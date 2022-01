Dat Kuipers van buiten de Haagse stolp komt, maakt hem niet per se geschikt

Nieuw bestuurlijk elan beloofde D66. De partij kwam op de proppen met bestuurders van buiten de Haagse stolp, onder wie natuurkundige Robbert Dijkgraaf en medisch specialist Ernst Kuipers. Die eerste wordt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die tweede van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Klinkt logisch en verfrissend. Eindelijk heeft de baas van VWS daadwerkelijk eens een patiënt behandeld, met een zorgverzekeraar onderhandeld, de realiteit van de arbeidstekorten gevoeld, de patiëntentsunami vanuit de ontvangende kant meegemaakt. Maar wie kent de ideologie van Ernst Kuipers? Volksgezondheid is momenteel verantwoordelijk voor de grootste inperking van bewegingsvrijheid, maatschappelijke herinrichting, lichamelijke integriteit en burgerrechten in dit land. Heeft iemand uit de vele media-optredens van Kuipers iets kunnen destilleren dat lijkt op het begin van een standpunt inzake deze afweging van maatschappelijke belangen? Wordt hij de waardevrije uitvoerder van de prikdwang die de liberalen van D66 propageren?

Wat is Kuipers’ visie op de grootste bottleneck in de zorg: het feit dat niemand meer te porren is om in de ziekenhuizen te werken en de mensen die wel te porren zijn het er hooguit een paar jaar uithouden?

Kuipers is de man van de efficiëntieslag; zorg moet vooral gecentraliseerd en gespecialiseerd, vaker hetzelfde kunstje uitvoeren betekent goedkoper en beter. In de uitvoering wordt de patiënt zo snel mogelijk gereduceerd tot een zak organen met een defect, en op basis van de diagnose wordt hij het land rond gesleept tot hij misschien niet meer weet waar hij is en het medisch team niet weet wie hij is maar alleen maar wat er aan scheelt en hoe dat moet worden gefixt. En dat kunnen ze dan. Heel goed zelfs. Omdat ze dat dag in dag uit tien keer superefficiënt en veilig en goedkoop doen. Verzendlabel erop en hup retour, of door naar de volgende werkplaats voor het volgende defect.

Mijn vraag aan Kuipers is: wil er straks überhaupt nog iemand werken in de zorg?

Jouw kind kan jarenlang onder behandeling van dezelfde kindercardioloog zijn, maar wordt het tijd voor de operatie, dan wordt hij gereduceerd tot een anoniem jongetje dat naar een medisch megacomplex honderd kilometer verderop wordt gestuurd. Want dat is efficiënt.

Nog meer vragen: is het verstandig om, in een tijd waarin het ‘sturen op de IC’s’ zo funest heeft uitgepakt, iemand die zijn hele loopbaan lang in ziekenhuizen heeft rondgelopen eindbaas te maken van de Nederlandse gezondheid, terwijl de grootste vraagstukken vooral buiten het ziekenhuis liggen? Ziet de ziekenhuisman het zitten om de fijnmazige netwerken in de wijken en de expertise van de publieke gezondheid te herstellen? De wegbezuinigde schoolartsen, infectieziektepreventie, GGD-artsen die weleens van pas kunnen komen in het zeldzame geval dat er een pandemie uitbreekt?

Hoe denkt Kuipers überhaupt over het specialisme Maatschappij & Gezondheid, dat doorgaans onderaan de hiërarchie van de geneeskunde bungelt? Is dat het herinvesteren waard of draait het niet genoeg productie?

Precies dezelfde twijfels heb ik bij Robbert Dijkgraaf. Hij begaf zich een professioneel leven lang onder de genieën van de wereld die naar elitescholen Princeton, Stanford, MIT gingen. Zijn specialisme is de crème de la crème en ze verzuipen in het geld. Heeft Dijkgraaf oog voor de Nederlandse wetenschappers wier onderzoeken het telkens afleggen in een agenda vol onderwijs en subsidie-aanvragen? Is het onderwijs dat Dijkgraaf tot grote hoogten bracht voor iedereen de oplossing, of moeten sommige mensen gewoon zo snel mogelijk van school en aan het werk?

En ook van Dijkgraaf wil ik weten wat zijn briljante plan is om de scholen voor onderwijzers aantrekkelijk te houden. Kunnen Dijkgraaf en Kuipers zich verplaatsen in een ‘gewone’ leerkracht of verpleegkundige die misschien niet over diezelfde grenzeloze liefde voor het vak beschikt?

We spreken er weleens schande van als ministers na hun afscheid van Den Haag aan de slag gaan in het werkveld waar ze eerder de ambtelijke verantwoordelijkheid over droegen. Ik weet niet waarom het andersom plotseling wel goed uitpakt.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.