpaar zit nog steeds vast.

Michael J. Horowitz is een prominente jurist die een hoge ambtelijke functie vervulde onder de Amerikaanse president Reagan. De afgelopen twintig jaar was hij verbonden aan het Hudson Institute, een conservatieve denktank. Als zodanig was hij betrokken bij de totstandkoming van Amerikaanse wetgeving tegen mensensmokkel. Devra Marcus is een gepensioneerde arts, die zich al decennia inzet voor mensenrechten.

Volgens Bob Fu was het echtpaar bereid mee te helpen aan het in veiligheid brengen van het gezin van activist Serikzjan Bilasj, die enige tijd vastzat in Kazachstan omdat hij aandacht vroeg voor de onderdrukking van Oeigoeren en etnische Kazachstanen in de Chinese provincie Xinjiang.

Reddingsactie

Nadat Kazachstan een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitvaardigde, vluchtte Bilasj halsoverkop van Turkije naar de VS. Omdat er aanwijzingen waren dat ook zijn vrouw en kinderen gevaar liepen, besloot de organisatie van Bob Fu een reddingsactie op touw te zetten – door het gezin van Turkije naar Nederland over te brengen. Horowitz en Marcus waren bereid de vrouw te begeleiden, aldus Fu.

De directeur van ChinaAid noemt de aanhouding van het stel „totaal onnodig, Nederland is een fantastische bondgenoot, vooral op het gebied van mensenrechten”.

In een verklaring laat Michael Horowitz weten dat hij en zijn vrouw „geen mensensmokkelaars” zijn. „Hoe lang ik ook in mijn cel gehouden word: ik voel me gelukkig de mogelijkheid te hebben gehad om twee van de bijzonderste helden te helpen die ik ooit heb gekend, samen met hun drie jonge kinderen.”