‘Belager’ John van den Heuvel vrij wegens gebrek aan bewijs

De 36-jarige man uit Utrecht die sinds donderdagmiddag gevangen zat op verdenking mogelijk misdaadjournalist John van den Heuvel iets te hebben willen aandoen, is zondagmiddag door de officier van justitie heengezonden.

„De man blijft formeel wel verdachte, maar er is onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden. Verdachte situatie lijkt toeval te zijn. Politieonderzoek duurt voort”, laat een woordvoerder van het OM weten. De verdachte werd donderdag op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht aangehouden omdat hij verdacht dicht achter de beveiligde auto van de Telegraaf-journalist reed. Van den Heuvel wordt al bijna vijf jaar zeer streng beveiligd omdat de zogeheten Mocro-maffia hem naar het leven zou staan.

Volgens de advocaat van de verdachte, Veerle Hammerstein, is de vrijlating van haar cliënt het logisch gevolg van de informatie die de afgelopen drie dagen naar boven is gekomen. De politie heeft onderzocht of de man uit Utrecht Van den Heuvel donderdag langere tijd heeft gevolgd. De journalist vertrok rond het middaguur bij de redactie van De Telegraaf in Amsterdam in een beveiligde auto richting Brabant. Hij stopte in de Beethovenstraat om belegde broodjes te kopen. Daar trok het personenvervoer de aandacht van twee scooterrijders die achter de auto aanreden. Deze twee mannen heeft de politie niet weten te achterhalen.

Hammerstein zegt dat uit het bestuderen van onder meer telefoongegevens is komen vast te staan dat haar cliënt van de A9 uit Heerhugowaard was gereden. „Daar werkte hij aan een klus”. Van den Heuvel maakte zaterdagavond bij RTL Boulevard bekend dat in de auto van de verdachte ook een bivakmuts is gevonden. „Dat klopt. Die zat bij het broodtrommeltje in zijn tas”, zegt Hammerstein. Haar cliënt heeft een „goedlopend installateursbedrijf” en gebruikt in kruipruimtes een bivakmuts.

De advocaat zegt wel te begrijpen dat de beveiligers van Van den Heuvel donderdag schrokken, omdat haar cliënt waarschijnlijk te snel heeft gereden en te dicht op de beveiligde auto zat. De man heeft ook criminele antecedenten. „Hij is een Marokkaanse jongen met een verouderd strafblad. Ik draai daar niet om heen”. De man kent leden uit de bende van topcrimineel Ridouan Taghi maar zou volgens Hammerstein zijn leven hebben gebeterd.

De advocaat spreekt overigens nadrukkelijk tegen dat in de auto van de verdachte cryptotelefoons zijn gevonden. Van den Heuvel had dit zaterdagavond op televisie gezegd. De woordvoerder van het OM zegt niet te weten of dergelijke telefoons zijn gevonden. De politie heeft na het incident ook de woning van de verdachte doorzocht.

John van den Heuvel laat desgevraagd weten „zojuist over de redenen van de vrijlating door de politie geïnformeerd te zijn. Mij is verteld dat er onvoldoende bewijs is tegen de verdachte maar dat het onderzoek wordt voortgezet”. Hij wacht „de verdere ontwikkelingen af”.

