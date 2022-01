Een razendsnelle afdaling op ijs, die voelt als een bungeejump

Het geluid van een sporter op een slee die je met een vaart van meer dan 120 kilometer per uur tegemoetkomt, klinkt als naderend onweer. Je hoort hem van ver, zachtjes begint het te donderen, het geluid versterkt en snelt vooruit door het smalle ijskanaal waarin-ie naar beneden glijdt, als een ijskoude wildwaterglijbaan die van de berg naar beneden slingert. Langzaam zwelt het geluid aan tot een geraas, de gebogen ijzers van de slee ratelen op het keiharde ijs als wieltjes van een karretje in een stalen achtbaan, en dan flitsen het hoofd van de sporter, een slee en een paar voeten – in die volgorde – voorbij.

Elke paar minuten wordt de stilte langs de Veltins Eis Arena in het Duitse skidorp Winterberg zo doorbroken, als een van de deelnemers van de wereldbekerwedstrijd skeleton voorbijflitst. Publiek is er deze vrijdag niet, vanwege coronamaatregelen staan langs de baan alleen wat coaches en verdwaalde pers. Bij de ‘kreisel’, een scherp rondlopende bocht in het circuit waar zich normaal gesproken veel toeschouwers verzamelen om hun favorieten aan te moedigen, heeft iemand van het Letse team alle ruimte om de ene na de andere voorbijrazende skeletonner te fotograferen.

De laaghangende wolken en neerdwarrelende sneeuw dempen het geluid op de steile heuvel. Je hoort niets van de wintersporters die nog geen honderd meter verderop van een piste afdalen – hun felgekleurde jassen en broeken steken af tegen de besneeuwde bomen.

De troosteloze omstandigheden lijken de beste skeletonners ter wereld niet te deren. In het starthuis bovenaan de heuvel focussen ze zich op hun opdracht: afzetten, sprinten, op de slee springen, buik naar beneden, hoofd naar voren. Wat volgt is 1.300 meter ijs en veertien bochten. Binnen zestig seconden zijn ze beneden.

Twee minuten racen op een dag

Een wedstrijddag van een skeletonner bestaat uit twee minuten racen, liefst minder, want dat betekent een goede tijd over de twee afdalingen. Tijdens de Olympische Spelen in Beijing zal het niet anders zijn, al moeten daar vier runs verspreid over twee dagen uitmaken wie het goud omgehangen krijgt. „Eigenlijk”, zegt zesvoudig wereldkampioen Martins Dukurs uit Letland, „krijg je straks vier minuten om te tonen waar je vier jaar voor gewerkt hebt.”

In een sport waarin er zo weinig tijd is om het verschil te maken, draait het om tienden en honderdsten van seconden. Bij de mannen was het verschil tussen de nummer 1 en nummer 20 bij de wereldbekerwedstrijd in Winterberg net iets meer dan een seconde, zo dicht lag iedereen bij elkaar. Bij de vrouwen werden de zeven wedstrijden dit seizoen door vier verschillende vrouwen gewonnen, tien vrouwen eindigden al eens op het podium.

„Het is een sport waar de meest constante deelnemer wint”, zegt Craig Thompson. De Brit eindigde vorig seizoen nog op het podium van een wereldbekerwedstijd in Innsbruck, maar eindigt dit seizoen steevast in de achterhoede. De Spelen lijken aan zijn neus voorbij te gaan. „Iedereen lijkt dit seizoen beter te zijn geworden, behalve ik. Misschien ligt het aan de afstelling van mijn slee, aan mijn afzet of de veranderende weersomstandigheden. Het is een frustrerende sport.”

Explosieve kracht en finesse

Dat blijkt, bij de finish. Er stappen meer deelnemers hoofdschuddend dan tevreden glimlachend van de baan. Wat de sport zo lastig maakt, zegt Kristan Bromley, is dat het uit twee disciplines bestaat. De Brit werd in 2008 wereldkampioen en is tegenwoordig coach van de Nederlandse Kimberley Bos, de huidige leider in het wereldbekerklassement bij de vrouwen en een van de medaillekandidaten in China. „Je moet een combinatie van de explosieve kracht van een sprinter en de gracieuze finesse van een turner hebben. Eerst moet je vol aanzetten, daarna moet je je helemaal kunnen ontspannen.”

De meeste skeletonners hebben dan ook forse benen en stevige billen, van de spieren die bij de start worden aangespannen om zo veel mogelijk snelheid te genereren. In de herhalingen van de afdalingen op het grote scherm bij de finish zie je dezelfde lichaamsdelen tijdens het sleeën in slowmotion als stukken pudding heen en weer flubberen. Eerst explosiviteit, dan ontspanning.

Bos, die in haar jeugd veel turnde en voordat ze met skeleton begon lange tijd in een bobslee zat, moest het in haar eerste jaren vooral hebben van haar start. Naarmate ze meer ervaring kreeg, werd ook haar sleeën beter en constanter. „Het is een technische sport, waarin je het sturen veel op gevoel doet. Dat moet je over de jaren heen ontwikkelen”, zegt ze.

In het bobsleeën, waar Bos vandaan kwam, heerst het idee dat skeleton makkelijk is: je gaat liggen en je komt wel beneden. „Daar had ik me mooi in vergist”, zegt Bos nu. Sturen is bij het skeleton van groot belang. Dat gebeurt met de schouders en de knieën, die de skeletonners kruiselings gebruiken. Willen ze naar links, dan duwen ze hun linkerschouder en rechterknie hard tegen de slee. Tegelijkertijd moet de rest van het lichaam zo plat mogelijk op de slee blijven liggen, om aërodynamisch voordeel te behouden. „Twee of drie jaar geleden kon je bij wedstrijdfoto’s van mij mijn navel zien, zo ver kwam mijn schouder waar ik niet mee stuurde omhoog”, zegt Bos. „De truc is, dat je je lichaamsdelen los van elkaar leert bewegen.”

G-krachten

De atleten moeten ook kunnen omgaan met de G-krachten die in de bochten op het lijf, hoofd en nek worden uitgeoefend. Bij hoge snelheden kunnen die oplopen tot vijf of zes keer het lichaamsgewicht – waardoor bij elk hobbeltje hun hoofden op en neer bewegen. „Een afdaling voelt als een bungeejump”, omschrijft bondscoach Bromley het gevoel. „Twee afdalingen van een minuut kunnen je uitputten voor de rest van de dag.” De meeste skeletonners springen niet meer dan drie keer per dag op hun slee, ook niet bij een training – anders wordt het te belastend.

De Italiaanse Mattia Gaspari vrijdag tijdens de wereldbekerwedstrijd in Winterberg. Foto Ina Fassbender/AFP

Om toch het hoofd omhoog te kunnen houden en vooruit te kunnen kijken tijdens de afdaling – de kin hangt slechts enkele centimeters boven het ijs – doet Kimberley Bos speciale nekoefeningen, met een gewicht aan een elastiek dat ze om haar hoofd bindt. Het lijkt wel op wat Formule 1-coureurs doen om de G-krachten in hun snelle auto’s te weerstaan. Bos: „Ik zag op Netflix Max Verstappen nekoefeningen doen en ik dacht: die doe ik ook.”

De bedoeling van al die training is om de slee op de rechte stukken in het midden van de baan te houden om snelheid te ontwikkelen; wie de zijkanten raakt verliest vaart. In de bochten moet de ideale lijn gezocht worden om de snelheid op te bouwen en om te voorkomen dat de slee aan de bovenkant het kanaal uitvliegt. En de slee moet op tijd worden teruggestuurd naar het midden van de baan aan het eind van de bocht.

Stuiterend over de finish

In Winterberg is bij de laatste bocht te zien hoe moeilijk dat is. Met zoveel vaart blijkt op tijd bijsturen lastig. De sleeën smakken vanuit de bocht op het ijs van het laatste rechte stuk; veel skeletonners hebben moeite er niet vanaf te glijden en komen stuiterend over de finish.

Dat de baan daarna steil omhoog loopt om de sleeën af te remmen, is niet genoeg. De skeletonners moeten van hun slee afspringen, hem vastpakken en met hun voeten de noodrem inzetten. Pas dan mindert de slee vaart, en komen ze tot stilstand.

Bij de mannen wordt de uitslag van de eerste afdaling in Winterberg geschrapt, omdat sprake zou zijn geweest van ongelijke omstandigheden vanwege de sneeuwval. In de tweede run is de Let Dukurs het snelst, met éénhonderdste blijft hij de Duitser Axel Jungk voor. Na afloop is Dukurs tevreden: „Dit is een precisiesport, elk detail moet kloppen.”

Als ’s middags de vrouwen voor het eerst afdalen, zet Bos de snelste tijd neer met bijna een halve seconde voorsprong op de nummer twee, een enorm gat. Terwijl het begint te schemeren en de sneeuw begint te vallen, hoeft Bos in de tweede omloop alleen nog maar rustig af te dalen en geen fouten te maken. Toch loopt het verschil terug. Uiteindelijk houdt de Nederlandse 0,24 seconde over op de nummer twee, de Duitse Jacqueline Lölling.

„Ik wilde te graag”, zegt ze na afloop, met een Nederlandse vlag om haar nek en een glazen trofee in haar handen. „Terwijl: als je hard wil gaan, dan moet je zo ontspannen mogelijk op je slee liggen.” Voor Bos is de winst van het wereldbekerklassement, een historische prestatie, bijna binnen. Een achtste plaats in de laatste race, komend weekend in Sankt Moritz in Oostenrijk, volstaat. Maar voor Bos ligt de focus al bij de Winterspelen. Het grote doel in China: vier constante afdalingen.