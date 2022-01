Een kolossale, fragiele missie

Hoeveel laatste kansen kan het politieke midden krijgen? Toen ruim vier jaar geleden het derde kabinet Rutte het bordes betrad, claimde ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers dat het door hem gesteunde kabinet „de laatste kans voor het politieke midden” zou zijn. Afgelopen najaar, toen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie startten met de onderhandelingen voor een nieuw kabinet, had Segers het over de „allerlaatste kans voor het politieke midden”.

Komende week staat die allerlaatste kans dan eindelijk op het bordes, zo’n tien maanden nadat Nederland naar de stembus ging. De partijleiders en bewindspersonen die het vierde kabinet Rutte gaan dragen zullen allemaal willen uitstralen het voortaan helemaal anders te gaan doen.

Van buiten Den Haag werden technocratische zwaargewichten aangetrokken als Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, ook D66). „Nieuw elan”, claimde Rutte: niet alleen persoonlijk, maar ook politiek moet het anders. De politieke cultuur moet opener en dualistischer, met meer debat in het politieke midden. De overheid moet menselijker gaan opereren. Grote dossiers als de stikstofcrisis, de pandemie en het woningtekort moeten aangepakt worden.

Die ‘laatste kans’ is een poging vertrouwen van burgers te herstellen en daarmee rust te brengen in het versplinterde, gepolariseerde politieke bestel. Om wijlen Hans van Mierlo aan te halen: alsof er revolutie gemaakt moet worden voordat die uitbreekt.

Want onder het oppervlak borrelt het. Het wantrouwen van burgers tegen de overheid en de politiek is sinds de coronacrisis fors toegenomen. Gewelddadige protesten tegen het coronabeleid en bedreigingen aan de voordeuren van ministers ondermijnen de democratische rechtsorde. Net als Kamerleden die oproepen tot „tribunalen” om de verantwoordelijken van het coronabeleid te berechten. Partijen kijken ondertussen al vooruit naar de periode ná Rutte en hopen zich de komende kabinetsperiode zó te positioneren dat ze een premierskandidaat kunnen leveren.

Kantelmoment

Zo’n kantelmoment, waarin electorale onvrede samenvalt met een generatiewisseling, kan ineens tot uitbarsting komen. Zo ging het in 2002: onderhuids burgerlijk wantrouwen leidde tot de Fortuynistische revolte (in één klap 26 zetels voor de lijst van de vermoorde Pim Fortuyn) en het wegvagen van het Paarse ancien regime (PvdA, VVD en D66 verloren 43 zetels).

De coalitie van Rutte III won in 2021 nog zetels, maar onzekerheid lonkt. En dus proberen ze het toch samen, met andere namen, nieuwe posten en grote plannen. Laat het verhaal van Rutte IV over die ambities gaan, zo zullen de vier partijleiders hopen, niet over wat er de afgelopen jaren misging tijdens de Rutte-trilogie.

Maar de grote ambities blijven vooralsnog vaag, of botsen al op voorhand met politieke en economische omstandigheden. De plannen op het gebied van klimaat, stikstof en wonen leunen niet op dwingende maatregelen maar op geld. En omdat het geld geleend wordt via losstaande fondsen, buiten de normale begroting om, hoeft het kabinet geen grote bezuinigingen aan te kondigen om deze miljardenuitgaven te bekostigen: een aanpak zonder offers.

Wat als blijkt dat de miljarden euro’s die naar boeren gaan niet genoeg blijken om het stikstofprobleem met zachte hand op te lossen? Als het nieuwe klimaatdoel niet wordt gehaald? Of als de rentestand stijgt, en het kabinet niet meer zo goedkoop kan lenen om de miljardenfondsen te vullen?

Verrotte politieke cultuur

De overheid moet beter gaan functioneren, maar hoe? Er wordt in het coalitieakkoord beloofd om uitvoeringsorganisaties beter te laten werken, maar op de lange termijn komt er voor hen geen geld bij. Daar komt de krappe arbeidsmarkt nog bij: zijn de mensen er wel om meer handen aan het bed te krijgen, meer agenten op straat, meer docenten voor de klas?

De schaduwen van het verleden zijn daarentegen onontkoombaar. Het gezicht van het kabinet is de man die de afgelopen jaren vaak als belichaming van de verrotte politieke cultuur is neergezet. In de Süddeutsche Zeitung schreef journalist Thomas Kirchner recent dat die cultuur door alle „Vertuschungen, Lügen und nicht gezogenen Konsequenzen” zwaar beschadigd is: burgers betalen daarvan de prijs – hij houdt Rutte ervoor verantwoordelijk. Die oude Rutte is niet zomaar weg te denken, zijn beleid evenmin.

De parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen, waarvan de bevingsschade de afgelopen regeertermijnen goed duidelijk werd, begint dit voorjaar. Een uitgebreidere enquête naar de Toeslagenaffaire, grotendeels het werk van Ruttes kabinetten, wordt voorbereid. En de verwachting is ook dat deze kabinetsperiode een enquête naar de aanpak van de coronacrisis begint. Externe onderzoeken lopen daar al op vooruit: volgende maand presenteert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) haar eerste rapport over de coronabestrijding.

Wie in Nederland roept om revolutie, krijgt een reformatie, schreef NRC in 2002 na het aantreden van Balkenende I. Door mee te deinen met de tijdgeest en de onvrede heeft het politieke midden in Nederland een implosie van het bestel altijd voorkomen. Electorale opstanden zoals die in 2002 met de LPF veranderen weliswaar het politieke speelveld, maar niet de regeringsmacht: die wordt al decennia verdeeld tussen PvdA, CDA, VVD en D66. Sinds 1970 wisten slechts vier andere partijen door te dringen tot het kabinet. De krachten van de continuïteit winnen het in Nederland uiteindelijk altijd.

Dat maakt de missie van Rutte IV bijna klassiek Nederlands: alsof alles anders moet, opdat alles hetzelfde kan blijven. Een kolossale, fragiele missie: als het vertrouwen van burgers herwonnen wordt, kan het bestel zegevieren. Maar wat als het níet lukt?

Het wordt, zei Rutte bij de presentatie van het coalitieakkoord vorige maand, „ontzettend hard werken. Mensen zullen zich afvragen: wat laat die gast zien in de praktijk. Bring it on!”