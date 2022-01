Voor een recept heb ik gedroogde paddenstoelen (funghi porcini) nodig. Een medewerkster van een supermarkt vraag ik om hulp omdat ik het niet kan vinden op de gebruikelijke plek in het schap. Zij kan mij in eerste instantie niet helpen. Wel als ik haar vertel dat het ook wel eekhoorntjesbrood wordt genoemd. „Oh, maar dan moet u bij de broodafdeling zijn, en als zij het niet hebben misschien even vragen bij de dierenwinkel?”

