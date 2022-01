Zeker negentien mensen omgekomen bij flatbrand in New York

Bij een flatbrand in de stad New York zijn zondag ten minste negentien mensen, onder wie negen kinderen, omgekomen. Dat heeft burgemeester Eric Adams zondag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. Hij noemt het „een van de ergste branden die we in de moderne tijd hebben gezien”. Tientallen mensen zijn gewond geraakt en meer dan tweehonderd brandweerlieden zijn uitgerukt naar het gebouw van negentien verdiepingen in stadsdeel The Bronx.

Zeker zestig mensen zijn gewond geraakt, van wie zeker dertien mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De meerderheid van de slachtoffers heeft ernstige longschade opgelopen omdat ze rook hebben ingeademd. Brandweerlieden hebben op iedere verdieping van het gebouw slachtoffers gevonden, zei de commissaris van brandweerkorps FDNY in een persconferentie. „Dat is ongekend in onze stad.”

Volgens de FDNY-commissaris is de brand ontstaan in een tweeverdiepingen-appartement op de tweede en derde etage. De oorzaak wordt nog onderzocht. Brandweerlieden zagen de deur van het appartement openstaan, een mogelijke oorzaak voor de snelle verspreiding van het vuur en de rook. Op sociale media worden beelden gedeeld van twee tieners die zich langs een regenpijp omlaag laten zakken, terwijl metershoge vlammen uit de raamkozijnen slaan. Ook is een reddingsladder te zien die tot de achtste verdieping reikt.

De brand van zondag komt enkele dagen nadat een huisbrand in Philadelphia twaalf mensen – onder wie acht kinderen – het leven kostte. Alle slachtoffers waren familie van elkaar. In het rijtjeshuis, dat verdeeld was in twee appartementen, woonden in totaal 26 mensen. De oorzaak van de brand is nog niet achterhaald, maar volgens de onderzoekers is het mogelijk dat een van de jonge kinderen speelde met een aansteker waarna de kerstboom in brand vloog.