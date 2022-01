Big Tech weet het beter en kent me beter en daar heb ik genoeg van

Herstel Fabrieksinstellingen. Die knop zou ik dus óók graag voor mijn persoonlijke online-leven willen. En niet alleen voor als ik iets in de tv of telefoon wil veranderen wat me dan niet lukte. Helemaal opnieuw als digital citizen mogen beginnen dus. Weer anoniem zijn, onbekend, zonder zoek- of koopgeschiedenis, geen leeftijd of geslacht bekend. Een personal reset knop voor Google, Spotify, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn – voor al die platformdiensten die mij en m’n data genadeloos op een rijtje hebben.

Die mij advertenties, berichten en clips laten zien en horen die ‘bij me passen’ of ‘voorkeuren’ aanraadt die ‘anderen ook hadden’. Wie zijn die ‘anderen’ eigenlijk? Moet ik die lui kennen? Facebook stelt me al tijden vooral geweldclips van wraakfilms voor. En mijn ‘explore’-pagina van Instagram ziet eruit als een jaren ’70 Playboy, met bikini’s, straaljagers en snelle auto’s. Mag ik alsjeblieft die tabloidversie van mezelf opschonen? Maar nee hoor. Big Tech weet het beter. Advertenties! Auto’s! Tieten! Braaf zijn! Klikken! Kopen! Ik ben in m’n eigen digitale nachtmerrie opgesloten (‘Welkom Folkert’) met andere dubieuze types, exact zoals ik.

Dat wil zeggen, tenzij dit jaar de EU-Verordening Kunstmatige Intelligentie van de grond komt. Liefst in samenhang met de Digital Services Act. Dan zou ik heel misschien wel ooit iets te zeggen krijgen over m’n eigen data en ‘voorkeuren’. Een paar daarvan zou ik dus graag uitzetten, of aanpassen. Voor mij zijn media om me aan op te trekken, niet om m’n zwakkere kanten nog meer te kietelen. Zo word ik nooit volwassen.

Als voor een nieuw kabinet iets dringend is, dan is het wel betere bescherming van burger en maatschappij tegen Big Tech. Dat dringt in alle segmenten van het publieke leven binnen met advertentiegedreven algoritmen die onze voorkeuren bepalen over nieuws, feiten, politiek, gezondheid, aankopen. Waarbij negatieve emoties veelal de meeste clicks genereren – met hypes, haat en complotdenken als gevolg. Ooit door Arjen Lubach treffend verwoord als de ‘fabeltjesfuik’.

Er functioneren inmiddels zelflerende systemen die vergunningen en hypotheken toekennen, drones besturen, militaire doelen aanduiden, belastingaanslagen bepalen, cv’s sorteert en zo banen toewijst, dat diagnoses stelt, politie-aandacht verdeelt, risicoprofielen knutselt, gezichten herkent. In China draaien digitale ‘social credit’ systemen die individueel gedrag beoordelen en burgers belonen of juist achterstellen.

Hier is gelukkig licht aan de horizon: Europa heeft een paar stevige pakketten regelgeving klaarstaan. Geen moment te laat, zeker nu steeds duidelijker wordt dat bijvoorbeeld Facebook vrij exact blijkt te weten welke schade het aanricht met algoritmen die haat aanwakkeren, schoonheidsidealen bij kinderen inprent, dat flauwekul helpt opblazen en feiten ontkent en politieke manipulaties verveelvoudigt. Het lijkt de tabaksindustrie revisited, ook al vroeg op de hoogte van het verband tussen dood en tabaksrook, maar evenmin genegen het belang van de aandeelhouder in de waagschaal te stellen. Het gevolg: onder auspiciën van Big Tech zagen we de gemanipuleerde presidentsverkiezing van Trump, het Capitool bestormd, list en bedrog rond Brexit, IS-propaganda voor het kalifaat, redeloos geweld tegen de Rohingya in Myanmar, een golf van kinderporno.

Controle, moderatie, toezicht op deze platforms – het staat in de kinderschoenen. Vrije onderlinge concurrentie is er ook maar met mate – het is een kartel dat de markt verdeelde. Reguleren is dus dringend gewenst. Willen we in Europa wel biometrische camera’s die ieders gezicht herkennen? Volgens de nieuwe verordening mag dat, mits beperkt tot bestrijding van terreur en kinderontvoering. Of is het beter openbare biometrische camera’s tout court te verbieden? Dat soort discussies moeten we in 2022 voeren. Hoeveel macht krijgt de burger over z’n eigen social media-accounts? Wanneer mogen die gesloten worden? Het Kamerlid Van Haga boekte recent een interessante deel-overwinning op LinkedIn. De rechter gaf hem z’n account terug, met een beroep op die Digital Services Act. Maar z’n nepinformatie was terecht verwijderd. En ik wil dus m’n digitale voorkeuren zelf mee mogen bepalen. Alsjeblieft?

