Goede voornemens falen, maar daar kun je jezelf tegen wapenen

Leuk weetje: Strava, bekend van hun app voor sporters, concludeerde op basis van de gegevens van miljoenen gebruikers dat 80 procent van hen in de tweede week van februari alweer gestopt is met zijn goede voornemens. De grootste terugval vindt plaats op 19 januari. Quitter’s Day noemen ze die dag.

In theorie is het natuurlijk niet moeilijk. Blijvend dingen veranderen in je manier van werken of leven vraagt om twee dingen: beginnen en volhouden. Maar in de praktijk zijn beide ingewikkeld. Eerst over het beginnen. Hoeveel mensen een verandering overwegen, maar niet starten, is lastig te meten. Wel zeggen onderzoekers die zich richten op verschillende fasen van verandering dat de stap om een concreet plan te maken en die om in actie te komen, het moeilijkst zijn. Misschien ook wel logisch. We denken en praten graag over slimmer leven. Dat heeft een hoge entertainmentwaarde. Maar een plan maken en actie ondernemen, is vooral hard werken. Daar wachten we liever nog even mee. En dan nog iets langer. Chronic contemplation heet dat. Zo stranden de meeste veranderingen nog voor we eraan begonnen zijn.

Dan het volhouden. Ben je eenmaal begonnen met je nieuwe leefstijl of werkroutine, dan loop je al gauw tegen obstakels aan. Het startplezier, de natuurlijke motivatie die je bij iets nieuws voelt, verdwijnt snel. Daarnaast vallen we op stressvolle momenten vaak terug in oude patronen. Bijvoorbeeld wanneer de mensen om ons heen ons tegenwerken. Ook lastig is het als de omstandigheden veranderen. Zit je net lekker in je nieuwe sportroutine die zo mooi past in je werkweek, heb je opeens twee weken vakantie en stort alles in.

Valt hier iets aan te doen? Al zo’n twintig jaar pleiten gedragsonderzoekers voor het gebruik van zogenoemde implementatie-intenties. De term komt van de Duitse onderzoeker Peter Gollwitzer, tegenwoordig verbonden aan New York University. Het idee is eenvoudig: om met een verandering te beginnen én die vol te houden op moeilijke momenten, moet je het gewenste gedrag concreet beschrijven binnen de context waarin het moet plaatsvinden. Dus niet: ik wil wat meer bewegen. Maar: elke maandag en donderdag, als ik thuiskom van mijn werk, ga ik meteen een half uur hardlopen. En: als collega’s vervelend reageren op mijn nieuwe aanpak, herinner ik mijzelf eraan waarom deze verandering belangrijk voor me is.

Een implementatie-intentie wordt ook wel een 'als-dan-voornemen' genoemd, omdat de structuur meestal is: als X gebeurt, dan doe ik Y. Waarom werkt dit? Het koppelen van specifieke acties aan een herkenbare prikkel (een tijdstip, een situatie, gedrag van anderen) zorgt dat je automatisch aan je voornemen denkt op het moment dat dit nodig is. En het vooraf uitwerken van je reactie op moeilijke situaties zorgt er bovendien voor dat je niet pas na afloop denkt: ah, dát had ik moeten doen.

Er zit wel een addertje onder het gras. Het formuleren van zo’n implementatie-intentie is voor de meeste mensen óók een gedragsverandering. Misschien helpt het in dat geval om te zeggen: als ik vandaag nadenk over een belangrijk voornemen, dan neem ik meteen vijf minuten om een implementatie-intentie uit te werken.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven