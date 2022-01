Sidney Poitier vond de Afro-Amerikaan in de film uit

Op de avond van 13 april 1964 stapte Sidney Poitier uit een limousine in Santa Monica, Californië. Strak rokkostuum, brede glimlach. Ongekend in die tijd, een zwarte man die als passagier in een limousine zat. Maar het was niet zomaar een avond, en niet zomaar een man. Vijf jaar eerder was Poitier als eerste zwarte acteur genomineerd voor de Academy Award voor beste acteur voor zijn rol in The Defiant Ones (1958). Het bleef toen bij een nominatie. In 1964 werd hij opnieuw genomineerd als beste acteur, voor Lilies of the Field (1963). Deze keer won hij. Hij nam de prestigieuze prijs in ontvangst in een zaal met vrijwel uitsluitend witte mensen. Zijn Oscarbeeldje stond voor meer dan de erkenning van zijn acteertalent, het was een symbool voor veranderende tijden in de Verenigde Staten.

Sidney Poitier werd op 20 februari 1927 geboren in Miami. Zijn ouders, Evelyn en Reginald Poitier, waren tomatentelers uit de Bahama’s, die naar Florida waren gereisd om hun oogst te verkopen. Evelyn was toen zeven maanden zwanger van hun zevende, en laatste, kind.

Poitier woog bij zijn geboorte 1.360 gram. Hij was zo klein en breekbaar, dat zijn vader een schoenendoos zocht omdat hij verwachtte zijn zoon te moeten begraven. Maar zijn moeder gaf de moed niet op, en de kleine Sidney wist te overleven. Poitier werd uiteindelijk 94 jaar oud, hij overleed afgelopen nacht op de Bahama’s.

Te vroeg geboren worden had niet alleen nadelen: toen baby Sidney met zijn ouders naar de Bahama’s terugkeerde, had hij door zijn geboorte in de VS automatisch de Amerikaanse nationaliteit. Op Cat Island, waar hij opgroeide, leidde het gezin een simpel leven. Het eilandje telde zo’n 1.000 inwoners en was nog ‘onaangetast’ door het kapitalisme: het gezin leefde van de eigen oogst en droeg jute zakken.

Toen Florida een handelsstop invoerde op tomaten uit de Bahama’s, moesten de Poitiers verhuizen naar de hoofdstad Nassau. Voor het eerst kwam de jonge Sidney in aanraking met ongelijkheid: het gezin was zijn voornaamste bron van inkomsten kwijt en verviel tot armoede. Toen hij dertien was, werd hij zomaar in zijn gezicht geslagen door een witte tiener.

Beter leven

Als vijftienjarige stapte Poitier op een boot naar Miami, op zoek naar een beter leven. Op zak had hij 3 dollar die hij van zijn vader had gekregen. Maar het racisme in Florida was anders dan in Nassau; in de VS werd hij geconfronteerd met de Ku Klux Klan. „Ik werd nooit zo beschreven als hoe Florida mij beschreef”, zou Poitier in 2009 in een interview met de nationale Amerikaanse radiozender NPR vertellen. „Florida zei: ‘Jij bent niet wie je denkt dat je bent. We zullen bepalen wat je bent.’ Ik besliste: ‘Nee, ík bepaal wie ik ben.’” Kort erna vertrok hij naar New York.

Daar was overleven moeilijk. Poitier ging van baantje naar baantje en sliep vaak op straat. Op een dag, begin jaren 40, deed hij auditie bij The American Negro Theater, een jonge theatergroep in Harlem. Hij kon nauwelijks lezen, had een zwaar Caraïbisch accent. De regisseur raadde hem aan zijn tijd niet te verdoen en vaatwasser te worden. Maar op het podium had hij de smaak van het acteren te pakken gekregen.

Poitier met zijn Oscar. Foto AP

In de jaren erna werkte Poitier als vaatwasser en schoonmaker om zijn acteerlessen te kunnen betalen. Hij leerde zichzelf het Amerikaanse accent aan door iedere dag urenlang journalisten na te doen. In 1945 werd hij aangenomen voor de opleiding van The American Negro Theater. Door ziekte van een acteur kreeg Poitier op een avond zijn kans: hij speelde zijn eerste hoofdrol.

In 1950 volgde de eerste film: No Way Out. Poitier speelde een idealistische arts die een witte misdadiger moet behandelen – hij blijft rustig terwijl zijn patiënt en diens gezin racisten zijn. Het was de eerste van vele rollen waarin Poitier de bedachtzame, beschaafde zwarte man was tegenover een bevooroordeelde, vaak kwaadaardige witte persoon. De films eindigden vaak met een positieve noot: een of meerdere van de racistische personages komen tot inkeer en beseffen dat ook zwarte mensen mensen zijn.

In 1967 was hij in Guess Who’s Coming to Dinner? de zwarte verloofde van een witte vrouw, die voor het eerst haar progressieve, maar terughoudende ouders ontmoet; in To Sir, With Love een leerkracht op een arme binnenstedelijke Londense school, en in In the Heat of the Night een rechercheur uit Philadelphia die in het racistische Zuiden van de VS een moord moet helpen oplossen.

Deze drie films waren allemaal hits: dat jaar was Sidney Poitier Amerika’s grootste filmster. Voor het eerst in de geschiedenis was een zwarte man de populairste en meest geliefde acteur in het land.

Ideale schoonzoon

Poitiers impact op de Amerikaanse samenleving tijdens die jaren was van onschatbare waarde. Als de eerste, en heel lang ook de enige zwarte filmster, keek het hele land naar hem. In iedere film vertegenwoordigde hij zwarte mensen. Alle zwarte mensen. Met die gedachte koos hij zorgvuldig zijn rollen uit. Hij schetste een intiemer beeld van zwarte mensen, en maakte voor witte mensen duidelijk hoe de gevolgen van racisme zwarte mensen achter gesloten deuren raakten.

Zwarte mensen werden eindelijk op bioscoopschermen afgebeeld als intelligente wezens met gevoelens en (enige vorm van) autonomie. Wanneer ze naar Poitier keken, zagen ze zichzelf in meer rollen dan de tot slaaf gemaakte, de butler of de lompe compagnon. Ook witte mensen waren overtuigd: hij was wellicht de enige zwarte man die de ideale schoonzoon leek.

Maar de jaren 60 waren bewogen jaren in de Verenigde Staten. Afro-Amerikanen waren sinds 1954 aan het strijden voor burgerrechten. Het was geen toeval dat Poitier net in dat klimaat kon doorbreken in Hollywood, en met juist die rollen. Toch was er ophef toen Poitier en actrice Katharine Houghton voor het eerst gepassioneerd zoenden in Guess Who’s Coming To Dinner (1967). De film werd afgemonteerd op het moment dat het interraciaal huwelijk in verschillende staten in de VS nog verboden was, en verscheen kort nadat dat verbod was opgeheven.

Kuis en seksloos

Het sentiment was, stilletjes aan, aan het veranderen. Poitiers rollen begonnen te vervelen. Zijn personages waren zo kuis dat ze werden beschreven als ‘seksloos’. „Als zwarte man moest hij beter zijn dan de witte man, en hij besloot de perfecte man te zijn”, verklaarde collega Houghton in die tijd. Maar veel zwarte mensen verzetten zich inmiddels tegen die houding. Poitier werd verweten dat hij met zijn films het oneerlijke idee in stand hield dat zwarte mensen perfect moesten zijn om aanvaard te worden. Dat je rustig en beheerst moest omgaan met racisme en je niet mocht terugvechten.

Voor Poitier kwam die kritiek hard aan. Hij was zelf actief in de burgerrechtenbeweging, hielp bij het plannen van de March on Washington (1963) en steunde de Mississippi Summer Project (1964) met een donatie van 70.000 dollar (vandaag ongeveer een half miljoen dollar). Maar toen Martin Luther King, Jr. – een man die voor velen gelijkenissen vertoonde met Poitiers personages – in 1968 vermoord werd, voelden de critici zich alleen maar gesterkt.

Poitier ging een jaar vissen in de Bahama’s. Toen hij terugkeerde naar Hollywood, legde hij zich toe op het regisseren. Hij wilde mensen aan het lachen maken en maakte films als A Warm December (1973), Uptown Saturday Night (1974), Let’s Do It Again (1975), A Piece of the Action (1977). Als regisseur werkte hij met grote namen, vaak met Bill Cosby. Maar deze grote namen bleken niet genoeg: zijn films werden doorgaans slecht ontvangen. Toch maakte hij in 1980 de eerste film door een zwarte regisseur die meer dan 100 miljoen dollar opbracht; Stir Crazy met het komische acteursduo Gene Wilder en Richard Pryor. Zijn laatste film, Ghost Dad (1990), was echter een regelrechte flop.

De Amerikaanse president Obama reikte Sidney Poitier in 2009 de Presidential Medal of Freedom uit, de hoogste onderscheiding voor Amerikaanse burgers. Foto J. Scott Applewhite/AP

In de laatste decennia van zijn leven bleef Poitier weg van de spotlights. Van 1997 tot 2007 was hij ambassadeur voor de Bahama’s in Japan. Hij schreef drie autobiografische boeken: This Life (1980), The Measure of a Man: A Spiritual Autobiography (2000), en Life Beyond Measure: Letters to My Great-Grand-Daughter (2008).

Maar ook al was hij niet meer op het grote scherm te zien, de acteur bleef erkenning krijgen voor zijn grote rol in de Amerikaanse cinema. Een versie van superheld Green Lantern gebaseerd op Poitier verscheen in 1972. In 1974 werd hij geridderd door koningin Elizabeth II. Hij ontving de belangrijkste prijzen als erkenning voor zijn levenswerk: in 2002 de prestigieuze Academy Honorary Award „voor zijn uitzonderlijke vertolkingen en unieke persoonlijkheid op het witte doek” en in 2016 de BAFTA Fellowship. De Amerikaanse president Obama reikte hem in 2009 de Presidential Medal of Freedom uit, de hoogste onderscheiding voor Amerikaanse burgers.

Poitier blijft niet alleen voortbestaan in zijn films en boeken, hij inspireerde een hele generatie zwarte mensen. „Omdat jij toen die Oscar hebt gewonnen, wist ik diep vanbinnen dat ook ik iets bijzonders kon doen in mijn leven”, vertelde Oprah Winfrey hem. Zij was in 1964 tien jaar en arm, en is nu een van de rijkste en meest invloedrijke mensen ter wereld. Poitier heeft de dromen en ambities van acteurs als Morgan Freeman en Denzel Washington aangewakkerd. In de woorden van collega James Earl Jones: Sidney Poitier heeft „de Afro-Amerikaan in films uitgevonden”.