Kaag doet aangifte tegen Engel vanwege openbaren van adresgegevens

Sigrid Kaag doet aangifte tegen activist en Viruswaarheid-voorman Willem Engel, omdat hij op sociale media adresgegevens van de D66-leider openbaar heeft gemaakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de partij zondag na berichtgeving door het AD. Eerder deze week werd Kaag nog aan huis bezocht en bedreigd door een man met een brandende fakkel, die aanbelde en complotleuzen naar haar schreeuwde. Voor dat incident pakte de politie een verdachte op.

Volgens de krant plaatste Engel even na 13.00 uur op zondagmiddag op Twitter een screenshot met daarop de postcode en het huisnummer van Kaag. „Het is wellicht privé, bij voorbaat excuus”, schreef Engel bij de screenshot. Desalniettemin stelde hij te willen weten op wiens naam de woning staat gezien „de terrorismefinanciering en banden met de Open Society Foundation” (OSF). Inmiddels zijn de tweets verwijderd.

Tegen Kaag is al enkele weken een campagne onder leiding van FVD bezig, onder meer vanwege haar betrokkenheid bij het World Economic Forum. Complotdenkers zien een samenzwering van een globale elite in deze denktank van onder meer politici, wetenschappers en zakenlui. Ook de OSF, opgericht door de Amerikaans-Hongaarse en Joodse miljardair George Soros, is al jaren een bekend doelwit van complottheorieën.

Politie en OM laten weten niet te kunnen beoordelen of Engel inderdaad een strafbaar feit beging door de adresgegevens van Kaag op Twitter te delen. „Dat moet per individuele zaak opnieuw beoordeeld worden en ik heb de aangifte in dit geval nog niet binnen zien komen”, aldus een woordvoerder van het OM.

