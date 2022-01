Zelftests testen met het hele gezin: „Deze is echt gruwelijk”

Ze zijn goed, de coronazelftests die je bij drogist en supermarkt koopt. Allemaal zijn ze goedgekeurd door het RIVM. Ze halen 80 tot 90 procent van de besmettingen eruit, aldus recente Utrechtse studies. Maar dan moet je ze wel goed uitvoeren. Veel mensen doen het fout, zegt de populaire Australische dokter Eric Levi in een nieuwjaarsfilmpje op Twitter. Daarin laat hij zien dat het staafje niet verticaal de neus in moet, maar horizontaal. „Go back, not up.” Hij pakt een schedel erbij om te laten zien waar de neusholte zit: niet in de vlezige neus, maar achter het bot, net boven het gehemelte. Daar moet de wattenstaaf dus heen. Twee tot drie centimeter, zegt dokter Levi. Maar zelf duwt hij zijn staafje nonchalant wel vijf centimeter naar binnen: „Go slow, and go low.”

Dat zegt ook de instructie op de website van de rijksoverheid. Nou ja, twee centimeter volstaat, maar wel „parallel aan het gehemelte – dus horizontaal naar achteren, niet naar boven”. De instructies van de zelftests zeggen echter allemaal dat je recht naar boven moet. De wattenstaafjes zijn overigens veel dikker dan die van de GGD. Passen die wel ‘back’ en ‘low’? En is dat nodig? We vragen het aan een expert – en we gaan het testen. Met vier verschillende thuistests. En met het hele gezin. Dan kunnen we meteen kritisch de gebruiksaanwijzingen beoordelen.