Medeoprichter van muziekfestival Woodstock Michael Lang (77) overleden

Michael Lang, die in 1969 24-jarige leeftijd samen met drie anderen het Amerikaanse muziekfestival Woodstock organiseerde, is zaterdag op 77-jarige leeftijd overleden. Hij overleed in New York aan de gevolgen van lymfklierkanker, meldt muziektijdschrift Rolling Stone. Het festival is het bekendste evenement uit de popgeschiedenis gebleken, maar latere edities van Woodstock die Lang hielp organiseren waren controversieel.

Het oorspronkelijke muziekfestival Woodstock, gehouden in augustus 1969, vond plaats in een groot weiland in de staat New York. Artiesten als Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who en Santana traden op, de grote namen uit die tijd. Hij had het jaar ervoor zijn eerste muziekfestival georganiseerd, het Miami Pop Festival, met een aantal van dezelfde muzikanten. Ook Joe Cocker speelde op Woodstock, voor wie Lang na het festival manager werd.

Woodstock werd door de organisatie neergezet als drie dagen van „peace and music”. Het festivalterrein was bedoeld voor 200.000 bezoekers, maar uiteindelijk kwamen er ruim dubbel zoveel mensen op af. De meeste van hen hadden geen kaartje gekocht. Lang zei in een interview uit 2019 aan muziektijdschrift Pollstar dat meer dan een miljoen mensen toegang werd geweigerd.

Het meerdaags muziekfestival, met de oorspronkelijke naam Woodstock Music and Art Fair, geldt als een van de hoogtepunten uit het hippietijdperk. Dat kwam mede door het muziekalbum en de film die werden gemaakt van de concerten en achteraf zijn uitgebracht. Het was „meer dan entertainment”, zo legde Lang uit in het Pollstar-interview. De bands waren allemaal „deel van de tegencultuur” die „hoorde bij die generatie”, zei hij. „Woodstock was een plek waar mensen echt zichzelf konden uiten.” Toch heeft de organisatie veel kritiek gekregen op de commercialisering van de jongerencultuur.

Tegenvallers

Lang was ook betrokken bij de organisatie van latere edities van Woodstock, bijvoorbeeld die van 1994. De editie in 1999, het dertigjarig jubileum van het oorspronkelijke festival, liep uit op „een ramp”, bevestigde Lang in latere interviews. Organisatoren zouden waterflesjes te duur hebben geprijsd, terwijl het hartje zomer was, waardoor jongeren de waterleidingen braken. Het hele terrein veranderde in een grote modderplas. Mensen werden boos; ze plunderden, vochten, stichtten brand en meerdere vrouwen zijn aangerand. „Veel van de muziek toen was ook ietwat agressief en het publiek bevond zich in dezelfde sfeer”, zou Lang volgens Rolling Stone later hebben verklaard.

In 2019 had een nieuw meerdaags Woodstockfestival de vijftigste verjaardag van het evenement groots moeten vieren. Ook Lang was weer betrokken bij de organisatie. Jay-Z, The Killers en Miley Cyrus zouden optreden, maar ook Santana, die ook in 1969 al van de partij was. Zestien dagen voordat ‘Woodstock 50’ zou beginnen, werd het festival afgelast vanwege „een serie onvoorziene tegenvallers”. Zo lieten bijvoorbeeld veel aangekondigde artiesten weten dat ze niet meer zouden optreden toen het festival werd verplaatst van New York naar de staat Maryland.

In 2017 werd het oorspronkelijke Woodstockterrein in New York tot erfgoed verklaard en opgenomen in de National register of Historic Places.