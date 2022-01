Een echte vrouw doet en denkt niet aan geld

Eindelijk dan: het nieuwe kabinet-Rutte IV wordt deze maandag beëdigd op Paleis Noordeinde ten overstaan van Zijne Majesteit de Koning. Op de bordesfoto zou de koning geflankeerd worden door premier Rutte en vicepremier Kaag. Maar Kaag heeft corona.

De helft van de ministers is vrouw. Media berichten opgetogen of heimelijk bezorgd dat zoiets nooit eerder is voorgekomen.

Dat is niet juist. In 1975 was er zelfs een kabinet dat geheel uit vrouwen bestond. Op papier, althans. Het blad Opzij, dat zich in die tijd nog ‘radikaal-feministisch’ noemde en nu een blad is ‘voor vrouwen die vooruit willen’ formeerde eigenhandig een gedroomd kabinet, waar enkel vrouwen ministersposten bekleedden.

Ik weet het dankzij Renate Rubinstein, die er in 1975 een kritisch stukje over schreef. „Voor alles is gezorgd: Defensie, Justitie, Buitenlandse Zaken, Landbouw, Verkeer en Waterstaat.” En dan valt Rubinstein iets op, waar ze vrolijk vilein over bericht. „Er is in dit hele kabinet geen minister van Financiën, geruisloos is het hele ministerie verdwenen. (…) Is Financiën te moeilijk voor een vrouw?”

Rutte IV kent, zoals alle voorgaande kabinetten die niet leefden bij propaganda alleen, uiteraard ook een minister van Financiën: Sigrid Kaag.

Daar was veel over te doen, want Kaag zou niet thuis zijn in de financiële wereld; gaat deze vrouw niet „zonder kennis en ervaring over het onderwerp” aan de slag, vroeg RTL Nieuws zich af. Of was het zo dat Kaag voor deze post had gekozen, puur en alleen uit machtsoverwegingen? Want zo’n financiële minister maakt met de premier het hart uit van het kabinet.

Interessant is dat niemand met zijn ogen knippert, wanneer je opmerkt dat macht en politiek iets met elkaar uitstaande hebben. Politiek betekent in Nederland: coalitievorming, dat wil zeggen gespreide machtsvorming. Maar nu dient zich een vrouw aan op Financiën, en ineens is het machtswoord een vies geheimpje, dat als roddel over de toonbank gaat.

Ik mag hopen dat het Kaag ook om macht te doen is, daar is zij politica voor. Het is vreemd dat de vrouw die eerder al minister voor Buitenlandse Handel was nu wordt verdacht haar ziel aan de duivel te hebben verkocht nu ze Financiën gaat doen. Pruttelt hier toch niet het idee na dat een echte vrouw niet doet aan geld, niet denkt aan geld, die bezig is met cultuur en onderwijs, want daar hebben haar kinderen tenminste direct wat aan? (Echte vrouwen hebben kinderen, en die kinderen kosten kennelijk geen geld.)

Ik hoop dat Kaag ook om dergelijke archaïsche ideeën te bestrijden koos voor Financiën. Trouwens: het mooie aan ervaring is dat je het al doende opbouwt.

De echte minister (v) van Emancipatie zit op Financiën.

