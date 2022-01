Wat normaal is, verandert voortdurend

In zijn nieuwjaarstoespraak zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat in 2022 het coronavirus verslagen kan worden. En Tyra Grove Krause, epidemioloog bij het Deense RIVM, voorspelt dat over twee maanden de pandemie achter de rug zal zijn. Dan kan het normale leven weer beginnen, zo lijkt het.

Terug naar normaal. Het vooruitzicht klinkt mij als een goed voornemen met nieuwjaar waarvan je vooraf al weet dat het niet haalbaar is. Dat je afspreekt om te gaan lijnen vooral om jezelf zonder schuldgevoel door de feestdagen te loodsen. Jezelf een beetje voor de gek houden zodat je kunt genieten van de kerstdiners en oliebollen, want het lijnen komt later.

Over deze positieve illusie schrijven de psychologen Taylor and Brown dat het loont om de werkelijkheid een beetje gunstiger voor te stellen. Positieve illusies maken dat je je goed voelt over jezelf, gelooft in je eigen kunnen en de moed erin houdt. Ze komen je mentale gezondheid ten goede.

Ook het kabinet heeft de neiging om de werkelijkheid optimistischer voor te stellen en ongefundeerde beloften te doen opdat wij burgers de moed erin houden. Zo zijn drastische maatregelen vooral onverwacht, onoverkomelijk en zullen ze zo snel mogelijk worden terug gedraaid, liefst nog sneller. „Natuurlijk, als de cijfers de komende weken meevallen, dan komen we eerder bij jullie terug”, zei premier Rutte over de lockdown tijdens de ingelaste persconferentie van 18 december. En over de inzet van burgers niets dan goeds: „We hebben eerder met elkaar bewezen dat we als samenleving veel aankunnen. Met elkaar komen we ook deze periode weer te boven. Daar ben ik absoluut van overtuigd.”

Grenzen aan geloofwaardigheid

Maar zo werkt het niet. De geloofwaardigheid van positieve illusies en onjuiste voorspellingen kent grenzen. Na twee jaar incasseren komen burgers het niet nog eens te boven omdat het eerder ook gelukt is. Het water staat ons aan de lippen. Moedeloos en lamgeslagen zijn we. En de cijfers gaan rond de kerstdagen, midden in de winter, niet plots meevallen. Integendeel, zo weten we nu het OMT adviseert om de maatregelen zelfs niet eerder dan eind januari te versoepelen.

Als de pandemie zo grillig en onvoorspelbaar blijkt, wat zijn optimistische vooruitzichten nog waard? Hoe waarschijnlijk is het dat we in 2022 het coronavirus verslaan en terug kunnen naar normaal? Gevraagd naar wat hij verwacht voor 2022 zei Rutte aan het einde van diezelfde persconferentie dat hij gestopt is met voorspellingen doen. „Wat we natuurlijk niet weten is of er nog andere varianten komen hierna en hoe lang het allemaal nog duurt.” Ook minister Hugo de Jonge zei eerder al dat het coronavirus niet weggaat en dat we ermee zullen moeten leren leven. De toekomst blijft onzeker, maar terug naar normaal, het normaal van voor de crisis, lijkt ook in Den Haag steeds onwaarschijnlijker.

Het kabinet komt eind deze maand met een langetermijnvisie over hoe we de samenleving beter kunnen inrichten zodat we kunnen leven mét het coronavirus. In deze langetermijnvisie komen voorstellen voor maatregelen die het hele jaar door zullen gaan gelden, alleen in de wintermaanden, of die alleen ingezet worden in geval van nood, schrijft De Telegraaf. We zullen normaal moeten gaan vinden dat de mondkapjes verplicht blijven in het openbaar vervoer en meer moeten gaan leven met de seizoenen. Massale bijeenkomsten en familiereünies naar de zomer, knusse concerten en voorstellingen naar de winter.

Roken, gordels, riolering

Wat normaal is, was nooit een vaststaand gegeven. Tijden veranderen. Ooit was het normaal dat er gerookt werd in de trein en het vliegtuig, hadden auto’s geen gordels, en nog eerder waren er geen straatverlichting en riolering. Als de omstandigheden erom vroegen, veranderde de samenleving en veranderde het normaal. Ook nu lijken we daaraan niet te ontkomen. Is het niet voor dit virus dan voor het volgende.

Normaal is niet het leven oppakken van voor de crisis, maar meer doen van wat we normaal zijn of zullen gaan vinden. Onderwijs in grote groepen online en in kleine groepen op school. Thuiswerken, vergaderen via zoom, en lunchen met de buren. Met kleinere klassen, minder files, en meer sociale cohesie in de buurt krijgen de nadelen ook voordelen en is niet alles meer alleen kommer en kwel.

Tot slot, slaan Tedros en Krause met hun voorspellingen over het einde van de crisis en terug naar normaal de plank mis? Zeker niet. Hun uitspraken gaan over het einde van de acute fase. Ook zij gaan ervan uit dat het virus bij ons blijft en dat we met (wereldwijde) vaccinatie en aanvullende maatregelen de gevolgen beperkt kunnen houden. Terug naar het normale leven, maar met een nieuw normaal.

Cecile Janssens is hoogleraar translationele epidemiologie aan Emory University in Atlanta.