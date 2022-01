‘De fascist van nu draagt geen zwart hemd’

Het F-woord is nog steeds vooral een scheldwoord. Een retorische manier om autoriteiten of ideologische tegenstanders te hekelen of monddood te maken.

Maar wat is fascisme? Filosofen die er louter nihilisme in zagen zijn ingehaald door generaties historici die het fascisme serieus nemen als een revolutionaire massabeweging. In ‘Elementaire deeltjes’ (Athenaeum), een reeks beknopte inleidingen over expert-onderwerpen, schreef de Amsterdamse historicus Daniël Knegt er een helder chronologisch en thematisch deeltje over.

CV Propaganda

Daniël Knegt (1984) studeerde geschiedenis in Montpellier, Berlijn en Amsterdam. Hij promoveerde op een studie naar het fascisme van Franse intellectuelen. Knegt werkt nu als docent moderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Bij Beeld en Geluid in Hilversum doet hij onderzoek naar propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Waarom zo’n kort boekje over zo’n groot onderwerp?

„Nou, niet groter dan ‘de aarde’, waar ook een deeltje over is. Ik was wel blij dat er al een deeltje was over het Derde Rijk, ik had geen zin om voor de tienduizendste keer over Hitler en Mussolini te vertellen. Ik wilde het abstracter hebben over het fascisme als een internationaal fenomeen dat zich in heel Europa – en daarbuiten – heeft gemanifesteerd. Niet wéér over de kale, gezette man die het in de jaren twintig die naam gaf.”

Wat is het grootste misverstand over fascisme?

„Dat het een afgesloten historisch verschijnsel is uit de jaren dertig, dat in 1945 ergens op de puinhopen van Berlijn is overleden. Dat is een vergissing. Fascisme is een revolutionaire beweging die zich afhankelijk van tijd en plaats op uiteenlopende manieren kan manifesteren. Daarom is het niet zo gek dat een fascist nu niet een zwart hemd draagt of Giovinezza loopt te zingen [een marslied van de Italiaanse fascisten].”

Het belooft allerlei waardevolle zaken te behouden die onder druk staan

Hoe zou u fascisme definiëren?

„Er is lang beweerd dat fascisme helemaal geen ideologie had maar vooral een politiek van de daad was – en dus van geweld. Of dat het, zoals marxisten in de jaren dertig beweerden, louter een instrument van het kapitalisme om in tijden van crisis de massa eronder te houden. Men vond het na de oorlog ook te veel eer, krijg je soms de indruk, om het fascisme te bestuderen als een serieuze politieke beweging, zoals het liberalisme of communisme. Sinds enkele decennia is daar verandering in gekomen, door het werk van wetenschappers zoals Roger Griffin, op wie ik me baseer. Hij zag het fascisme als een politieke massabeweging met een aantal kenmerken: hypernationalisme, populisme, de mythe van nationale onderdrukking én wedergeboorte en de belofte van een revolutionaire transformatie van staat, volksgemeenschap en zelfs de mens.”

U deelt die definitie?

„Ja, met accentverschillen. De aantrekkingskracht van het fascisme is niet alleen revolutionair, maar ook conservatief: het belooft allerlei waardevolle zaken te behouden die onder druk staan: het gezin, privébezit. Dat maakt het voor sommige groepen een aanlokkelijker alternatief voor de bestaande orde dan het communisme. En ik leg meer dan Griffin de nadruk op de noodzaak van interne zuivering en externe expansie die je bij fascisten ziet: er zijn altijd ‘vijanden van het volk’, zowel in binnen- als buitenland.”

Opvallend is dat u het paramilitarisme ziet als een bijverschijnsel. Is geweldloos fascisme denkbaar?

„Geweld is een rekbaar begrip, maar ik denk het wel. Bij de opkomst van het fascisme in Italië speelde de Eerste Wereldoorlog een cruciale rol, met jonge veteranen. Maar het werd later aantrekkelijk voor groepen die helemaal niet gewelddadig waren, gepensioneerden of huisvrouwen, of er zelfs afkerig van waren.”

Marxisten zien fascisme vaak als een poging van het kapitaal om in het zadel te blijven

U spreekt zelfs van de ‘charme’ van het fascisme. Wat was die?

„Dat was vooral de belofte om een einde te maken aan politieke verdeeldheid. Er zou een volksgemeenschap komen waarin iedereen kon meedoen, arm, rijk, laag- of hoogopgeleid, van notaris tot fabrieksarbeider. Fascisten zijn daarbij ook goed in het afwisselen van kwaal en medicijn. Ze destabiliseren de orde, om vervolgens te roepen dat zij de stabiliserende factor zijn.”

De ‘derde weg’ tussen kapitalisme en communisme?

„Ja, zo presenteren ze zichzelf. Marxisten zien fascisme vaak als een poging van het kapitaal om in het zadel te blijven, maar het is geen product van het kapitalisme. In een crisis zoals die van de jaren dertig hebben kapitalisten wel veel liever te maken met fascisten dan met communisten, die het kapitalisme willen afschaffen. Fascisme en kapitalisme vinden elkaar bovendien in het idee dat ongelijkheid en competitie goed zijn.”

Hoe wezenlijk is racisme voor het fascisme?

„Voor Hitlers nazisme was het antisemitisme wezenlijk, voor andere vormen van fascisme niet. Maar er is wel altijd een out group; oppositie is tenslotte niet legitiem, maar verraad. Alleen hoeft die groep niet raciaal gedefinieerd te zijn.”

Duitse historici leggen steeds meer een verband met het kolonialisme.

„Ja, dat is een interessant en heel fel debat. Inmiddels klinkt daarin het verwijt van Holocaust-relativering, omdat het de Europese Jodenmoord plaatst in een geschiedenis van Duitse volkerenmoord in Afrika. Natuurlijk zijn er verschillen, maar er is ook overduidelijk een verband. Hitler was tegen het bezit van koloniën overzee – een verlies aan ‘volkskracht’ – maar hij was zeer geïnteresseerd in het kolonialisme. Hij heeft ervan geleerd dat het mogelijk is met geweld de etnische kaart te hertekenen. Dat projecteerde hij op Oost-Europa.”

De opkomst van het fascisme is nooit onstuitbaar geweest

Beleven we een herleving van het fascisme?

„Ik was al bang voor die vraag. Als historicus wil ik niet roepen: ze trekken weer door de straten. Maar je moet wel vergelijkingen durven trekken, anders leer je niks. Bij extreem-rechts ontbreekt meestal de revolutionaire dynamiek van het fascisme, de belofte van een nationale wedergeboorte die ook gewelddadig kan zijn. Maar je ziet dat Baudet sterk die kant opzoekt. Zijn radicalisme is lang onderschat, maar al vanaf zijn Uil-van-Minerva-toespraak is die onmiskenbaar.”

Is er iets tegen te doen?

„Ik bestrijd het cliché van weerloosheid tegen het zogenaamd onstuitbare fascisme. Allerlei tv-documentaires met beelden van marcherende soldaten suggereren dat ook nog steeds. In mijn boek laat ik zien dat het ook anders had kunnen lopen. De opkomst van het fascisme is nooit onstuitbaar geweest, Hitler was heel lang een mislukte fascist. Toeval speelt een rol, maar ook de opstelling van de meerderheid.”

U bedoelt: geen Baudet meer in talkshows. Een cordon sanitaire?

„Ja, dat denk ik wel. Je niet laten intimideren, durven filteren. Geen extremisme een platform geven omdat iemand stemmen of kijkcijfers trekt. Of omdat het op tv vooral gezellig moet blijven. Cabaretier Martijn Koning, die bij Jinek een roast gaf van Baudet, werd daarna vooral zelf bekritiseerd. Ik zou zeggen: het werd hoog tijd dat de gezelligheid een keertje werd verstoord.”