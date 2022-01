Peter Bogdanovich (1939-2022): Amerikaans filmregisseur met Europese sensibiliteit

Filmregisseur Peter Bogdanovich was een van de jonge movie brats die begin jaren zeventig kansen kreeg in Hollywood, dat wanhopig op zoek was naar manieren een jonger publiek naar de bioscoop te trekken. Bij het grote publiek werd hij vooral bekend door zijn leuke bijrol in de tv-serie The Sopranos, waarin hij de vaderlijke psychotherapeut van Dr. Melfi speelt. Donderdag overleed hij op 82-jarige leeftijd.

Net als tijdgenoten als Scorsese en Coppola koppelde hij een grote voorliefde voor Amerikaanse genrefilms aan een Europese sensibiliteit, zowel qua stijl als inhoud. En net als Scorsese, Coppola en vele anderen begon de flamboyante Bodganovich zijn loopbaan bij producent/regisseur Roger Corman, de koning van de B-film.

Zo was hij assistent-regisseur bij Cormans The Wild Angels (1966), een ‘bikersfilm’ die van grote invloed was op Easy Rider.

Bogdanovichs speelfilmdebuut Targets (1968) was een schot in de roos. Het door Bogdanovich geschreven verhaal over een psychopathische scherpschutter weerspiegelt de paranoia en gewelddadigheid van contemporain Amerika. In de climax wordt de scherpschutter tijdens een drive-in voorstelling uitgeschakeld door een horrorster in zijn nadagen (Boris Karloff), terwijl op het witte doek The Terror (Roger Corman, 1963) is te zien met Karloff in de hoofdrol.

Cinefilie en nostalgie naar een voorgoed verloren tijd zijn dan ook een terugkerend thema in het oeuvre van Bogdanovich, wiens ouders uit Europa kwamen. Hij werd in Amerika geboren in het jaar dat zijn Servische vader en Oostenrijkse moeder naar de VS emigreerden.

In zijn meesterwerk, het in schitterend zwart-wit gefotografeerde The Last Picture Show (1971), draait het om de sluiting van de plaatselijke bioscoop, waar nog één keer Howard Hawks’ western Red River wordt vertoond. Bogdanovich’ verfilming van het gelijknamige boek van Larry McMurtry speelt zich af in een Texaans gehucht begin jaren vijftig en laat de volwassenwording zien van twee vrienden (Jeff Bridges en Timothy Bottoms), met veel aandacht voor hun worsteling met (getrouwde) vrouwen. Als filmcriticus had Bogdanovich zijn idolen Orson Welles, Howard Hawks en John Ford geïnterviewd, emblematische cineasten uit de gouden Hollywood-periode – interviews en portretten die door Bogdanovich later gebundeld worden in gevierde filmboeken.

In het melancholieke The Last Picture Show geeft hij zijn grote voorbeelden een filmische hommage. De eenvoudige cameraposities verwijzen naar Hawks, de beeldcomposities naar Welles en de visuele manier van verhalen vertellen naar Ford. Een van de hoofdrollen was voor Cybill Shepherd, voor wie Bogdanovich zijn vrouw verliet, de schrijfster, scenarist en production designer Polly Platt. Met Shepherd maakte hij de Henry James-bewerking Daisy Miller (1974) en de musicalpastiche At Long Last Love (1975). Beide flopten genadeloos, net zoals Texasville (1990), het vervolg op The Last Picture Show.

In 1973 draaide Bogdanovich het amusante Paper Moon opnieuw in fraai zwart-wit. In prachtige beeldcomposities ontvouwt zich een schelmenverhaal over een bijbelverkoper (Ryan O’Neil) die zijn 9-jarige dochter (Oscarwinnares Tatum O’Neil) gebruikt om bijbels te slijten in het Amerika ten tijde van de Grote Depressie. Samen met Barbra Streisand speelde Ryan O’Neil ook de hoofdrol in What’s Up, Doc? (1972), Bogdanovich’ geestige hommage aan de screwball comedies uit de jaren dertig en veertig.

What's Up, Doc (1972) Peter Bogdanovich op de set van What's Up, Doc? (1972)

Na de flop van At Long Last Love volgden nog enkele films, waaronder Nickelodeon (1976), een hommage aan het Hollywood uit het tijdperk van de zwijgende film, maar Bogdanovichs films werden op enkele uitzonderingen na (zoals Mask, met Cher) steeds minder succesvol. De romantische komedie They All Laughed (1981) is nog vermeldenswaard, al was het maar omdat ‘Playmate van het Jaar’ Dorothy Stratten meespeelde, indertijd Bogdanovichs minnares. Voor de film uitkwam werd Stratton bruut vermoord door haar echtgenoot.

In talkshows kon Bogdanovich begeesterend vertellen over het oude Hollywood, waarbij de amusementswaarde nog eens werd verhoogd door de uitstekende imitaties die hij ten beste gaf van zijn filmische helden.