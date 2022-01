‘Ruim 5.000 aanhoudingen bij geëscaleerde protesten in Kazachstan’

De Kazachstaanse autoriteiten arresteerden de afgelopen week 5.135 mensen bij de geëscaleerde protesten in het land. Dat meldt het Russische persbureau Interfax zondag op basis van een televisietoespraak van Jerlan Toergoembajev, de Kazachstaanse minister van Binnenlandse Zaken. Eerder zei het ministerie al zo’n 4.400 mensen te hebben aangehouden.

Volgens Toergoembajev zijn er 125 vooronderzoeken ingesteld naar onder meer het gebruik van geweld tegen overheidsmedewerkers, vandalisme, moorden en diefstal. Tijdens de onrust in het land zouden zo’n vierhonderd voertuigen zijn vernield, waarvan 346 politieauto’s. Ook zouden relschoppers politie-uniformen hebben buitgemaakt en aangetrokken, om zo misdaden te kunnen plegen en „het gezag van de autoriteiten te ondermijnen”.

De demonstraties begonnen op 2 januari in de westelijke stad Zhanaozen en richtten zich in eerste instantie tegen de verdubbeling van de lpg-prijzen. In de dagen die volgden verspreidde het protest zich over het land en stelden de demonstranten ook politieke eisen. Na gewelddadige confrontaties in Almaty, de grootste stad in het land, liet president Kassym-Jomart Tokajev woensdag de regering aftreden en kondigde hij de noodsituatie af.

Omdat de protesten en plunderingen aanhielden, riep Tokajev nog diezelfde woensdag hulp in van de Collectieve Veiligheidsverdragsorganisatie, een door Rusland geleid militair bondgenootschap van zes voormalig Sovjet-landen. Sinds donderdag arriveerden in totaal 2.500 „vredestroepen”, die meehielpen de orde in het land te herstellen. Sinds vrijdag is het relatief rustig in het land.