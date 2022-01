Duitsland onderschrijft het Europese recht, dat is nu duidelijk

Kort voor haar vertrek heeft de regering van bondskanselier Angela Merkel een besluit van belang genomen in het licht van het Poolse en Hongaarse afglijden naar nationalistisch autoritair bestuur. Het is origineel in de Europese verhoudingen en op het eerste gezicht vreemd. De Duitse regering besloot in de zomer haar eigen Constitutionele Hof te corrigeren. Dit doet wellicht denken aan wat er in Polen en Hongarije gebeurt, waar regeringen hun rechters kortwieken en de rechtsstaat aantasten. Maar Merkels besluit is juist een ondersteuning van rechtsstaat en democratie in heel Europa. Het is niet nationalistisch maar Europees; niet autoritair, maar democratisch van strekking.

Tom Eijsbouts is emeritus hoogleraar Europees staatsrecht (UvA en Leiden). Paul Post is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Wat is het geval? Op 5 mei 2020 oordeelde het Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe dat de Europese Centrale Bank haar mandaat schond met haar massieve aankoop van staatsobligaties, zonder goede onderbouwing van de proportionaliteit daarvan. Die uitspraak paste in de onverstoorbare traditie van dat Hof om grote Europese besluiten te toetsen aan de Duitse grondwet en van een kritisch stempel te voorzien. Vaak lieten de Duitse regering en de Bundestag, maar ook Europese instellingen als de ECB en zelfs het Europese Hof, wier besluiten werden getroffen, deze veroordelingen van zich afglijden. Maar ze dienden wel als inspiratie voor eurosceptische en populistische regeringen en hoven in Oost-Europese landen en elders. Dit gebeurde ook nu, maar Merkel heeft kans gezien om haar eigen grondwetsrechters op hun plaats te zetten.

Die kans kreeg ze toen de Europese Commissie de Bondsrepubliek in juni 2021 formeel in gebreke stelde. Niet voor het eerst had het Bundesverfassungsgericht in zijn uitspraak van mei 2020 een aantal pijlers van het EU-recht in twijfel getrokken. Het ging om regels als die van voorrang van Europees recht en de leidende rol van het Europese Hof. De Commissie nam aanstoot aan de uitspraak, die volgens haar een schending van het Europese recht opleverde en begon een inbreukprocedure.

Vriendelijke brief

Om die reden moest de Duitse regering zich namens de Duitse staat verantwoorden. Wat deed de regering-Merkel, net voor het einde van haar termijn? Zij stuurde in augustus een vriendelijke brief naar de Europese Commissie, waarin ze de schending impliciet erkent en stelt dat Duitsland geen enkele twijfel koestert over de voorrang en directe werking van het Europees recht en de leidende positie van het Europese Hof. Ook bevestigde ze dat de wettigheid van EU-handelingen alleen door het Europese Hof kan worden beoordeeld en niet het onderwerp kan zijn van constitutionele klachten bij het Duitse Hof, waarmee ze haar eigen hoogste constitutionele rechter dus beentje licht.

Dit antwoord bleek vorige maand voldoende voor de Commissie om de procedure tegen Duitsland te staken.

Is de zaak hiermee met een sisser afgelopen? Nee, integendeel. Het betekent veeleer dat Merkels brief voortaan geldt als de Duitse positie inzake de status van het Europese recht en de positie van het Europese Hof. Zolang het Duitse Constitutionele Hof de voorrang en directe werking van EU-recht en de leidende positie van het Europese Hof in twijfel bleef trekken, konden die de Duitse gezagsverhoudingen niet bepalen. Nu heeft de Bondsrepubliek die twijfels en reserves weggenomen: een fundamentele Duitse vernieuwing met Europese strekking.

Polen en Hongarije niet langer achter Duitse rechter

Door zich in cruciale vragen van Europees recht te richten tot de Duitse staat, heeft de Commissie de grote vragen van soevereiniteit, rechtsstaat en democratie uit handen van rechters getrokken en op een hoger niveau gelegd, bij de lidstaten. De Duitse staat reageerde met een fundamenteel Europese, democratische en rechtsstatelijke positie, ten koste van zijn Constitutionele Hof. Dat zullen Polen en Hongarije niet snel doen. Maar de Duitse positiebepaling betekent wel dat de Poolse en Hongaarse regeringen en rechters niet langer dekking vinden achter de Duitse grondwetsrechter, die zich opwierp als laatste beschermer van de nationale soevereiniteit en democratie.

Dat de Europese Unie een bedreiging zou zijn van de nationale soevereiniteit van de lidstaten en van hun democratie is een karikatuur waarmee autoritaire regimes en populisten graag schermen. De ontkrachting van deze karikatuur in eigen huis door de meest democratische en soevereine rechtsstaat van de hele Europese Unie – de Bondsrepubliek – is het laatste juweel in de erfenis van Angela Merkel.

