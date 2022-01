Een praatje en een bakje courgettesoep, om de eenzame lockdown mee door te komen

Riet van Vilsteren (87) praat graag en veel. In de huiskamer van haar appartement in Wageningen kwettert haar blauwe parkiet Kekie vanuit een kooi voor het raam bijna de hele tijd vrolijk met haar mee. „Toen mijn man vier jaar geleden overleed, gaven mijn kinderen me twee parkieten. Eentje heb ik per ongeluk laten wegvliegen. Het is heel gezellig met Kekie. Als ik zeg: ‘Vrouwtje gaat eten’, dan gaat-ie ook eten.”

Ze zegt zich zelden eenzaam te voelen, ook in tijden van lockdown. Ze komt veel mensen tegen, in haar appartementencomplex en tijdens het wandelen. Als het even kan, maakt ze een praatje, ook met onbekenden. „In het begin van de pandemie liep ik eens langs de bieb. Ik zag een mevrouw haar fiets wegzetten en daarna in het rond kijken, zo van: is dat ding dicht? Toen keek ze naar mij en ik zei: ‘Ja, mevrouw, de bieb is dicht.’ Dat wist ze nog niet! Nee, ik heb niet zoveel moeite met contact leggen, zoals je hoort.”

Van Vilsteren heeft deze middag bezoek van Leonie Geerlings (24) en Caroline van den Brule (22). Zij zijn er namens Oma’s Soep, een Amsterdamse organisatie – actief in tien steden – die jonge vrijwilligers koppelt aan ouderen (ook mannen) die behoefte hebben aan gezelschap. Op de wekelijkse kookdag maken ouderen met vrijwilligers soep en als dat door coronamaatregelen niet kan, komen vrijwilligers met een soepje bij de ouderen langs en maken ze een praatje. Van Vilsteren heeft zich ervoor aangemeld, omdat ze het „gewoon gezellig” vindt om jongeren over de vloer te krijgen.

Geerlings en Van den Brule zitten in het bestuur van de Wageningse tak van Oma’s Soep, en ze brengen zelf ook wel eens soep langs, zoals vandaag. De twee blonde studentes dragen lichtblauwe spijkerbroeken en pastelgele sweaters met het Oma’s Soep-logo en luisteren geïnteresseerd naar Van Vilsteren. Af en toe stellen ze op vriendelijke toon een vraag.

Het was Geerlings die Oma’s Soep in Wageningen opzette, in de lente van vorig jaar. Ze had een reclame gezien over ouderen die extra eenzaam waren door de coronacrisis en wilde wat voor deze groep doen. „Maar ik bedacht me net: misschien zijn de ouderen die zich opgeven voor initiatieven als de onze niet de meest eenzame ouderen”, zegt Geerlings op de fiets onderweg naar de volgende ‘oma’. „Ouderen die goed in hun vel zitten, melden zich misschien makkelijker aan.”

„We zien wel degelijk eenzame ouderen”, zegt Van den Brule. „Niet iedereen is zo vrolijk als mevrouw Van Vilsteren. Of we de állereenzaamste mensen bereiken, is inderdaad de vraag. Die zijn natuurlijk ook lastiger te vinden, omdat ze weinig contacten hebben. En als je echt heel eenzaam bent, wil je misschien niet eens meedoen.”

Vera Weinberg (92) doet de deur van haar aanleunwoning open, waar ze alleen woont. „Kom binnen.”

„Gezellig!” zegt Geerlings.

Weinberg loopt met haar rollator naar de bank en gaat zitten. Ze was bezig met een puzzel: drie kleine, witte hondjes die naast elkaar liggen. Ze ziet nog nauwelijks, dus puzzelen doet ze op de tast.

Op vragen over de pandemie en de lockdown antwoordt Weinberg telkens met een korte zin, daarna laat ze een stilte vallen. Visite krijgt ze alleen van haar dochter en schoonzoon, dat was voor corona ook al zo. In eerdere lockdowns werden de activiteiten in de gemeenschappelijke ruimte geannuleerd, maar nu gaan ze wel door. Maandag bewegen, dinsdag geheugentraining, woensdag knutselen, donderdag koersballen, vrijdag een quiz. Weinberg is er vaak bij.

Geerling en Van den Brule laten het tasje met het bakje courgettesoep achter bij Weinberg en gaan op weg naar Marianne Koomans (75), die in hetzelfde complex als de andere twee dames woont, ook alleen. Koomans is hier in oktober naartoe verhuisd, vertelt ze in haar appartement. De eerste lockdown was erg zwaar voor haar. Ze woonde nog niet in een aanleunwoning, en had net Parkinson gekregen, waardoor ze de trap van haar appartementencomplex niet meer af kwam zonder hulp. Ze kreeg heel weinig bezoek, want vrienden en familie waren bang voor het virus.

Nu gaat het beter. Ondanks de huidige lockdown krijgt ze meer bezoek. En ze heeft leuk contact met medebewoners. Maar ze kan zich wel opwinden over de coronamaatregelen. „Ik vind het zielig voor de jeugd, deze lockdown. De jeugd heeft de toekomst. Die oudjes willen allemaal 100 jaar worden, maar dat is niet reëel.”

Tientallen kerstkaarten

Joke van Capelleveen (90) was net een eitje met spek aan het bakken, maar ze heeft wel even tijd voor de studentes. Ze woont in hetzelfde complex. Sinds zeven jaar is ze weduwe, ze zegt zich niet eenzaam te voelen. Ze heeft het druk met vier kinderen, negen kleinkinderen, en acht achterkleinkinderen die op bezoek komen, met haar deelname aan alle activiteiten, en met het onderhouden van andere sociale contacten. Haar deurpost hangt vol met tientallen kerstkaarten.

„Tijdens die eerste lockdown had ik wel slapeloze nachten”, zegt de geboren Wageningse. „Het was uitzichtloos. Ik zag mijn familie wel in de tuin. Dan bleven ze achter het hek staan en dronken we koffie. Maar ’s nachts dacht ik: als ze nog maar ooit écht op bezoek mogen komen. Dat mag gelukkig weer, maar wel twee mensen per dag tijdens deze lockdown. En ik krijg geen knuffel, alleen een elleboog. Ze zijn veel te bang dat ik ziek word.”