Voedingsbodem voor geweld is er nog altijd

Een jaar na de bestorming van het Amerikaanse Capitool worden we herinnerd aan een voortdurend probleem: zowel de bestormers als degenen die de aanval als een poging tot een staatsgreep of binnenlandse terreur zien, claimen de democratie te beschermen. Analyses over het verdwijnen van een gedeelde werkelijkheid, diepe polarisatie, en de systematische uitholling van democratische verworvenheden vullen opiniepagina’s in de VS.

Twee derde van de Amerikanen is ervan overtuigd dat de democratie wordt bedreigd. Opiniepeilingen geven ook aan dat 71 procent van de Republikeinen niet overtuigd is van de eerlijke overwinning van president Joe Biden, en 40 procent van hen vindt dat het gebruik van geweld voor politieke doeleinden te rechtvaardigen is. Dat percentage was nog nooit in de geschiedenis zo hoog. Het woord ‘burgeroorlog’ wordt akelig vaak genoemd.

Grote kans dat Donald Trump de kandidaat voor de Republikeinen wordt in 2024, daar zijn vriend en vijand van overtuigd. Zijn politieke agenda heeft zich inmiddels als een inktvlek uitgebreid over de VS en wordt lokaal bevochten door Republikeinse wetgevers. De politieke strijd is er nu een die niet binnen de grondwettelijke kaders wordt uitgevochten, maar een die zich ertegen richt, stelt neoconservatief Robert Kagan – tot 2016 lid van de Republikeinse partij.

Columnist van The New York Times Thomas Friedman ziet, weinig geruststellend, nog het meeste heil in topmannen- of vrouwen als redders van de Amerikaanse democratie. „Gezamenlijk zijn zij de enige verantwoordelijke kracht die nog echte invloed kunnen hebben op Trump en de Republikeinse wetgevers die zijn plannen uitvoeren”, schreef hij deze week. „Ze moeten elkaar ervan overtuigen geen cent meer te doneren aan kandidaten die stemmen voor het ontmantelen van de politie of de grondwet.”

Aan de online voedingsbodem voor fraudeclaims over de verkiezingen, haat en oproepen tot geweld is intussen weinig gedaan. Het blijft onvoorstelbaar ingewikkeld om zicht en grip te krijgen op wat er werkelijk gebeurt op sociale media.

Dinsdag publiceerden de onderzoeksjournalistieke website ProPublica en The Washington Post een onderzoek naar uitingen op Facebook van Trump-aanhangers tussen verkiezingsdag, begin november 2020, en de Capitool-bestorming van 6 januari vorig jaar. Zij bekeken interne documenten van het socialemediabedrijf, interviewden oud-werknemers en analyseerden openbare Facebook-posts. In 650.000 berichten, zo’n 10.000 per dag, riepen mensen op Facebook op tot politiek geweld en zelfs executies. In tienduizenden openbare groepen herhaalden Facebook-gebruikers veelvuldig de claim van Trump dat de verkiezingen ‘gestolen’ waren.

Vooralsnog weigert Facebook bepaalde informatie te delen met de commissie van het Amerikaanse Congres dat de gebeurtenissen van begin vorig jaar onderzoekt. Pas een jaar na dato, en na onderzoek van twee journalistieke media, kunnen we een zeldzame glimp opvangen van wat er zich destijds afspeelde op een van de vele online platforms. Maar dit komt nog niet in de buurt van uitgebreid, systematisch onderzoek naar de bestorming van het Capitool door de autoriteiten, laat staan toezicht op de socialemediabedrijven, die hierin soms een faciliterende rol speelden.

Komende november zijn er verkiezingen voor het Amerikaanse Congres. En twee jaar daarna alweer voor het presidentschap. Het toenemende wantrouwen kan ertoe leiden dat – ongeacht het verloop van de verkiezingen – een groot deel van de Amerikanen niet zal geloven dat die verkiezingen eerlijk verlopen. De zorgen over de staat van de democratie in de VS worden dan wel van links tot rechts gedeeld, er is nauwelijks overeenstemming over wat de crux van het probleem is.

Marietje Schaake schrijft om de week op deze plek een column over technologie, beleid en economie.