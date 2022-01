Na twee jaar pandemie: ‘Het is moeilijk om niet depressief te worden’

Het coronavirus raakt alle wereldburgers, maar niet iedereen wordt even hard door de crisis getroffen. Om de impact van de pandemie te laten zien, volgen correspondenten en verslaggevers van NRC iemand in hun regio. Hun bijzondere verhalen leest u in de serie Pandemiepost. Iedere aflevering staat een ander thema centraal.

Hij ligt soms wakker van zijn zorgen . „Het is moeilijk om niet depressief te worden, om mijn gedachten tot rust te brengen. Heb je gehoord dat er meer mensen zelfmoord plegen? ” Gelukkig niemand van zijn vrienden of familie. „Maar we hebben dezelfde problemen.”

In oktober ging Bali open voor een selecte groep landen, maar bezoekers moesten nog steeds verplicht in hotelquarantaine en dus kwam er bijna niemand. Balinezen zijn niet snel geneigd tot klagen of protesteren, zegt Wayan, maar nu denken hij en zijn vrienden erover om de straat op te gaan.

Zelf heeft Wayan inmiddels ook flink geleend bij de bank. Eén miljoen roepia is ongeveer 62 euro, veel geld in Indonesië, en zijn schulden lopen in de tientallen miljoenen. Zijn auto heeft hij nog, maar de belasting om ermee de weg op te mogen heeft hij al twee jaar niet betaald. „Ik moet kijken of we ook een lening op de naam van mijn vrouw kunnen aanvragen.”

Bijna twee jaar duurt de pandemie en veel van de vrienden van chauffeur Wayan Suantara hebben hun auto, of zelfs meerdere auto’s, verkocht om eten op tafel te krijgen of om hun schulden af te betalen nu het toerisme op Bali nog steeds stilligt. In het begin van de coronacrisis waren de banken in Indonesië coulant, maar dat wordt steeds minder.

Het gebod van de overheid om in het nieuwe jaar in het openbaar vervoer, regeringsgebouwen en supermarkten een vaccinatiebewijs te tonen, wordt vrijwel nergens opgevolgd. Later dit jaar zijn er verkiezingen en op massabijeenkomsten van de politici dragen weinigen mondkapjes.

Toen het virus in maart 2020 in Kenia landde , brak ook in de sloppenwijken van Nairobi paniek uit. Sociaal werker Robert zat met zijn vrouw Jackie (36) en Trevor (11) en Imaan (9) voor de buis voor de dagelijkse persconferentie van de ‘coronaman’, zoals Trevor de minister van Gezondheid noemde. „Mijn kinderen zijn het allemaal vergeten”, zegt Jackie, „maar gelukkig leerden ze wel om altijd goed hun handen te wassen.”

Hoe verder weg van hoofdstad Nairobi, hoe minder mondkapjes. Op het afgelegen platteland draagt vrijwel niemand ze, hoewel ze verplicht zijn. „De angst is dit jaar verdwenen en de armen beschermen zich niet meer tegen het virus. Behalve natuurlijk als ze een politieagent zien, want de politie gebruikt corona om mensen geld af te persen.”

Als je ruzie wil met de bewoners van de arme buurt waar Robert Ochola (42) woont, begin dan over corona. „Met dat masker zie je er uit als een monster en je spreekt als een witte”, zeggen ze badinerend. Jongeren spelen in zijn wijk Zewani in een blubbersteegje een spelletje dam. „Als ik met mijn mondkapje verschijn, wek ik irritaties op. ‘Wat probeer je daar mee te zeggen? Dat wij corona hebben? Dat je speciaal bent, dat je niet meer bij ons armen hoort? Nou, ga dan maar ergens anders spelen.’”

Rudi Boermans - Aardbeienteler (60) in Heusden-Zolder, België

‘Op een gegeven moment moeten we zeggen: het is genoeg geweest’

Op de achtergrond klinkt bij Rudi Boermans een luide vrouwenstem. De zoveelste Zoom-vergadering, legt de aardbeienteler aan de telefoon uit. Hij heeft het „allemaal wel een beetje gehad”, zucht hij.

In België geen lockdown zoals in Nederland. De horeca is open tot 23 uur, winkels zijn geopend, sporten kan nog, en de cultuursector mocht weer open na een oordeel van de Raad van State. Zelfs de snelle opmars van de Omikronvariant leidde nog niet tot extra maatregelen.

Toch heeft de 60-jarige Boermans het moeilijk. Hij heeft zelf geen corona gehad. En ook binnen het bedrijf – tien hectare en in het hoogseizoen tot tachtig seizoensarbeiders – heeft hij van het virus weinig last gehad. Wel van de maatregelen, zegt hij: „Ook wij moeten telewerken en online vergaderen.” Persoonlijk vindt hij het ook zwaar: „We kunnen nergens naartoe en hebben weinig sociale contacten. De wereld is zo beperkt.” Voor het tweede jaar op rij heeft hij de feestdagen klein gevierd.

Boermans liet zich drie keer vaccineren, daar heeft hij niet over getwijfeld. „Maar of ik ook een vierde keer ga? Dan begin ik wel mijn twijfels te hebben, er moet een einde aan komen.”

„Op een gegeven moment moeten we zeggen: het is genoeg geweest. De maatregelen opheffen en het leven hervatten. Mensen die alcohol gebruiken of roken belanden ook met grote aantallen in het ziekenhuis. Daar zetten we de samenleving niet voor stil. We kunnen niet eisen dat alles 100 procent veilig is.”

De crisis heeft zijn wantrouwen in de overheid aangewakkerd. „Ze komen elke veertien dagen met een ander verhaal. Als er nu verkiezingen waren, en er was geen stemplicht, dan vraag ik me af of er nog veel mensen zouden opdagen.”

William Edwards - Hoofd onderdelen (55) bij een autodealer in Warren, Michigan, Verenigde Staten

‘Het lijkt wel alsof er nooit een eind aan komt’

In één opzicht maakt William Edwards zich zorgen over de Omikron-golf in zijn staat Michigan: leidt die tot nieuwe lockdowns of beperkingen? „Er wordt weer over gesproken, en ik hoop echt dat ze dat niet doen”, zegt hij telefonisch vanuit zijn woonplaats Warren, bij Detroit.

De 55-jarige Edwards, die werkt bij een autodealer, is niet bang om ziek te worden. In 2020 testte hij positief op het coronavirus, zonder dat hij symptomen had. Zijn vrouw Stephanie was er in het voorjaar van 2020 doodziek van, en hij moest haar verzorgen. Zijn dochters, nu 20 en 15, hebben geen corona gehad.

Edwards en zijn vrouw hebben zich in 2021 beiden laten inenten, al hadden ze volgens testen al antilichamen opgebouwd. Hij nam een prik zodat hij buiten zijn staat kon reizen zonder bij terugkomst van zijn werkgever in quarantaine te moeten. Maar hij is niet van plan om voor een booster te gaan. „Ik vind dat dat een persoonlijke keuze moet zijn”, zegt hij. „Het lijkt wel alsof er nooit een eind aan komt. Hoeveel prikken is genoeg? Hoeveel mondkapjes zijn genoeg? We komen op een punt waarop het nooit genoeg is, wat we ook doen.”

Edwards’ oudste dochter is in augustus getrouwd en woont nu met haar man in de staat Virginia. Zijn jongste dochter gaat weer naar school, na maanden virtuele lessen. „Dat maakt een groot verschil”, zegt hij. „Wegens Omikron wordt er opnieuw gesproken over online lesgeven. Maar dat is echt schadelijk voor de kinderen.”

Wat Edwards betreft is het een vergissing om te denken dat het coronavirus geheel en al moet worden uitgeroeid voordat het normale leven kan worden hervat. „Dit is niet iets dat we volledig gaan verslaan en dat dan nooit meer terugkomt”, betoogt hij. „Ik denk dat we moeten leren om er zo normaal mogelijk mee te leven.”