Is in Kazachstan het einde van het Nazarbajev-tijdperk aangebroken?

Lang gold Kazachstan als voorbeeld van een politiek systeem waarin modernisering mogelijk is zonder (gewelddadige) politieke omwenteling. Maar met de massale protesten van afgelopen week is dat imago in mum van tijd afgebrokkeld. Die protesten begonnen in de westelijke Mangistau-regio en waren in eerste instantie gericht tegen een verhoging van de brandstofprijzen. Maar terwijl president Kassym-Jomart Tokajev de gemoederen probeerde te bedaren, verspreidde de onrust zich snel naar andere delen van het land.

In de zuidoostelijke stad Almaty kwam het tot keihard treffen tussen de politie en opstandelingen. Almaty is de voormalige hoofdstad en het economische zwaartepunt van Kazachstan. Er concentreren zich grote groepen jongemannen die vanuit andere regio’s naar de stad zijn getrokken op zoek naar werk. Het lijkt erop dat de protesten escaleerden doordat deze jongeren de confrontatie aangingen met de ordetroepen, waarna de inzet van de protesten zich verbreedde tot het gebrek aan hervormingen, de corruptie en de macht van de clan van oud-president Nazarbajev.

Daarop riep Tokajev de hulp in van Rusland en de door Rusland geleide Veiligheidsverdragsorganisatie CSTO, dat een paar duizend man aan ordetroepen stuurde. Vrijdag landden de eerste militairen.

Maar terwijl Tokajev de protesten met schijnbare concessies, hard politieoptreden, een internetblokkade en hulp van buitenaf de kop indrukte, kwam een sluimerende machtsstrijd tussen de elites in een stroomversnelling. Jarenlang gold de 81-jarige oud-president Noersoeltan Nazarbajev als de absolute heerser achter de schermen, maar zijn positie bleek een stuk wankeler dan gedacht. Niet alleen zette Tokajev zijn voormalig leermeester uit belangrijke politieke functies, ook arresteerde hij verschillende Nazarbajev-getrouwen op beschuldiging van hoogverraad. Onder hen Karim Masimov, het machtige hoofd van de veiligheidsdienst KNB.

Daarmee lijkt een einde te komen aan Nazarbajevs dertigjarige heerschappij, zegt politiek analist en Centraal-Azië kenner Temoer Oemarov van de Moskouse denktank Carnegie Centre. Oemarov is verrast door de heftige gebeurtenissen, vertelt hij telefonisch vanuit Oezbekistan. „Dit had niemand voorzien. Het Kazachstaanse politieke systeem gold als stabieler dan dat van andere landen in de regio, zoals Oezbekistan of Turkmenistan. Maar die stabiliteit blijkt nu schijn.”

Hoe kon president Tokajev zo snel de macht grijpen binnen de door Nazarbajev beheerste regering?

„We weten dat er al sinds de machtswisseling in 2019 problemen waren tussen de kringen van Nazarbajev en Tokajev. Nazarbajevs elites waren niet blij met de benoeming van Tokajev, die weliswaar bevriend was met Nazarbajev maar ook een beetje een outsider was. Voor hen was Tokajevs benoeming een onprettige verrassing. Sindsdien zagen we de opkomst van schimmige oppositiekanalen op Telegram en andere sociale media, waarin door trollen geruchten en laster over Tokajev werd verspreid. Dat was een signaal dat er een serieuze breuk aan het ontstaan was.”

Er gaan geruchten dat Nazarbajevs clan achter de protesten zit. Hoe kijkt u daar tegenaan?

„Er zijn analisten die dat standpunt verkondigen, mede omdat Nazarbajevs belangrijkste bondgenoten zijn gearresteerd op beschuldiging van hoogverraad. Ik vind dat scenario zelf niet heel geloofwaardig. De opstand verliep erg spontaan, escaleerde snel en concentreerde zich vooral in Almaty en niet in hoofdstad Noer-Soeltan. Ik geloof dat het protest natuurlijk ontstond, vanuit de onvrede onder de bevolking.”

Vervolgens rook Tokajev zijn kans om Nazarbajev buiten spel te zetten?

„Het lijkt erop dat hij de plotselinge protesten aangreep om Nazarbajev en zijn clan definitief buiten spel te zetten. Daarbij was dit zijn enige optie. Als hij was teruggetreden dan was er totale chaos uitgebroken en hadden nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. De exit van Nazarbajev was dus de enige manier om het systeem in stand te houden en tegelijk een concessie te doen aan de boze Kazachstanen. De machtswisseling tussen Nazarbajev en Tokajev was nooit echt, en dat is precies waarom de bevolking zo boos is. Zij willen dat Nazarbajev eindelijk vertrekt, dat was de belangrijkste eis van de demonstranten. Het lijkt erop dat Nazarbajev geen idee heeft gehad van de onvrede in het land, en zijn eigen positie enorm heeft overschat.”

In een opmerkelijke zet riep Tokajev vorige week de hulp in van de door Rusland geleide veiligheidsorganisatie CSTO. Die is er om externe dreigingen het hoofd te bieden, maar heeft geen mandaat om in te grijpen in conflicten binnen lidstaten. Rusland aarzelde niet en stuurde, voor het eerst in de bestaansgeschiedenis, samen met de andere leden een ‘vredesmacht’. Daarmee lijkt het erop dat Poetin zijn oude bondgenoot Nazarbajev onder de bus heeft gegooid en Tokajev aan zich probeert te binden.

Hoe afhankelijk maakt Tokajev zich daarmee van Moskou?

„In ieder geval afhankelijker dan voorheen. Kazachstan gold als voorbeeld van een land met een uitgekiende buitenlandspolitieke balans tussen de drie machtsblokken Rusland, China en het Westen. Maar nu heeft Tokajev zich schatplichtig gemaakt aan Moskou, dat als een soort redder is gekomen in de crisis. Er is onder burgers echter veel woede en weerstand tegen de Russische interventie.

Voor Rusland is het zaak dat de interventie van korte duur en vreedzaam is, eventuele slachtoffers zullen desastreus zijn voor het Russische imago in Kazachstan. Voor Tokajev is het cruciaal dat de mensen zullen geloven dat er ‘terroristen’ en buitenlandse krachten aan het werk waren, zoals de regering wil doen geloven. En dat Kazachstan zijn pad richting modernisering koste wat kost zal vervolgen.”

Hoe ziet u de nabije toekomst van Kazachstan?

„Tokajev heeft al maatregelen aangekondigd om de economische onvrede weg te nemen, daar zal hij ten minste iets van moeten verwezenlijken. Een tweede prioriteit is een consolidering van zijn macht en het bestrijden van iedere oppositie. Ik vrees een scenario met vervolging en arrestaties van oppositie op grond van extremisme en terrorisme, een kneveling van de laatste vrije media. Precies wat we in Rusland hebben zien gebeuren.”

En het lot van Nazarbajev?

„We weten het niet. Er zijn geruchten dat hij is gevlucht of zelfs niet meer in leven zou zijn. Het is een oude man en we kennen zijn fysieke toestand niet. In ieder geval zal hij de komende weken zijn loyaliteit moeten bewijzen aan Tokajev en onder de radar blijven om niet nog meer volkswoede te wekken.”