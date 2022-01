Afrika Cup-Covid-19 is de spannendste pot

Het is de Afrika Cup, na een jaar uitgesteld te zijn geweest vanwege u-weet-wel, gelukt te beginnen. Alsof de Afrika Cup niet altijd al slechte kaarten krijgt qua aandacht en erkenning, kunnen ze er nu ook op rekenen dat de spannendste pot niet Nigeria-Egypte wordt of Marokko-Ghana, maar Afrika Cup-Covid. Excelsior-ADO is wegens besmettingen uitgesteld, trainingskampen zoals die van Vitesse en Ajax worden afgebroken wegens positieve testen en dan zou het in tijden van Omikron een continentale cup moeten lukken de eindstreep te bereiken? Ik twijfel.

Over het afgebroken trainingskamp van Ajax zag ik trouwens een tweet voorbijkomen van een Ajax-supporter die boos was omdat Hugo de Jonge de club streng had toegesproken nadat die vier besmette spelers had teruggevlogen. „Sporters staan niet boven de wet,” zei Hugo. De Ajax-supporter twitterde: ‘Tegen het koningshuis heb je niet zo’n grote waffel!’, of iets van die strekking. Ik kan het niet teruglezen. De tweet is verwijderd. Waarschijnlijk heeft de schrijver zich gerealiseerd dat het koningshuis inderdaad boven de wet staat en middeleeuws met alles wegkomt. De Godenzonen kunnen dat niet, zelfs niet als hun privévliegtuig groter is.

„Onderschat Afrika niet”, zei mijn meest Afrika-deskundige vriendin. „Ze hebben daar ervaring met ebola. Handen wassen is daar een tweede natuur.” Toen de Covid-pandemie in Nederland neerstreek, waren de eerste mondmaskers die ik in handen gedrukt kreeg, inderdaad afkomstig van haar Afrikaanse vriendinnen, zelfgemaakt, in kleurige Afrikaanse patronen.

Vlak voor de openingswedstrijd Kameroen-Burkina Faso, had Covid vijf spelers én de bondscoach van Burkina Faso uitgeschakeld. Het fluitsignaal kwam er toch. Ik was nog aan het bekomen van de verrassing dat er publiek in het stadion aanwezig was, toen de eerste gele kaart werd getrokken. Binnen de minuut. De eerste goal maakte Burkina Faso over André Onana heen. Een man of vijf maakten een dansje en deden me denken aan Roger Milla, de Kameroense legende die bij het WK 1990, voor het oog van de wereld, zijn goals dansend bij de cornervlag eerde. Dankzij hem is het vieren van de goal een specialisme geworden. Of we daar blij mee moeten zijn, weet ik niet sinds Quincy Promes zijn goals met een maskergebaar viert en tevens een kledinglijn heeft met een masker als logo. Dat maakt het een kleine stap naar de eerste gesponsorde goal-vieringen. Als Covid dat toestaat, uiteraard.

Een bevriende dierenarts, een gevaccineerde, zei laatst dat hij zich niet laat boosteren omdat hij het niet eerlijk vindt dat wij in het rijke Westen een derde prik krijgen, terwijl mensen in veel landen, waarvan de meeste in Afrika, nog niet één vaccin kregen. Rijke landen moeten de vaccins delen, vindt hij, niet omdat dat gunstig zou zijn voor het resultaat Afrika Cup-Covid, maar voor de pandemiebestrijding in het algemeen. De verstokte voetballiefhebber denkt daar natuurlijk anders over, die gaat zijn geweigerde booster liefst zelf naar Kameroen brengen. Dus als u het vliegtuig van Ajax naar het zuiden ziet gaan, weet u wat ze aan het doen zijn: Kameroen van vaccins voorzien voordat straks Sébastien Haller besmet terugkeert. Prioriteiten. Kameroen-Burkina Faso, een geweldige wedstrijd, werd 2-1.

Carolina Trujillo is schrijfster.