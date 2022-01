Elders zijn FFP2-maskers verplicht, waarom niet in Nederland?

Je ziet ze nauwelijks in het Nederlandse straatbeeld: de mondkapjes die doen denken aan een snavel, meestal wit en af en toe met een zichtbaar plastic klepje. Het zogeheten FFP2-mondkapje wordt in steeds meer Europese landen – Duitsland, Oostenrijk, sinds kort ook in Tsjechië en Italië – verplicht gesteld in openbare gebouwen, winkels en het openbaar vervoer. Nederland kiest vooralsnog niet voor een verplichting.

Vanaf deze maandag openen de Nederlandse basisscholen en middelbare scholen weer hun deuren. Dit terwijl de ventilatie op een kwart van de scholen niet op orde is. Toch staan de leraren weer voor de klas. Leerlingen vanaf groep zes dienen een mondkapje te dragen buiten de klaslokalen. Maar er worden geen eisen gesteld aan het type mondkapje.

Een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond zegt te wachten op een grondig advies van het Outbreak Management Team (OMT). „Ik kan me voorstellen dat leraren zich meer verdiepen in de FFP2-mondkapjes en graag een antwoord willen hebben over de werking. Het OMT schreef vorige week dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen, maar wij moeten deze maandag weer open.”

Andreas Voss, OMT-lid en voorzitter van het ‘expertiseteam infectiepreventie’ van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) stelt dat „iedereen, dus ook leerkrachten er zelf voor kunnen kiezen om een medisch masker of FFP2-masker te dragen”. Volgens Voss is het dan wel essentieel dat het kapje goed zit en er geen kieren zijn. „Anders heb je er helemaal niks aan.”

Speekseldruppeltjes

Begin december publiceerde het Duitse Max Planck Instituut een uitgebreid onderzoek. Daaruit blijkt dat nauwsluitende FFP2-maskers tot wel 75 keer betere bescherming bieden tegen het coronavirus in vergelijking met goed aansluitende chirurgische mondkapjes, de blauwe wegwerpmaskers die in Nederland veelal gedragen worden.

Het Duitse onderzoek toont aan dat ook chirurgische mondkapjes het risico op infectie door het coronavirus aanzienlijk verlagen. Het verschil tussen de maskers zit hem in de bescherming van de drager van het mondkapje. Chirurgische mondkapjes houden voornamelijk de speekseldruppeltjes van de drager tegen, als een soort spatlapje. De FFP2-mondkapjes filteren ook de in- en uitgeademde lucht, wat voor een betere bescherming van de drager zorgt.

Volgens medisch natuurkundige Ruud Verdaasdonk van de Universiteit Twente bieden alle mondkapjes bescherming tegen de verspreiding van grotere druppels. „De FFP2-mondkapjes, indien goed passend op het gezicht, bieden door de filtereigenschappen betere bescherming tegen inademing van aerosolen.” Op dit moment is de Omikronvariant dominant in Nederland, die mogelijk langer overleeft in aerosolen – kleine druppels.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert het gebruik van FFP2-mondkapjes aan zorgverleners die werken in omgevingen waar patiënten vermoedelijk of bewezen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Sinds eind december adviseert het RIVM het gebruik van FFP2-mondkapjes in situaties met intensieve blootstelling aan Covid-19-patiënten. Hiermee volgt het RIVM de lijn van de WHO.

Sinds het begin van de pandemie worden FFP2-mondkapjes al aangeraden bij aerosolvormende medische handelingen. Een voorbeeld hiervan is het uitzuigen van de longen. Ondertussen geeft de Federatie Medisch Specialisten aan dat ze op dit moment „nog onvoldoende klinische wetenschappelijke data” ziet om in meer situaties een FFP2-mondkapje te adviseren. Voss zegt wel dat de aanbevelingen in de federatierichtlijnen minimumvereisten zijn.

Het OMT-advies van 3 januari schuift het vraagstuk over het al dan niet verplicht stellen van FFP2-maskers voor breed gebruik in openbare ruimtes door naar het eerstvolgende OMT-advies.

Epidemioloog Arnold Bosman ziet het wachten op genoeg bewijs als een terugkerend probleem in Nederland. In een pandemie moet er snel worden gehandeld, zegt hij, ook met onvolledige informatie. „Wat is de schade als je het dragen van een FFP2-masker wél adviseert?”

Andere landen die in dezelfde situatie zitten als Nederland, kiezen er wel voor om dat te doen. Volgens Bosman is het ergste wat kan gebeuren, dat FFP2-maskers „niet zo goed werken als we zouden willen”.

In vergelijking met omringende landen lijken Nederlanders veel minder gedisciplineerd in het dragen van mondkapjes. Die weerstand is niet verrassend, zegt veldepidemioloog en microbioloog Amrish Baidjoe: het kabinet heeft de maatregel nooit van harte gestimuleerd. „In Nederland zijn we het laatste bastion in Europa geweest dat met mondkapjes aan de slag is gegaan. Hoe goed een maatregel werkt hangt af van de implementatie.”

Benauwd

Behalve voordelen kleven er ook nadelen aan het gebruik van FFP2-maskers. Verdaasdonk legt uit dat de maskers over het algemeen niet geschikt zijn bij zware inspanningen. Bij lichte inspanning, zoals traplopen, kun je al buiten adem raken. „Bij een goed passend masker adem je door het filter. Dan kun je het best wel benauwd krijgen. Zodra je het mondkapje verschuift door dit ongemak, krijg je meer lucht die langs de randen lekt. Daardoor biedt het in de praktijk minder bescherming.” Wel zijn er bedrijven die FFP2-maskers met alternatieve pasvormen aanbieden, zegt Verdaasdonk. „Die zitten al beter.”

Ook OMT-lid Voss stelt dat het gebruiken van een FFP2-masker niet te allen tijde de betere keuze is. „Bij langdurig gebruik van FFP2-maskers kunnen mensen last krijgen van vermoeidheid en concentratiestoornissen.” Bovendien moeten volgens Voss de regels proportioneel zijn. „Risico’s worden niet voorkomen door de keus van het mondkapje, maar door het toepassen van alle basismaatregelen.”

Actualisering 10-1-2022: Dit artikel is geactualiseerd met het nieuwste advies van het OMT.

OMT-advies ‘Mondkapjesplicht uitbreiden’ Het Outbreak Management Team (OMT) wil dat de mondkapjesplicht op meer plekken gaat gelden. Dat staat in een advies dat het OMT maandag heeft gegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. Het nieuwe kabinet zal zich over het advies buigen. Vrijdag staat een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen gepland. In alle publieke binnenruimtes, ongeacht of er afstand kan worden gehouden, zou iedereen vanaf 13 jaar continu een mondmasker moeten dragen, schrijft het OMT. Nu geldt die plicht enkel voor mensen die rondlopen - wie zit, mag het masker afdoen. Het OMT wil dat dit alleen nog toegestaan zal zijn als iemand eet of drinkt. Het OMT heeft het in zijn advies expliciet over medische mondmaskers. Die bieden „een iets betere bescherming tegen uitstoot van virusdeeltjes in de omgeving dan niet-medische maskers”. Ook in drukke publieke buitenruimtes, waar geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden, adviseert het OMT een medisch mondmasker verplicht te stellen. In drukke winkelstraten bijvoorbeeld, of bij sportevenementen en demonstraties. Een medisch mondmasker is volgens het OMT een chirurgisch mondmasker, minimaal van het type II. Dat type heeft een beter bacteriefilter dan mondkapjes van het type I, het lichtblauwe wegwerpmondkapje dat nu nog het meest gebruikt wordt. Kwetsbare personen kunnen in „ongecontroleerde” situaties ook gebruik maken van een FFP2-masker, schrijft het OMT. Dat masker biedt de beste bescherming, maar is minder geschikt voor langdurig gebruik omdat klachten als benauwdheid en hoofdpijn dan kunnen optreden.