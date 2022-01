Pollux vertelt: IRA-aanslag in Roermond

‘Ik zou dit verhaal op verschillende manieren kunnen vertellen”, zo begint de podcast Bloody Sunday in Roermond. Laat het maar over aan meesterverteller Frans Pollux (De Laatste Dans) om dat op de juiste manier te doen. Omstanders van een IRA-aanslag op 27 mei 1990 vertellen over huiveringwekkend gekrijs en een aan flarden geschoten lichaam, midden op de markt in Roermond. Pollux stevent bedachtzaam op een groter verhaal af, dat van de Ierse terroristen en de geheime diensten die hen op de hielen zaten. Hij vervlecht geschiedenissen met reconstructies en filmische muziek uit de serie The Spectacular. Pollux’ indringende stem stelt vragen tussendoor: „Was het anders geweest als de aanslagen in de Randstad waren gepleegd?” „Hadden ze voorkomen kunnen worden?”

in Roermond 4 afl. van 35-40 min, wekelijks. VPRO/ NPO Radio 1