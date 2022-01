Gedumpt door vriendinnen na liefde van godje

Soms zou je even in het hoofd van een 13-jarige willen kruipen, en je het meest druk maken om je eigen populariteit. Gun jezelf dan de luisterervaring van Here Lies Me, een tienerdrama met prachtig gelaagd geluidsontwerp en een vertelstijl die te omschrijven is als de Gen Z-versie van een Francine Oomen-boek. Noa, een eigenwijze tiener zonder mobiele telefoon, wordt uit haar vriendinnengroep, de Olivias, gezet nadat de meest cringy jongen van school – die zichzelf Little God noemt – haar de liefde verklaart. Wat volgt: een broodje tonijn uit de wc in het gezicht van de pestkop, een vriendschap met de wokest girl in 8th grade en een viraal filmpje waarop Noa „God Sucks!” roept. Een meeslepende vertelling die zowat alle thema’s van deze tijd raakt en met humor en originaliteit veel volwassenen heeft bereikt.

Tienerdrama 8 afleveringen van 40-50 min. Lemonada