Nederland traag met kindervaccins

Het vaccineren van basisschoolkinderen tussen de 5 en 11 jaar kan pas eind deze maand op grote schaal beginnen, omdat Nederland erg terughoudend is geweest met het bestellen van kindervaccins. Waar andere Europese landen al in december grote hoeveelheden geleverd kregen van fabrikant Pfizer, koos het ministerie van Volksgezondheid voor een kleine bestelling. Er werden die maand slechts 42.000 kindervaccins besteld, terwijl er in Nederland bijna 1,3 miljoen 5- tot 11-jarigen zijn.

Het ministerie geeft als verklaring dat het nog heeft gewacht op een advies van de Gezondheidsraad over het vaccineren van kinderen. Verder zegt VWS dat het de opkomst onder kinderen niet goed kan inschatten.

De voorzichtige benadering van Nederland wijkt af van de aanpak die landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje kozen. Die lieten half december al miljoenen kindervaccins komen en begonnen vrijwel direct met het inenten van jonge kinderen. De Duitse minister van Volksgezondheid Bettina Stark-Watzinger zei dat dit „een belangrijke bijdrage” kan zijn in het openhouden van het onderwijs.

Verhoogd medisch risico

In Nederland heropenen de basisscholen en middelbare scholen deze maandag, maar er zijn nog amper basisschoolkinderen gevaccineerd. Alleen zo’n 1.000 van de ongeveer 8.000 kinderen die door ziektes als ernstige astma of het syndroom van Down een verhoogd medisch risico lopen, hebben de afgelopen weken het coronavaccin gekregen.

Het heropenen van de scholen zonder het vaccineren van jonge kinderen is epidemiologisch niet zonder risico. De basisscholen waren in december grote besmettingshaarden en de kans is groot dat ze dit de komende week opnieuw worden. De regels op de scholen zijn dezelfde als voor de kerstvakantie: leerlingen moeten vanaf groep 6 mondkapjes dragen en het is de bedoeling dat ze twee keer per week een zelftest doen.

De planning van RIVM en GGD is nu dat de ouders van 5- tot 11-jarige kinderen vanaf 18 januari een uitnodigingsbrief ontvangen en dat de kinderen in de week vanaf 24 januari worden geprikt, twee weken na het einde van de kerstvakantie en zes weken na de start in andere Europese landen. Het prikken kan niet eerder beginnen omdat Nederland pas deze maand voor het eerst een grotere lading kindervaccins van Pfizer krijgt, zo’n 800.000 doses. Die werden pas besteld nadat de Gezondheidsraad op 10 december een positief advies had uitgebracht over het vaccineren van gezonde kinderen. Het RIVM zegt dat het ook „tijd kost om alles logistiek en organisatorisch goed te regelen”.

Het ministerie stelt dat Nederland bij het bestellen van de kindervaccins rekening moest houden met de nog lopende boostercampagne voor volwassenen, waarvoor ook voldoende vaccins nodig waren. „De 800.000 kindervaccins ontvangen wij in plaats van reguliere Pfizer-vaccins”, zegt een woordvoerder.

Bij jonge kinderen zijn het de ouders die beslissen of ze hun kinderen laten inenten. Uit een recente enquête van het RIVM bleek dat bijna de helft van de ouders van kinderen onder de 12 „waarschijnlijk of zeker bereid” is hun kinderen te laten vaccineren. Andere ouders willen dat niet, vooral omdat zij bang zijn dat het vaccin op lange termijn negatieve gevolgen voor hun kinderen kan hebben. Het ministerie zegt dat het wilde voorkomen dat er vaccins over de uiterste houdbaarheidsdatum raken en weggegooid moeten worden als de opkomst laag is. Ook daarom werd ervoor gekozen niet alle benodigde vaccins in één keer te laten komen.

‘Geen bijzondere bijwerkingen’

De Gezondheidsraad probeerde vorige maand de zorgen bij ouders weg te nemen door te melden dat in landen als Israël en de Verenigde Staten, waar al miljoenen jonge kinderen zijn gevaccineerd, tot nu toe „geen bijzondere bijwerkingen” zijn gevonden.

Hoewel een coronabesmetting bij jonge kinderen volgens de raad vaak „zeer mild” verloopt, is vaccinatie toch aan te raden, omdat een kleine groep kinderen zo ziek wordt, dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Kinderen profiteren er volgens de Gezondheidsraad ook indirect van als het aantal besmettingen wordt teruggedrongen: dan mogen ze naar school en kunnen sportlocaties openblijven.

Op de vaccinatielocaties van de GGD worden de komende weken aparte ‘kinderstraten’ ingericht. Jonge kinderen krijgen minder vaccin toegediend, ongeveer een derde van de dosis voor volwassenen.