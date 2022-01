Zal een tennisreporter binnenkort nog een grapje over Novak Djokovic durven maken? Dat de Serviër de bal subtiel over het net prikt. Voor je het weet staat Novak met een brandend racket aan je deur. Of zijn boze vader. Die vergeleek zijn zoon deze week met Jezus Christus. Maar Jezus kon toch niet tennissen?

Ik begrijp dat de fakkelman van Kaag fanatiek in Jezus gelooft. Op een foto met Thierry stond hij met een petje waarop de tekst stond dat Jezus hem gered heeft. Op diezelfde foto droeg Thierry trouwens ook een petje. Daar stond heel verrassend op waar Thierry in gelooft. Thierry gelooft in Thierry. Hoewel? Doet hij dat nog? Of klampt de rattenvanger zich wanhopig vast aan een meute ongevaccineerde strohalmen? Als tribunalenfantast Gideon van Meijeren je voorman is dan weet je dat je carrière totaal voorbij is. De uil van Minerva is al een tijdje hopeloos in de rui.

Maar nog even over die fakkelman. Binnen een minuut was dat de bijnaam voor deze verwarde Kaagbelager. Ik zag op een internetfilmpje dat hij fel tegen Duvel Bier is. Die brouwerij moet weg. Dat duivelse gerstenat moet de wereld uit. Of in elk geval een andere naam nemen. De fakkelman stelde Engel Bier voor. Waarop ik weer aan die Rotterdamse dansleraar moest denken. En aan de Belgische viroloog Marc van Ranst, die binnenkort met zijn autootje in Moortgat langs de bouwerij van Engel Bier rijdt.

Maar er komen betere tijden. Maandag verschijnt het kabinet-Kaag I op het bordes. Mark mag het voorlopig leiden van Sigrid. Als hij zich verder gedeisd houdt. Zo hebben ze het afgesproken. Mark heeft nog steeds een beetje straf omdat hij iets te pathologisch gejokkebrokt heeft. Maar hij moet en zal de langstzittende premier worden. Langer dan Lubbers. Dat is nog zijn enige doel en streven in zijn politieke bestaan. En Sigrid gunt hem dat.

Las over het vorige kabinet iets grappigs. Ze hebben bij de aanvang van Rutte III allemaal keurig aan de landsadvocaat hun functies en bezittingen moeten opgeven. Om precies te zijn aan de toenmalige baas van die club. Een zekere Frank Oranje. Dat is die oplichter die voor elf miljoen... Dit weekend horen Grapperhaus en consorten hoeveel er nog over is van hun welverdiende spaarcentjes. Ik word daar zo vrolijk van.

Net als van het gezellige schudden en delen van de ministersposten in het nieuwe kabinet. Want wat een alleskunners zijn onze politici. Inzetbaar op alle posities. Kon dat overal maar. Bondscoach Louis van Gaal die tegen de keeper zegt dat hij voorlopig in de spits speelt, terwijl de perschef van de KNVB moet gaan keepen. Dirigent Daniël Barenboim die de paukenist vertelt dat hij de cello’s aan gaat voeren en dat de triangelmevrouw de tuba maar eens vier jaar moet proberen. Als de theaters weer opengaan doet mijn manager de conference en ikzelf de catering. Mijn vrouw krast gezellig mee op een viool.

In Den Haag is dit soort wissels geen enkel probleem. Hugo gaat van Spuiten & Slikken naar Wikken & Wonen en Hoekstra verhuist van de poen naar Buitenlandse Zaken. Wopke weet in elk geval waar de Maagdeneilanden liggen.

Welke minister gaat er trouwens aan de Groningers uitleggen dat de gaskraan toch weer opengaat? Omdat de Duitsers het gas nodig hebben. Roep je dat door de scheuren en kieren van hun nooit gerepareerde huizen? Misschien een leuk klusje voor die Alexandra van Huffelen. Die heeft ervaring met zaken te beloven die ze absoluut niet waar kan maken.

Maandag gaan de verse ministers met de koning op de foto en ik benijd ze niet. Als je weet wat ze de komende jaren allemaal naar hun hoofd geslingerd krijgen. Of thuis door hun brievenbus geroepen. En dat laatste is het ergste. Bij een politicus zijn of haar privédomein blijf je weg. Gewoon omdat dat eng is. Vraag maar aan de familie van Els Borst of aan Yoko Ono. Wie dat is? De vrouw van John Lennon!

