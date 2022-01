Wereldsterren op Afrikaanse bodem – zo belangrijk is de Afrika Cup

Kilian Nikièma had zich de voorbereiding op zijn eerste Afrika Cup anders voorgesteld. De achttienjarige doelman van ADO Den Haag reisde eind december met de nationale selectie van Burkina Faso voor een laatste trainingskamp naar Abu Dhabi, waar meer Afrikaanse teams hun kamp hadden opgeslagen. Na een week van hard trainen en een paar oefenwedstrijden vlogen de Burkinezen afgelopen maandag door naar Kameroen, gastland van het toernooi dat deze zondag om 17.00 uur begint.

Nikièma bleef achter, net als twee teamgenoten. De keelpijn die hij voelde sinds de lange vlucht naar Abu Dhabi leek aanvankelijk onschuldig. Tot hij na een paar dagen tóch positief testte op corona en zijn hotelkamer niet meer afkwam. Terwijl de selectie vertrok om zich op te maken voor de openingswedstrijd tegen Kameroen, keek Nikièma naar Netflix, las op zijn e-reader een boek over het stoïcisme – Het obstakel is de weg – en hield zo goed en zo kwaad als het ging zijn conditie op peil met een meegenomen springtouw.

„Natuurlijk baal ik ervan dat ik hier vastzit, maar ik blijf optimistisch”, zei Nikièma afgelopen woensdag in een telefoongesprek vanuit Abu Dhabi. Donderdag wachtte een coronatest, bij een negatieve uitslag kon hij vrijdag naar Kameroen vliegen. Net op tijd om bij het openingsduel aanwezig te zijn. En anders? „Dan kom ik later. Al is er nog maar één wedstrijd te spelen, ik ga naar de Afrika Cup.” Een dag later kreeg hij goed nieuws. „Test is goed gegaan! Vertrek over 10 minuten richting Kameroen”, appte de jonge keeper.

Nikièma – lang, baardje op de kin – is een van de vele Afrikaanse voetballers en begeleiders die in de aanloop naar het toernooi positief testten op corona. Favoriet Senegal, verliezend finalist tijdens de vorige editie, zag zich deze week genoodzaakt de reis naar Kameroen te verzetten vanwege negen positieve testen in het team (drie spelers en zes stafleden). Ook de selecties van onder meer Ivoorkust, Tunesië en Kaapverdië hebben veel last van het virus. Donderdag werd bovendien bekend dat een van de sterren van het toernooi, de Gabonese Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang, besmet is geraakt.

De opmars van coronavariant Omikron bracht Europese clubs er in december toe een scherpe brief te schrijven aan wereldvoetbalbond FIFA. Ze eisten duidelijkheid over gezondheidsmaatregelen tijdens de Afrika Cup en garanties over een tijdige terugkeer van hun Afrikaanse spelers. Die zouden anders geen toestemming krijgen om af te reizen naar Kameroen. Misschien was het zelfs raadzaam het toernooi uit te stellen, luidde de suggestie.

De Afrikaanse voetbalbond (CAF) wil er niets van weten. Deze editie van de Afrika Cup ís al een herkansing, nadat corona voetballen vorige winter onmogelijk maakte. Bovendien: spelers lopen bij hun clubs net zo goed het risico besmet te raken. Hoeveel Premier League-wedstrijden zijn er de voorbije weken niet uitgesteld vanwege uitbraken van het virus? Hoeveel Europese teams hebben hun buitenlandse trainingskampen niet vroegtijdig moeten afbreken?

Getouwtrek om spelers

De opstelling van Europese clubs veroorzaakt flinke irritatie bij Afrikaanse voetbalbonden, spelers én commentatoren. Die vinden – niet voor het eerst – dat de Afrika Cup onvoldoende serieus wordt genomen in Europa. Voortdurend getouwtrek om spelers die al dan niet geblesseerd zijn, zoals vorige week nog rond Watford-aanvaller Ismaïla Sarr (Senegal), draagt bij aan dat sentiment. Net als een opmerking van Liverpool-coach , Jürgen Klopp die de Afrika Cup onlangs „een klein toernooi” noemde.

„Is er ooit een toernooi geweest dat met minder respect werd behandeld dan de Afrika Cup?”, vroeg BBC-voetbalanalist en voormalig Engeland-spits Ian Wright zich af. Ook Sébastien Haller, aanvaller van Ivoorkust, reageerde geprikkeld toen De Telegraaf hem vroeg of hij niet liever in Nederland bleef om met Ajax de competitiewedstrijden tegen PSV en FC Utrecht te kunnen spelen. „Deze stelling toont het disrespect voor Afrika”, zei Haller. „Zou dit ooit zijn voorgelegd aan een Europese speler richting een EK?”

Kilian Nikièma begrijpt de ergernis wel. Veel Europeanen hebben geen idee hoe belangrijk de Afrika Cup is voor Afrikanen – zowel op het continent als daarbuiten. Ook voor Nikièma, geboren en getogen in Voorschoten. Burkina Faso is het land van zijn vader. Ouindinda Nikièma leerde Kilians moeder kennen op de universiteit van Ouagadougou en kwam halverwege de jaren negentig met haar naar Nederland. Aan de eettafel in Voorschoten haalde hij deze week herinneringen op aan het voetbal van zijn jeugd. Iedere twee jaar verzamelden de dorpelingen zich rond een radio om te luisteren naar wedstrijdverslagen van de Afrika Cup, ook al kwam Burkina Faso nooit door de kwalificatie. Dan juichten ze voor Ghana.

Het Afrikaanse voetbal was destijds veel meer dan de Afrika Cup alleen, zegt Ouindinda Nikièma. Door het jaar heen ging hij zo vaak mogelijk kijken bij zijn favoriete club (Etoile Filante de Ouagadougou). Tussen het publiek, als hij geld had, anders klommen hij en zijn vrienden in de bomen buiten het stadion om de wedstrijd te kunnen zien. De grote wedstrijden waren altijd uitverkocht.

Shirtverkoper in Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen, het gastland van de Afrika Cup. Foto Daniel Beloumou Olomo / AFP

Maar het lokale clubvoetbal in Burkina Faso is gemarginaliseerd, net als in veruit de meeste Afrikaanse landen. Stadions zijn slecht gevuld. Iedereen kijkt naar de Europese competities, vooral de Premier League. Dáár, waar het geld is, speelt het overgrote deel van de Afrikaanse profs van nu, en anders wel in competities in de Golfregio, China of Zuidoost-Azië. Behalve tijdens de Afrika Cup, die sinds 1957 om het jaar wordt gehouden. Het is de enige kans voor Afrikanen hun beste voetballers op het eigen continent te aanschouwen. Wereldsterren als Mo Salah (Liverpool, Egypte), Sadio Mané (Liverpool, Senegal) en Riyad Mahrez (Manchester City, Algerije), naast Eredivisiespelers als Sébastien Haller (Ajax, Ivoorkust), Ibrahim Sangaré (PSV, Ivoorkust) en Zakaria Aboukhlal (AZ, Marokko).

Op audiëntie bij de premier

Hoezeer de Afrika Cup leeft onder de ruim 20 miljoen inwoners van Burkina Faso merkte Kilian Nikièma in de week voor Kerst. De nationale ploeg kwam bij elkaar in Ouagadougou. Wat hij aantrof in de hoofdstad was volgens de jonge keeper vergelijkbaar met de sfeer in Nederland tijdens een WK. „Ik ben er pas net bij, maar werd door sommige mensen al herkend op straat. Mensen wensten me succes, zeiden dat het hele land achter ons stond en dat iedereen vertrouwen had in het team”. Voor vertrek naar Abu Dhabi ging de selectie op audiëntie bij de premier.

Vergroot dat de druk? Een beetje, zegt Nikièma vanuit zijn hotelkamer in Abu Dhabi. Maar de druk is hoe dan ook anders, omdat elke speler zich bewust is van de problemen in het land. Burkina Faso is arm en in het noorden en oosten zijn rebellengroepen actief. Veel inwoners van die regio's verblijven in vluchtelingenkampen. „Daar hebben we het onderling over,” vertelt Nikièma. „Voor de wedstrijd zeggen we tegen elkaar dat we het doen voor al die mensen die het moeilijk hebben. We weten: als we winnen is voor even het hele land blij.”

Meer deelnemende landen kampen met binnenlandse onrust, armoede en geweld. Gastland Kameroen is al enkele jaren verstrikt in een bloedig conflict tussen Engelstalige separatisten in het zuidwesten en noordwesten van het land en de Franstalige regering van de 88-jarige president Paul Biya. De veiligheidssituatie rond het toernooi is dan ook gespannen. Onlangs ging een veelzeggend filmpje viral op YouTube van toernooimascotte Mola, die geflankeerd door zwaar bewapende soldaten een bezoek brengt aan de noordwestelijke stad Bamenda.

Mensenrechtenactivisten beschuldigen president Biya – aan de macht sinds 1982 – ervan de Afrika Cup te gebruiken om de aandacht af te leiden van zijn rol in het conflict en de marginalisatie van Engelstalige bevolkingsgroepen in zijn land. Dát, in combinatie met de dreiging van aanslagen, zou volgens critici reden moeten zijn het toernooi uit te stellen of te verplaatsen – niet de pandemie en de belangen van de Europese clubs. Het is een echo van kritiek rond eerdere edities van de Afrika Cup in de autocratisch geleide oliestaatjes Equatoriaal Guinee (2015) en Gabon (2017).

Ouindinda Nikièma begrijpt de bezwaren, zoals hij ook kritisch kijkt naar de honderden miljoenen dollars die armlastige gastlanden uitgeven aan nieuwe stadions die na het toernooi meestal leeg blijven. Toch is hij blij dat de Afrika Cup deze winter doorgaat. Voor Kilian, maar ook voor de talloze Afrikanen die zich verheugen op het toernooi. Want als er eenmaal gevoetbald wordt, is iedereen de politiek even vergeten, zegt de Burkinees.

Hij reist deze zaterdag naar Kameroen om zijn land aan te moedigen tijdens de openingswedstrijd. De kans dat zijn zoon dan op doel staat is klein – hij is een van de drie reservekeepers. Kilian Nikièma zit er niet mee. „Zelfs als ik als vierde keeper op de tribune zit, zou ik daarmee goed kunnen leven. Het gaat me om het team, ik hoop echt dat we ver gaan komen.”