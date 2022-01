Woede en onbegrip in Groningen: zo’n zachte winter en toch meer gas nodig?

Extra gas uit Groningen? Dat is alleen nodig bij een echt koude winter. En juist deze winter is het tot nu toe bovengemiddeld warm. Toch wordt de gaswinning in Groningen dit jaar waarschijnlijk verhoogd, bleek donderdagavond uit een brief van demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD). En niet een beetje verhoogd, maar bijna verdubbeld van 3,9 miljard kubieke meter naar 7,6 miljard kubieke meter aardgas.

„Onaanvaardbaar”, reageert de Groningse gedeputeerde Tjeerd van Dekken (gaswinning, PvdA). „Het is een enorme klap voor het vertrouwen van de Groningers.” Afspraken met de regio worden volgens de gedeputeerde geschonden en bij de Groningers leidt het tot „woede, achterdocht en onbegrip”. Van Dekken: „Hoe meer gaswinning, hoe meer kans op bevingen en hoe meer zorgen er zijn voor onze bewoners.”

Vier vragen over de mogelijke productieverhoging.

1. Hoe kan de Groningse gaswinning omhoog gaan terwijl de winter warm is?

In november kondigde demissionair minister Blok aan dat de gaswinning dit jaar waarschijnlijk omhoog moest vanwege de vertraagde bouw van een stikstoffabriek in Zuidbroek. Met die fabriek kan buitenlands gas worden omgezet in gas van ‘Groningen-kwaliteit’, dat geschikt is voor Nederlandse huishoudens en de industrie. Maar door de coronamaatregelen en vertraagde leveringen van bouwmateriaal is de fabriek niet in april dit jaar klaar, maar in de zomer.

Voor die vertraging is enigszins begrip op te brengen, zegt Van Dekken. Maar „als een duveltje uit een doosje” kwam daar donderdag een argument bij: Duitsland heeft extra Gronings gas nodig. „Dat was ons niet bekend en daar zijn we totaal door verrast”, zegt Van Dekken ontstemd.

2. Dus niet de kou speelt een rol, maar de Duitse vraag naar gas?

Nederland heeft al decennia gascontracten met verschillende landen in Noordwest-Europa, waaronder Duitsland. Miljoenen Duitse huishoudens zijn afhankelijk van Gronings gas. Met de aankondiging in 2018 dat de gaskraan dichtgaat in Groningen, is Duitsland gestart met het ombouwen van de cv-ketels. Dat gaat niet zo snel als gehoopt, blijkt nu. En ook produceert Duitsland zelf minder gas dan verwacht. Daarom moet Nederland nu een miljard extra kubieke meter aardgas aan Duitsland leveren.

„Dat zijn langetermijncontracten waar Nederland zich aan moet houden, want Duitsland is totaal afhankelijk van Nederland”, zegt zelfstandig energie-analist Jilles van den Beukel. „Duitsland heeft niet méér gas nodig, maar zijn gasbesparing gaat minder snel dan verwacht.”

3. Zijn er dan geen alternatieven voor het Groningse gas?

Nee, zegt Van den Beukel. „Extra gas importeren helpt niet, omdat Nederland niet genoeg stikstoffabrieken heeft om dat om te zetten naar geschikt gas voor de Nederlandse huishoudens.” Het is dus wachten op de fabriek in Zuidbroek.

Bovendien waren tegenslagen te verwachten, zegt Van den Beukel. „De gasafbouw is in 2019 heel ambitieus gepresenteerd”, zegt hij over de uitspraak van voormalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) om de gaskraan in 2022 dicht te draaien. „Er was geen marge voor tegenvallers. Achteraf had er voorzichtiger gecommuniceerd moeten worden.”

4. En de hoge gasprijzen, spelen die nog een rol?

De langetermijncontracten met Duitsland staan los van de gasprijzen, zegt Van den Beukel. Bovendien zijn de momenteel hoge gasprijzen volgens EZ geen argument voor de verhoging van de Groningse gasproductie. Van den Beukel denkt ook niet dat daar een verandering in komt: „Nederland wil van het Groningse gas af en het is momenteel politiek onmogelijk daarvan af te stappen.”

Uiterlijk op 1 april wordt de definitieve hoogte bekend gemaakt van de gaswinning dit jaar. Eind 2022 moet de gaskraan dan echt op ‘waakvlamstand’, bevestigt Blok in de brief, zodat er dan wel alleen aanspraak op Groningen gemaakt kan worden tijdens zeer koude winters. Maar Van Dekken is cynisch: „Alle afspraken zijn nu wankel.”

Als de gaswinning dit jaar toch omhoog gaat, wil Groningen daar wel van profiteren laat Van Dekken vrijdag in een brief weten namens de regio. „Het is onaanvaardbaar dat u winsten behaalt uit het niet nakomen van afspraken”, schrijft hij aan de minister. „Terwijl wij intussen met te krappe budgetten achterblijven.” Alle meeropbrengsten zouden ten gunste moeten komen van Groningen.

„Dat geld moet naar veilige huizen voor de bewoners”, zegt Van Dekken in een telefonische toelichting. „Het nieuwe kabinet moet de veiligheid van onze inwoners bloedserieus nemen.”

Stel dat de winter streng is, gaat het Groningse gasveld dan toch in 2022 dicht?