Het nieuwe kabinet heeft een forse takenlijst, maar eerst: de coronacrisis

De positieve coronatest van D66-leider Sigrid Kaag is een krachtig symbool van de moeilijke omstandigheden waaronder het kabinet-Rutte IV van start gaat. Kaag staat maandag niet op het bordes van Paleis Noordeinde, maar wordt digitaal beëdigd door koning Willem-Alexander tot minister van Financiën. De nieuwe ploeg treedt aan midden in een voortwoekerende pandemie en een vertrouwenscrisis met de burger; de lijst van grote dossiers met achterstallig onderhoud is lang.

Met miljarden aan investeringen wil Rutte IV de grote opgaven rond klimaat, stikstof, woningmarkt en het toeslagenstelsel aanpakken. De vraag is hoe snel er ruimte komt voor de uitvoering van al die plannen. De bittere alledaagse realiteit is dat Nederland nog altijd in de greep is van het coronavirus en voor de derde keer in een volledige lockdown zit. Een goed plan om beter met het virus te leven ontbreekt bijna twee jaar na het begin van de pandemie nog altijd en lijkt op korte termijn de belangrijkste prioriteit voor het nieuwe kabinet.

Het nieuwe kabinet treft bovendien een land vol ongeruste en onzekere inwoners: recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat 65 procent vindt dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland. De onvrede is breder dan het coronabeleid: Nederlanders maken zich ook zorgen om inkomensverschillen, de woningnood en de manier van samenleven.

Het vertrouwen in de politiek ligt met zo’n 40 procent lager dan gemiddeld in de afgelopen tien jaar, becijferde het SCP. Politieke partijen hebben dat grotendeels aan zichzelf te wijten. Nederlanders geven aan dat zij vooral het vertrouwen verloren door de negen maanden durende formatie. Ze noemen de manier waarop partijen met elkaar omgingen „onbeschoft en kinderachtig”.

Geen tijd voor rustig inwerken

Na afloop van het constituerend beraad zaterdag, de informele oprichtingsvergadering van het nieuwe kabinet, zeiden veel nieuwe bewindslieden blij te zijn dat ze nu eindelijk „aan de slag” kunnen. Tijd voor rustig inwerken is er niet omdat er door de lange formatie nog maar drie jaren over zijn om de beleidsambities waar te maken. Al in deze eerste week moet de nieuwe ploeg ook actuele crises managen. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) mag direct de woede in Groningen over het verder opendraaien van de gaskraan proberen te dempen.

Het belangrijkste eerste besluit wacht eind van de week, over de lockdown. De maatschappelijke druk om te versoepelen neemt toe, met name ondernemers zijn gefrustreerd dat andere Europese landen ondanks Omikron wél gedeeltelijk open zijn. Tegelijkertijd is de epidemiologische situatie uiterst onzeker. Hoewel de ziekenhuisbezetting nu nog daalt, werden de afgelopen dagen rond de 30.000 nieuwe besmettingen per dag gemeld.

De vraag is of die niet alsnog veel druk op de zorg gaan geven, ook als Omikron minder ziekmakend is. Deze maandag gaan bovendien de scholen weer open, waardoor de verspreiding van het virus naar verwachting verder toeneemt.

Ernst Kuipers staat als nieuwe minister van Volksgezondheid (D66) direct voor een moeilijk dilemma. Als hij met het kabinet risico’s durft te nemen door de samenleving al verder te openen, kan hij achteraf het verwijt krijgen te snel en onvoorzichtig te hebben versoepeld.

Versoepelt het kabinet vrijdag nog niet, dan zullen de miljoenen Nederlanders die naar Kuipers’ eerste coronapersconferentie kijken van hem op z’n minst willen horen op welk moment en op welke manier hij denkt dat er dan wél weer meer mogelijk wordt.

Hoofdpijndossiers voor Kuipers pagina 4-5

Lees ook: De zeven hoofdpijndossiers voor de nieuwe minister van Volksgezondheid