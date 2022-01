Verdachte ‘manuscriptendief’ aangehouden in New York

Een Italiaanse man die in New York is aangehouden op verdenking van diefstal van ongepubliceerde manuscripten van honderden auteurs door zich voor te doen als uitgever en literaire agent, is donderdag voorgeleid bij een rechtbank in Manhattan. Hij zegt onschuldig te zijn. Dat meldt persbureau Reuters.

De 29-jarige Filippo Bernardini werd woensdag gearresteerd op de luchthaven John F. Kennedy. Volgens aanklagers heeft hij sinds 2016 valse identiteiten en e-mailadressen gebruikt en meer dan 160 domeinnamen geregistreerd, om zich voor te doen als vertegenwoordiger van gerenommeerde uitgeverijen tegenover auteurs. Onder zijn slachtoffers zouden Margaret Atwood en Sally Rooney zijn, evenals de Nederlandse schrijfster Hanna Bervoets.

Bernardini, volgens LinkedIn een werknemer van uitgeverij Simon & Schuster in Londen, bemachtigde volgens aanklagers zo op frauduleuze wijze honderden ongepubliceerde manuscripten. Het is onduidelijk wat de verdachte deed met de manuscripten die hij ontving. Er is geen bewijs dat hij heeft geprobeerd ze te verkopen of er losgeld voor te vragen. Mogelijk wilde hij de literaire ideeën van auteurs stelen. Hij is aangeklaagd wegens oplichting en identiteitsfraude.

‘Geschokt en verafschuwd’

In de domeinnamen die hij registreerde, verving hij vaak de letter ‘m’ door de letters ‘rn’, zodat bijvoorbeeld ‘simonandschuster’ werd weergegeven als ‘sirnonandschuster’. Simon & Schuster UK liet woensdag in een verklaring weten „geschokt en verafschuwd” te zijn over de beschuldigingen. De uitgeverij heeft Bernardini geschorst. Het bedrijf wordt niet beschuldigd van betrokkenheid.

Aanklagers drongen er bij de rechter op aan hem gevangen te houden wegens het risico dat hij zou vluchten. Hij komt echter op borgtocht vrij, voor een borgsom van 300.000 dollar (ongeveer 265.000 euro). Wel wordt hij elektronisch in de gaten gehouden. Als hij wordt veroordeeld, kan hij maximaal 22 jaar gevangenisstraf krijgen.