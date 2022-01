Citigroup gaat ongevaccineerde medewerkers in VS ontslaan

De Amerikaanse bank Citigroup gaat werknemers in de Verenigde Staten die aanstaande vrijdag nog niet zijn gevaccineerd tegen Covid-19 met onbetaald verlof sturen. Aan het einde van de maand worden ze ontslagen, tenzij ze een uitzondering hebben om medische of religieuze redenen. Dat blijkt uit een interne memo die vrijdag is ingezien door persbureau Reuters.

Daarmee is de bank, die in oktober aankondigde met een streng vaccinatiebeleid te komen, de eerste aan Wall Street die een vaccinatieplicht strikt gaat naleven. De financiële sector worstelt met de vraag hoe werknemers op een veilige manier terug kunnen naar kantoor, zodat het normale zakenleven kan worden hervat - ondanks een golf van de besmettelijke Omikron-variant van het coronavirus.

Andere grote banken aan Wall Street, waaronder Goldman Sachs, Morgan Stanley en JPMorgan Chase, hebben ongevaccineerde werknemers opgedragen thuis te werken, maar geen van hen is zover gegaan om personeel te ontslaan. Enkele andere grote Amerikaanse bedrijven, waaronder Google en United Airlines, hebben wel een beleid van ‘no-jab, no-job’ (geen prik, geen baan) afgekondigd, met variërende striktheid.