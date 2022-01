Duitsland stopt wapenlevering Kazachstan, diplomaten VS mogen land verlaten

Landen nemen maatregelen naar aanleiding van de onrust in Kazachstan, waar na de jaarwisseling grote protesten uitbraken. Duitsland heeft de export van wapens aan Kazachstan voorlopig stopgezet, melden Duitse media op basis van een bericht van Duits persbureau DPA. Vorig jaar gaf Duitsland nog vijfentwintig exportlicenties af voor wapens die bij elkaar 2,2 miljoen euro waard waren.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf niet-essentieel ambassadepersoneel in de Kazachstaanse stad Almaty toestemming het land te verlaten. „Amerikaanse burgers in Kazachstan moeten zich ervan bewust zijn dat de gewelddadige protesten de mogelijkheid om consulaire diensten te verlenen ernstig belemmeren,” staat in een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Amerikaanse burgers die het land willen verlaten, kunnen bij vertrek van ambassadepersoneel waarschijnlijk minder snel geholpen worden.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei vrijdag tijdens een persconferentie ook dat de Verenigde Staten „meer te weten willen komen” over het afreizen van Russische soldaten naar Kazachstan – donderdag kwamen 2.500 van hen in het land aan. „Het lijkt me dat de Kazachstaanse autoriteiten en overheid zelf de capaciteit hebben om op een redelijke manier om te gaan met dit soort protesten,” zei Blinken tegen journalisten. „Een les uit de recente geschiedenis is dat wanneer je Russen in je land toelaat, het soms moeilijk kan zijn ze weer te doen vertrekken.”

Voormalig hoofd van de veiligheidsdienst opgepakt

Zo’n twintigduizend mensen zijn sinds de jaarwisseling de straat op gegaan in Almaty, de grootste stad van Kazachstan, in eerste instantie om te protesteren tegen de stijgende prijzen van de vloeibare brandstof lpg die daar veel gebruikt wordt. Tot vrijdagochtend werden naar schatting van de regering meer dan drieduizend mensen die de straat op gingen gearresteerd. Zaterdag hebben de Kazachstaanse autoriteiten het voormalige hoofd van de veiligheidsdienst, Karim Massimov, opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een coup, schrijven internationale persbureaus. Eerder deze week werd hij door president Kassym-Jomart Tokajev al vervangen.

Hoewel de overheid de lpg-prijzen snel naar beneden heeft bijgesteld, houden de antiregeringsprotesten aan. Kazachstanen zijn ontevreden over het beleid van de huidige president en zijn autoritaire voorganger Noersoeltan Nazarbajev, die op 81-jarige leeftijd nog altijd veel invloed heeft.

President Tokajev vindt dat „terrorismebestrijdingsacties” nodig zijn „totdat de militanten volledig zijn geëlimineerd”. De demonstraties van de afgelopen week zijn de grootste in dertig jaar in Kazachstan. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er sinds de protesten afgelopen zondag begonnen 26 betogers en 18 politieagenten en militairen omgekomen.

Vrijdag bleef het relatief rustig in Almaty. President Tokajev zei in een officiële verklaring vrijdag, en in gesprek met de Russische president Vladimir Poetin zaterdag, dat de „orde grotendeels is hersteld” in Kazachstan.