Rutte overhandigt eindverslag langste formatie Nederlandse geschiedenis

De langste formatie in de Nederlandse parlementaire geschiedenis is zaterdag afgesloten. Formateur en demissionair premier Mark Rutte (VVD) leverde die middag het eindverslag van de kabinetsformatie in bij Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66). Daarna sprak hij ter afronding met koning Willem-Alexander over de vorming van kabinet Rutte-IV.

Rutte overhandigde naast het eindverslag ook de portefeuilleverdeling van zijn nieuwe regering. Dat overzicht bevatte geen verrassingen: alle toekomstige ministers en staatssecretarissen werden afgelopen twee weken reeds gemeld en in het document waren geen wijzigingen te zien. Wel wordt de afhandeling van de aardgasproblematiek in Groningen overgeheveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar dat van Economische Zaken.

Komende maandag wordt de nieuwe regering door koning Willem-Alexander beëdigd, tien maanden na de Kamerverkiezingen en bijna een jaar na de val van Rutte-III. Die regering bood haar ontslag aan vanwege de Toeslagenaffaire.

Maandag 10 januari worden de nieuwe ministers en staatssecretarissen benoemd en beëdigd.

Bij de beëdiging wordt ook de traditionele bordesfoto genomen op de trappen van Paleis Noordeinde. Vanwege de pandemie moeten de vorst en de bewindslieden bij deze fotosessie allen anderhalve meter afstand van elkaar aanhouden.

Eerder op de dag, om 12.00 uur, vond het zogeheten constituerend beraad plaats op het ministerie van Algemene Zaken. Daarin trof de aankomende ministerploeg elkaar voor het eerst om de taakverdeling officieel vast te stellen. Zoals verwacht verliep dit zonder grote meningsverschillen.