Verdampt zelfvertrouwen

Dinsdagmiddag gleed Henk Angenent met een nipte voorsprong over de finishlijn. Dat wil zeggen: op tv. In de buitenwereld was het 7 graden, bereikten de coronabesmettingen een nieuw record en haalden bezorgde burgers hun fakkels tevoorschijn, maar op televisie was het ijskoud en hartstikke gezellig. 4,4 miljoen Nederlanders volgden (delen van) de speciale Elfstedentocht-uitzending van de NOS, waarin het weer even 1997 was.

Vanwaar die massale belangstelling voor een 25 jaar oud evenement?

Julian Casablancas, zanger van The Strokes, noemde het leven eens een ‘nostalgie-anticipatie-sandwich’. Inderdaad zoeven we heen en weer tussen toekomst en verleden – ‘in het nu zijn’ is moeilijk, weet iedereen die wel eens een mindfulnessoefening heeft geprobeerd. En de jaren negentig zijn voor velen een prettig nostalgie-object. Niet alleen was er beschaatsbaar ijs, er hing ook een optimistisch, zelfverzekerd sfeertje: Nederland was cool, een land om trots op te zijn. Trouw signaleerde in maart 1997 een „on-Nederlandse cultuur van tevredenheid en chauvinisme”: Nederland was toonaangevend op economisch, cultureel, sportief én bestuurlijk gebied.

Vergelijk dat met de stemming nu. Nederland is de lockdownkneus van Europa, met tegelijk de hoogste oversterfte. We zijn het laatst begonnen met boosteren en hebben bijna het laagste percentage IC-bedden. Grafiekjes waarop Nederland afwijkt van andere landen worden op sociale media met een masochistisch genoegen gedeeld: kijk wat een prutsers wij zijn!

Ook op andere vlakken is de zelfverzekerdheid verdampt. In december verscheen een rapport van René Cuperus en Josse de Voogd over de kloof tussen ‘tevredenen’ en ‘afhakers’. Samenvattend: de afhakers, vaak lageropgeleiden, voelen zich in veel opzichten – economische positie, levensstijl, overtuigingen – ver verwijderd van de groep die in Nederland de dienst uitmaakt. De jaren negentig-euforie over het meritocratische Nederland voelt al lezend als lang geleden.

De transformatie van ons zelfbeeld zag ik laatst in een boekwinkeltje treffend uitgestald: Een tevreden natie (1993) stond er naast Land van haat en nijd (2006). Pijlsnel van tevredenheid naar haat en nijd: zelfs de moodswings in mijn puberteit waren minder heftig.

Hoe terecht is die stemmingswisseling? Ook ik heb gezellige gevoelens bij de jaren negentig. Ja, je had zure regen en zinloos geweld, maar je had ook Wim Kok, stijgende beurskoersen, een triomferend Ajax en utopische verwachtingen van het internet.

Maar kijk je beter, dan zie je ook iets anders. Een land zonder echt debat over grote thema’s als de EU, flexibilisering en privatiseringen. Waar zowel integratieproblemen als racisme en discriminatie niet werkelijk besproken werden. Er was minder openlijke moslimhaat, maar Turkse Nederlanders heetten nog wel kortweg ‘Turken’. Nederland was als een disfunctionele familie die mooi weer speelt op de kringverjaardag, maar alle problemen onbesproken laat.

En omgekeerd is Nederland nu niet de loser die domineert in de beeldvorming. Ondanks alle doemberichten zijn we na twee jaar crisis nog steeds geen ‘laagvertrouwensamenleving’, zoals hoogleraar politicologie Tom van der Meer niet moe wordt (of inmiddels misschien wel) te herhalen. De corona-aanpak is matig, maar Nederland heeft wél, zonder burgers te verplichten, een hoge vaccinatiegraad. Ook wordt hier tenminste een discussie gevoerd over 2G, dat in andere landen debatloos is ingevoerd.

Dat sommige burgers zich niet vertegenwoordigd voelen en afhaken is zorgwekkend, maar Nederland is nog geen gepolariseerd land zoals bijvoorbeeld de VS. Bovendien wordt er nu wél gepraat over de keerzijde van de meritocratie. Het rapport van Cuperus en De Voogd is op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken gemaakt: zo onverschillig is de elite dus ook weer niet.

Maar misschien moeten we niet de feitelijke toestanden vergelijken. Wat nu ontbreekt, is de andere kant van de nostalgie-anticipatie-sandwich. Vooruitkijken is, anders dan in de jaren negentig, geen bron van hoop en plezier meer – dat was het al een tijdje niet, maar corona en de klimaatcrisis hebben dit verergerd. Wie dan toch wil ontsnappen aan het nu, zet de tv aan en zapt naar het verleden.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) is redacteur van NRC