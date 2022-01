Aantal klanten van flitsbezorging vorig jaar meer dan verdrievoudigd

Steeds meer Nederlanders bestellen boodschappen via flitsbezorging. In de tweede helft van 2021 is het aantal klanten van diensten zoals Gorillas of Flink meer dan verdrievoudigd, blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek van marktonderzoeker Kantar. Ongeveer 700.000 consumenten maken wel eens gebruik van flitsbezorgingdiensten, terwijl dat in de eerste helft van vorig jaar nog 200.000 mensen waren.

Flitsbezorgers beloven online bestelde producten binnen enkele minuten na afrekenen te leveren. De fietsers opereren vanuit winkelruimtes met van buiten geblindeerde ramen, die vol staan met producten als drank, sauzen of brood. Gorillas is de bekendste dienst in Nederland - bijna vijf miljoen Nederlanders kennen de dienst, concludeerden de onderzoekers eerder. Maar ook namen als Flink, Getir en Zapp worden steeds bekender.

De stijging van het aantal klanten heeft volgens Kantar onder meer te maken met de komst van de nieuwe diensten. Gorillas biedt sinds december 2020 producten aan in Nederland, Flink en Getir zijn in het voorjaar van vorig jaar gestart. Ook speelt mee dat het bezorggebied waar de fietsers leveren groeit; inmiddels woont 13 procent van de Nederlanders in een gebied waar minimaal een van deze flitsbezorgers actief is.

Top drie

De redenen waarom mensen flitsboodschappen bestellen zijn niet onderzocht, maar volgens een van de onderzoekers is hebben de coronamaatregelen „ook een rol gespeeld en de groei van de dienst gestimuleerd”.

Mensen bestellen vooral snacks, blijkt uit het onderzoek van Kantar; chips, chocolade en snoep zijn de populairste producten. Op nummer twee van meest bestelde producten staan koffie, frisdranken en thee, en op nummer drie brood en banketproducten. Alcohol staat niet in de top drie. Kantar schat dat de totale besteding aan flitsbezorging van Nederlandse consumenten vorig jaar zo’n 40 miljoen euro per maand bedroeg.

Het onderzoek vond plaats in november onder 44.000 respondenten. Vooral ervaren online bestellers hebben hun weg gevonden naar flitsbezorgers. De onderzoekers laten weten aan NRC dat ze nog geen schatting kunnen maken of de groei doorzet. „Na een volgende meting in februari kunnen we daar meer over zeggen.”

