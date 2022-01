Twee weken celstraf voor rapper die aanzette tot geweld tegen De Jonge en Rutte

Rapper Bouke van de V. is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes weken, waarvan vier voorwaardelijk. De rechter veroordeelde Van de V. voor het aanzetten tot geweld tegen demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) en demissionair premier Mark Rutte (VVD). Van de V., ook wel bekend onder zijn artiestennaam Convex Kafka, plaatste kort na de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries op 6 juli een dreigtweet aan het adres van de twee bewindslieden.

In de tweet vroeg Van de V. zich af „of Taghi & Co niet achter Hugo of Mark [kunnen] aangaan in plaats van Peter R. de Vries”. Met Hugo en Mark verwees de rapper naar Hugo de Jonge en Mark Rutte, met Taghi & Co verwees hij naar Ridouan Taghi, die in het Marengo-proces terechtstaat. Peter R. de Vries stond kroongetuige Nabil B. in die zaak bij als vertrouwenspersoon, totdat hij werd vermoord. De naar Spanje verhuisde rapper Van de V., die de zaak via een videoverbinding volgde, noemde zijn actie een misplaatste grap. „Het was een domme tweet en daar moet ik de consequenties dan maar van inzien.”

De officier van justitie vond de tekst te ver gaan en verwees naar Max van den B., de man die afgelopen woensdag dreigend met een fakkel voor de deur van D66-leider Sigrid Kaag stond. Volgens de officier zijn dit soort bedreigingen tegenwoordig „aan de orde van de dag,” aldus het ANP. „Er hoeft er maar een te zijn die dit oppakt en wel tot geweld overgaat.” Ook de rechter woog het huidige tijdsgewricht mee, waarin politici „stelselmatig het slachtoffer” zijn van bedreiging en opruiing. De politierechter achtte de celstraf gepast, juist ook om anderen ervan te weerhouden hetzelfde te doen. Vrijdag werd Kaag-bedreiger Max van den B. voorgeleid en bepaalde de rechter-commissaris dat hij veertien dagen in voorarrest moet doorbrengen.