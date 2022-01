Hij heeft zijn plek in de olympische schaatsselectie verdiend, zegt Marcel Bosker

Marcel Bosker (24) begint zich met de minuut slechter te voelen. Ze hadden gezegd dat ze tegen het middaguur zouden bellen, maar het is nu al na tweeën en hij heeft nog niks gehoord. Het duurt maar.

Om half vier is hij het zat. Hij moest vandaag nog fietsen, dus hij hijst zich in zijn wielerpak en vlak voor het donker wordt, rijdt hij de Friese polder in voor wat intervalletjes, drie keer tien minuten aan 300 watt, flink doortrappen voor iemand van zijn gewicht, maar ook weer niet echt zwaar.

Net vijf minuten is hij onderweg als in zijn achterzak zijn telefoon begint te trillen. Fiets aan de kant. „Met Marcel.” Aan de andere kant van de lijn klinkt de stem van Remy de Wit, technisch directeur van schaatsbond KNSB, die uiterlijk deze eerste zondag van het nieuwe jaar de olympische voordracht bekend zou maken. Hij heeft een lastige dag, zegt hij. Omdat hij een aantal mensen teleur heeft moeten stellen. Maar gelukkig mag hij ook schaatsers blij maken. En Marcel Bosker is een van hen. Hij mag volgende maand in Beijing de ploegenachtervolging én de 1.500 meter rijden.

Het duurt wel tien minuten voor hij begrijpt wat hem zojuist is overkomen. Maar dan ineens valt het kwartje. Hij schreeuwt het uit, twee keer, in zijn eentje op de fiets. De intervalletjes zijn een makkie nu, die maakt hij netjes af. Terwijl hij naar huis stuurt, krijgt hij de grijns niet van zijn gezicht. Fuck hé, hij gaat naar de Spelen.

Dit is waarom hij, zoon van twee topschaatsers, op zijn veertiende van Schöftland in Zwitserland naar Nederland emigreerde. Als hij zo goed wilde worden dat hij ooit naar de Olympische Spelen zou mogen, iets wat zijn ouders niet haalden, dan zat er niks anders op dan zijn ouderlijk huis te verlaten en bij een gastgezin te gaan wonen. In Zwitserland heb je geen schaatsmentaliteit zoals in Nederland. Er zijn maar weinig ijsbanen bovendien. Als kind had hij leren schaatsen op een 250-meterbaantje in Zürich. Dat was in het begin prima voor zijn bochtenwerk, maar vanaf een bepaalde snelheid kon hij die niet meer houden en werd het levensgevaarlijk. De ijshockeyboarding zou niet meegeven.

Lees ook: Hoe wist Patrick Roest zich tóch te kwalificeren voor de Olympische Spelen?

Zijn vertrek was nog niet zo makkelijk. Als 14-jarige zeggen je ouders niet zomaar; ga jij maar lekker weg, succes ermee. Maar het was zijn moeder, bij wie hij na de scheiding woonde, die hem een zetje gaf. Als zij op die leeftijd zo’n kans had gekregen, had ze het wel geweten. Daarom liet ze hem gaan. En toen kwam de dag dat hij op school afscheid moest nemen. Al zijn maten gedag moest zeggen, in de wetenschap dat hij sommigen nooit meer zou zien. Zijn moeder reed hem naar Nederland, naar een gastgezin in Ten Boer, bij Groningen. Daar klikte het zo goed dat hij er zes jaar zou blijven wonen.

Hij groeide uit tot een goede allrounder, werd in 2015 als junior derde van de wereld en won bij datzelfde toernooi goud op de ploegenachtervolging. Twee jaar later werd hij de beste allrounder van Nederland, op een toernooi waar Sven Kramer en Patrick Roest ontbraken.

Vlak daarna plaatste hij zich op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in aanloop naar de Spelen van Pyeongchang (2018) voor geen enkele afstand. Geen punt. Hij kwam nog maar net kijken. Hij werd zesde (1.500 meter), elfde (1.000 meter) en nog eens zesde (5.000 meter) en liet daarmee wel zijn veelzijdigheid zien. Mede daardoor werd hij een vaste waarde in de ploegenachtervolging, waarop hij drie keer op rij de wereldtitel won.

Gene vlekkeloze race

Anderhalve week geleden ging hij naar het OKT met als hoofddoel zich te plaatsen voor het WK allround, in maart in Hamar, Noorwegen. Daarvoor moest hij in een combinatieklassement op de 1.500 en 5.000 meter bij de beste twee zitten. Lukte makkelijk. Missie volbracht. Alles wat daar nog bij zou komen, was mooi meegenomen.

Op de 10.000 meter op Tweede Kerstdag werd hij zevende, maar die wedstrijd reed hij niet voluit. Hij wilde zich sparen voor de 1.500 meter twee dagen later. Op die afstand maakte hij de meeste kans om zich achter Thomas Krol en Kjeld Nuis als derde voor de Spelen te plaatsen, de klassering die in de prestatiematrix van de KNSB als tiende genoteerd stond en een goede uitgangspositie voor uitzending naar de Spelen was. Maar het werd geen vlekkeloze race. In de derde bocht maakte hij een misser. Het was alsof zijn schaats in een groef weggleed. Hij waaierde uit en verloor kostbare tijd. Meteen voelde hij: shit, dit is niet genoeg. Hij werd uiteindelijk vijfde. Als verwacht achter Nuis en Krol, maar ook net achter ploegmaten Patrick Roest en Tijmen Snel.

Marcel Bosker (midden) werd dit weekend Europees kampioen ploegenachtervolging met Sven Kramer (links) en Patrick Roest. Foto Vincent Jannink/ANP

Maar die avond, thuis in Heerenveen, trok dat gevoel al een beetje bij. Tegen zijn vriendin, schaatser Melissa Wijfje, zei hij: „Ik denk eigenlijk wel dat ik naar de Spelen ga.” Omdat hij goede papieren op de ploegenachtervolging kan overleggen. Hij heeft de afgelopen jaren voor Nederland alle punten en medailles mede binnengehaald. Daarmee heeft hij misschien ook wel een aanwijsplek verdiend, vindt hij. Bovendien denkt hij dat ze bij de KNSB dondersgoed weten dat hij inzetbaar is op meer dan één afstand. In coronatijd weet je het maar nooit, stelt hij. Als iemand nou positief test op het coronavirus, kan hij zowat overal worden ingeschoven. Als hij bij de KNSB zou hebben gewerkt, had hij het wel geweten.

Ook startbewijs voor 1.500 meter

Het is afwachten wat ze op het bondsbureau zullen beslissen. Per sekse mag de selectiecommissie langebaan naar eigen inzicht drie schaatsers aanwijzen die de kans op goud voor Nederland vergroten.

Bij de vrouwen is het meteen duidelijk. De uitslag van het OKT is hetzelfde als de lijst met negen vrouwen die naar China gaan. Maar bij de mannen rijden meer dan negen schaatsers zich op het OKT in de prestatiematrix. Dai Dai N’tab (tweede op de 500 meter), Tijmen Snel (derde op de 1.500 meter) en Sven Kramer (derde op de 5.000 meter). Hij niet.

En toch gaat zondag zijn telefoon, terwijl hij door de polder fietst. Hij wordt aangewezen op de ploegenachtervolging omdat hij de kans op goud op het enige teamonderdeel vergroot, is de overtuiging. En aangezien hij volgens de regels van het Internationaal Olympisch Comité daarnaast een individuele afstand moet rijden, krijgt hij ook een startbewijs voor de 1.500 meter. Daardoor valt Patrick Roest af op de afstand waarop die vier jaar geleden zilver won. Roest begrijpt die beslissing niet en is vooral teleurgesteld in de bond, die hem niet betrok in de besluitvorming en ook niet op de hoogte stelde. Later belde de technisch directeur hem alsnog. Maar het kwaad was al geschied.

Lees ook: Op het schaatstoernooi hangt een olympisch ticket af van de ‘matrix’

Als Marcel Bosker het telefoongesprek met de technisch directeur heeft beëindigd, is zijn eerste reactie: „Huh, hoezo rijd ik de 1.500 meter?” Hij denkt meteen aan Roest, zijn ploegmaat bij Jumbo-Visma. Die zal dan wel bedankt hebben voor de eer, omdat hij weinig kans maakt op een medaille, of zo. Ze zullen op z’n minst wel even met hem overlegd hebben voor ze bij hem uit kwamen. Maar als hij later die dag de boze reactie van zijn ploeggenoot in een krant ziet staan, belt hij hem meteen. Ze kunnen goed door één deur. „Hey, ik weet niet hoe dit gegaan is”, zegt hij, „maar ik sta achter je. Wat er ook gebeurt.” Hij begrijpt de boze reactie van Roest helemaal. „Hij heeft recht op die plek. Of tenminste, dat had hij. Maar de KNSB zal goede redenen hebben gehad om voor mij te kiezen.” Hij vindt dat ze Patrick meteen hadden moeten bellen. Het is de communicatie van de bond die hier te wensen over heeft gelaten, niet zozeer de boodschap.

Winnaars en verliezers

De andere aanwijsplek gaat naar Sven Kramer. De drievoudig olympisch kampioen op de 5.000 meter had zich met een derde plaats op het OKT op die afstand niet op eigen kracht geplaatst voor de Spelen, want pas achter Snel en N’tab op de matrix. Maar de KNSB denkt dat de kans op een gouden medaille op de ploegenachtervolging ook met hem erbij „significant” toeneemt. Om aan dat onderdeel te mogen meedoen, moest Kramer worden aangewezen op een individuele afstand. Dat werd de 5 kilometer. Hij doet ook mee op de massastart uit „tactische overwegingen”, zei technisch directeur De Wit. Want als Kramer aan de start verschijnt, boezemt dat de concurrentie angst in. Niet toevallig reed hij dit seizoen al verschillende marathons.

Met de beslissingen van de KNSB spatten de olympische dromen van Dai Dai N’tab en Tijmen Snel uiteen. Het pijnlijke is dat de winnaars én verliezers van het OKT bij dezelfde commerciële ploeg rijden.

De afgelopen dagen liepen de emoties bij Jumbo-Visma hoog op, zegt Marcel Bosker. En dat is ook goed. Tijmen Snel had hij voor de keuze viel al een knuffel gegeven. Het is wat het is, concludeerden ze samen. En Dai Dai N’tab belde hij een dag na het besluit. Die was blij voor hem, maar zelf nog hartstikke teleurgesteld.

Schuldig voelt hij zich niet per se, hij kiest natuurlijk voor zichzelf. Maar hij maakte wel iets vervelends mee. Toen de selectie bekend was, kreeg hij behalve felicitaties ook „extreem veel” lelijke berichten op zijn Instagram-pagina. Van mensen die hem een klootzak vinden. Hij probeert er zijn schouders voor op te halen. Wat kan hij eraan doen? Ergens snapt hij het wel. Door hem blijven anderen thuis. En het gaat hier wel om de Olympische Spelen.