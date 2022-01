Mediacritici die journalistje spelen

De laatste week van 2021 had somber stemmend nieuws in petto. In de vierde Burgerperspectieven-nota viel te lezen hoe het vertrouwen in media in het vierde kwartaal opnieuw gedaald was. Vlak na het uitbreken van de coronacrisis peilden twee door het SCP geraadpleegde onderzoeksbureaus nog respectievelijk 70 en 63 procent vertrouwen in kranten en 71 en 68 procent vertrouwen in televisie. Media noteerden tevreden een voorzichtige plus ten opzichte van de vertrouwenscijfers in de jaren daarvoor. Een plus die paste bij die angstige eerste maanden van de pandemie, toen betrouwbare informatie voor veel burgers plots een baken werd om zich aan vast te houden.

Hoe anders is dit nu. Kranten scoren maar 56, televisie 57 procent op de vraag hoeveel vertrouwen burgers in hen hebben. We staan er slechter op dan vakbonden en de rechtspraak en maar iets beter dan grote ondernemingen. De percentages liggen bovendien een stuk lager dan vóór corona.

Het SCP wijst er op dat vergelijken lastig is, onder meer door de verschillen tussen de bureaus die de peilingen verrichten. Maar laten we onszelf niet sparen uit een teveel aan statistische voorzichtigheid: bij een substantieel deel van de Nederlandse bevolking hebben media al langer moeite het vertrouwen te winnen en te behouden.

Waar dit gebrek aan vertrouwen toe kan leiden, is intussen wel bekend: een steeds verder uitdijend ecosysteem van burgers die de microfoon in eigen hand nemen. De fakkelzwaaier die bij het huis van Kaag voor de deur stond, liet zich maar wat graag filmen door zijn huiskanaal Onrecht TV. Met de Andere Krant en Gezond Verstand heeft de pandemie ook twee nieuwe, door Forum voor Democratie aangeprezen kranten opgeleverd.

Deze alternatieve media maken zich overigens ongegeneerd schuldig aan alles wat ze de mainstream media verwijten. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Zo ontstaat een paradoxale perpetuum mobile: hoe vaker mediacritici zélf journalistje spelen, hoe steviger ze het beeld van vooringenomen media in het hoofd van hun publiek prenten.

Het is verleidelijk om de dalende vertrouwenscijfers eenvoudig weg te verklaren door te wijzen op deze democratie-vijandige krachten. Of om zelfgenoegzaam vast te stellen dat het vertrouwen van hen die de gevestigde media nog wél een warm hart zijn toegedaan zich steeds vaker uitbetaalt in (online) abonnementen. Ook 2021 was voor veel kranten in financieel opzicht een uitstekend boekjaar. Crisis? What crisis?, zal menig uitgever dan ook tijden de virtuele nieuwjaarstoespraak roepen, met een verwijzing naar de band Supertramp.

Maar voor media die de democratie willen dienen, is iedere burger die naar ‘de andere kant’ overloopt een verlies, zelfs als je het niet meteen in de portemonnee voelt. Bovendien valt lang niet alle mediakritiek te kwalificeren als vaandelvlucht in de richting van het kamp der alternatieve feiten. Het SCP noemt ook een teveel aan negatieve berichtgeving en het vergroten van de polarisatie als klachten aan het adres van media. Dat zou op zijn minst nieuwsgierig moeten maken.

De vraag naar het waarom van het wijkend vertrouwen in onze beroepsgroep, staat voor het nieuwe jaar dan ook bovenaan de agenda van onze mediaredactie.