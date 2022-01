Poolse grenswacht: onze pushbacks zijn legitiem

De crisissituatie aan de Pools-Wit-Russische grens lijkt – voorlopig – gekalmeerd. Nadat de Poolse grenswacht en het leger in het najaar duizenden migranten oppakten en terugduwden naar Wit-Rusland, worden er nu alleen nog kleine groepjes mensen onderschept die het winterweer trotseren. Afgelopen week een gezelschap uit India en mannen uit vijf verschillende Afrikaanse landen die op een vlot probeerden de EU te bereiken.

De toevoer van migranten naar Wit-Rusland is ingetoomd en degenen die nog in het grensgebied verblijven worden niet meer massaal opgejaagd door het regime van Aleksandr Loekasjenko. Toch is het hulpverleners en buitenlandse journalisten aan de Poolse kant nog steeds verboden zich binnen enkele kilometers van de Europese buitengrens te begeven. Wel is er nu gelegenheid om van een grenswacht te horen wat zij en haar collega’s hebben meegemaakt. En waarom zij de internationale ophef rond pushbacks onterecht vindt.

Grenswacht Izabela Grezcan verdedigt de Poolse pushbacks van migranten. Foto Emilie van Outeren

Izabela Greczan (40) werkt sinds 2004 op de „uiterst rustige” grenspost bij Czeremcha. In de eerste jaren om paspoorten te controleren en tegenwoordig, als luitenant met drie sterren op haar schouders, achter een bureau. Sigarettensmokkel was het voornaamste probleem. Maar het afgelopen halfjaar patrouilleerde ze met tweeduizend grenswachten en in de bossen „om te zorgen dat niemand illegaal de EU-grens oversteekt” en draait ze diensten in een registratiecentrum voor asielzoekers. „Er wordt gedaan alsof wij hier kinderen vermoorden, maar wij helpen gezinnen door ze de kleren en speelgoed van onze eigen kinderen te geven.”

Greczan is zelf geen getuige geweest van mensen die zich door het prikkeldraadhek aan de grens wurmden. Zij stuitte niet op een van de negen migranten die omkwamen, noch is ze aan geweld blootgesteld. Maar ze heeft de afgepeigerde asielzoekers ontmoet, confrontaties met Wit-Russische grenswachten meegemaakt en de schrammen en butsen bij haar belaagde collega’s gezien. „De stenen die naar ons toe werden gegooid, zijn niet het soort dat je in het bos tegenkomt, maar de bakstenen waar je een muur van metselt”, zegt zij. En ze vreesde dodelijkere wapens. „Het was heel gevaarlijk om aan de grens te staan, vooral ’s nachts. Iedereen was bang dat we beschoten zouden worden, zeker omdat de Wit-Russische soldaten bij het geweld betrokken waren.”

Pushbacks bevestigd

Nadat de EU de Wit-Russische dictator Loekasjenko in mei confronteerde met nieuwe sancties, importeerde hij migranten uit het Midden-Oosten en elders en dreef hen richting Litouwen en Polen. De spanning bereikte in november het kookpunt toen de Wit-Russische grenspolitie mensen samendreef en hielp de grens te bestormen. Met bakstenen, takken, laserpistolen en metaalscharen trachten vooral Koerdische migranten zich een weg naar Europa te banen. De propagandabeelden van zowel de Wit-Russische als Poolse autoriteiten over deze gefabriceerde migratiecrisis of „hybride aanval” gingen de wereld over.

Polen weet de uit bos en moeras bestaande grens niet potdicht te houden – bijna twaalfduizend migranten hebben Duitsland inmiddels via Minsk bereikt. Maar het land biedt wel forse weerstand, die volgens ijveraars van een streng migratiebeleid voorbeeldig is en die mensenrechtenorganisaties een schande noemen. Het voornaamste twistpunt: de pushbacks, die het internationaal recht schenden. Migranten die binnen Polen betrapt worden zouden zonder pardon worden teruggeduwd over de Wit-Russische grens.

Hoe migranten terugduwen over de Europese buitengrens praktijk werd

Grenswacht Greczan bevestigt dat zij en haar collega’s grensoverstekers rechtsomkeert zenden, maar ontkent dat dit onrechtmatig gebeurt. „Iedereen die in Polen wil blijven – hier asiel aanvraagt – wordt opgevangen.” Het zijn volgens haar de migranten zélf die daarvan afzien. „We hebben tolken en we vragen hun: ‘Zoek je bescherming in Polen?’ De meesten zeggen dan: ‘Nee, we willen naar Duitsland, we willen niet in Polen blijven.’ Dan moeten ze terug de grens over die ze illegaal zijn overgestoken.” Zoals dat ook gebeurt wanneer iemand zonder de juiste papieren op het vliegveld van Warschau arriveert. „Wij houden ons aan de regels van [de ‘grensvrije’ Europese zone] Schengen door de buitengrens te beschermen.”

Vrijwel alle asielzoekerscentra in Polen zijn gesloten, waardoor mensen niet tijdens of na hun asielprocedure kunnen doorreizen naar een ander land. Het zou voor sommige migranten daarom aantrekkelijker zijn om vanuit Wit-Rusland een nieuwe poging te wagen om ongezien langs de Poolse grenspolitie en het leger te komen.

Greczan beweert dat alle migranten die zij en haar collega’s betrappen geïdentificeerd worden en dat ze eten en eventueel medische hulp en kleding krijgen voordat hun een formeel besluit medegedeeld wordt en ze worden gedeporteerd. Dat zij op die manier ook jonge kinderen terug de ijskoude wildernis instuurt, raakt haar niet, zegt ze. „Ik ben zelf een moeder en ik zou mijn kinderen niet in deze situatie brengen. Het is de keuze van hun ouders. Zij weten dat het illegaal is om de grens over te steken. Of ze zouden het moeten weten.”

Marta Górczynska, mensenrechtenadvocate van het Helsinki Comité, zegt dat veel vluchtelingen en migranten geen idee hebben wat hun rechten en mogelijkheden zijn en de Poolse autoriteiten hun dit ook niet vertellen. „De grenswachten ontlopen hun verantwoordelijkheden.” Activisten zeggen bovendien migranten te hebben gesproken die ondanks smeekbeden om in Polen te blijven zouden zijn teruggeduwd. En dat dit bewust niet gebeurt bij grensposten waar de Wit-Russische troepen hen zouden kunnen opvangen. Aangezien zij dat weigeren, worden de migranten midden in het bos over de grens gedumpt. Zeker zeventien mensen, inclusief kinderen, zouden aan beide kanten van de grens zijn omgekomen.

Greczans geringe medeleven heeft te maken met haar eigen ervaring aan de grens. „Ook kinderen belagen ons met stenen. Het kan die mensen niets schelen als ze ons doden met hun agressie.” Migranten hebben getuigd dat ze door Wit-Russische grenswachten worden gedwongen tot geweld. De Poolse regering zegt dat zij worden misbruikt als „levende wapens”.

Dure visa

Hoewel er werkelijke vluchtelingen tussen zitten, uit bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan, lijkt duidelijk dat de meeste door Loekasjenko ingevlogen migranten geen recht hebben op asiel in de EU. Dat ontneemt hun echter niet het recht op non-refoulement: het principe dat mensen niet mogen worden teruggestuurd naar een onveilig land of situatie. De vraag is of de beklemmende dictatuur in Wit-Rusland voor de daar uitgenodigde groep riskant is. Volgens advocate Górczynska zeker. „Het oerbos zelf is al gevaarlijk, maar zeker met de huidige temperaturen. Daarnaast hebben we bewijs dat mensen zijn mishandeld in Wit-Rusland.”

Maar Greczan redeneert dat migranten in Wit-Rusland veilig zijn. „We weten dat ze water, eten en slaapzakken krijgen van de Wit-Russische autoriteiten. We kunnen met onze drones zien dat ze daar met vrachtwagens worden vervoerd naar opvanglocaties. Ze hoeven niet in het bos te slapen.” Bovendien hebben de migranten (dure) visa gekregen van het regime in Minsk, dat inmiddels ook vluchten terug naar met name Irak heeft geregeld. „Daar zijn ze legaal, hier niet.”