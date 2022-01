Chinese havenstad Tianjin test na Omikron-gevallen 14 miljoen mensen in één dag

Gaat de Omikron-variant van het coronavirus de Olympische Winterspelen verstieren? In China is grote onrust en paniek ontstaan nu in de noordoostelijke havenstad Tianjin ten minste twee gevallen van Omikron zijn gevonden. Het gaat namelijk om besmettingen met een onduidelijke oorsprong, en om een variant die afwijkt van de Omikron die een reiziger vanuit het buitenland in december binnenbracht in de stad.

„Het is de eerste echte strijd tegen Omikron op het vasteland van China”, zei een niet bij naam genoemde immunoloog tegen de Chinese partijkrant Global Times. „Het is namelijk de eerste keer dat er gevallen van Omikron zijn ontdekt die lokaal zijn overgedragen.”

De centrale overheid is bezorgd dat Omikron nu ook naar de hoofdstad komt, of er zelfs al onopgemerkt is binnengebracht. Tianjin is aan Beijing vastgegroeid en veel mensen forensen elke dag tussen beide steden. Op 4 februari beginnen in Beijing de Olympische Winterspelen. Op 1 februari is bovendien het Chinees Nieuwjaar, waarop veel mensen traditioneel hun familie door het hele land bezoeken. Zij kunnen Omikron dan makkelijk door het hele land verspreiden.

Tianjin annuleerde meteen 144 vluchten, mensen wordt gevraagd om niet meer tussen beide steden te reizen.

Massaal testen

De besmettingen kwamen aan het licht toen twee mensen zich vrijwillig lieten testen. Zij zijn de afgelopen twee weken niet buiten Tianjin geweest. Daarop werden hun contacten nagetrokken en getest, toen kwamen nog eens achttien gevallen aan het licht. Of het daarbij ook steeds om Omikron gaat, is niet bekendgemaakt. In vijftien van de twintig gevallen gaat het om kinderen tussen de 8 en 13 jaar.

Het stadsbestuur besloot om vanaf zondagochtend zeven uur alle veertien miljoen inwoners binnen een etmaal te testen. Inwoners die zich niet melden, krijgen een oranje gezondheidscode. Daarmee kunnen ze het openbaar vervoer, winkels en restaurants niet meer in. Pas als ze zich hebben laten testen en niet besmet zijn, gaat de code weer op groen.

Meneer Wang (51) staat in Tianjin in de rij om getest te worden als NRC hem belt. „Ik ben met mijn vrouw en twee kinderen. Dat heeft mijn wijkcomité geregeld”, zegt hij. Hij kan zich op tien minuten lopen van zijn huis laten testen door overheidspersoneel dat wordt bijgestaan door vrijwilligers. Snel grote massa’s mensen testen kan in China ook omdat vaak de monsters van tien mensen tegelijk worden getest. Alleen als daar een positieve test tussen zit, wordt die persoon opnieuw apart getest.

Ongerust dat de stad op slot gaat, is meneer Wang niet: „De vorige keer dat we hier corona hadden, was alles goed geregeld. Dat gaat nu vast ook weer goed”, zegt hij. Hij heeft niet gehamsterd in de winkels en geen extra voedsel besteld op internet.

Voedseltekorten

Meneer Wang, die zijn volledige naam niet wil geven, heeft daarmee wel meer vertrouwen in een goede afloop dan veel van zijn stadsgenoten. Andere inwoners zijn meteen aan het hamsteren geslagen uit angst dat de hele stad in lockdown gaat. Zondagochtend om zeven uur stonden er volgens de Global Times al lange rijen voor de winkels, groente was niet meer te krijgen.

Op 23 december ging de West-Chinese stad Xi’an in lockdown. Daar ontstonden grote problemen met de distributie van voedsel. Mensen gingen over tot het ruilen van sigaretten, spelcomputers en mobiele telefoons voor onder meer noedels, gestoomde broodjes en Chinese kool.

Ook verliep de medische zorg moeizaam. Een vrouw die acht maanden zwanger was verloor haar kind, omdat het ziekenhuis haar niet binnen wilde laten. Haar geldige coronatest zou net vier uur eerder zijn verlopen.