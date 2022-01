88 plaatsen die Washington heten

Er blijken 88 plaatsen met de naam Washington te bestaan. Dus als ‘Washington is broken’, zoals men zegt, dan maar naar die andere Washingtons, om te kijken hoe het er daar voor staat, dacht journalist Laila Frank. Op haar reis ontmoet ze kleurrijke mensen, allemaal even trots en gastvrij, hoopvol zelfs, in wat voor ons vaak klinkt als een troosteloos oord. In de eerste aflevering gaat ze naar Washington (Californië), een dorp met 160 inwoners, zonder formeel bestuur. Burgemeester Crystal verkreeg haar titel na het buitenzetten van een collectebus. Wie het meeste geld verzamelt, wint de titel. Een hond, een haan en een ongeboren baby gingen haar voor. Crystal plaatst handgeschreven briefjes op auto’s van toeristen: „Don’t fucking park here, we don’t like it - Major of Washington, California”.

