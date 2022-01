Pas op met peanuts

Het gebruik van het woord ‘pinda’ is gevaarlijk, zeker als je dat in de informele, aan het Engels ontleende uitdrukking gebruikt om aan te geven dat iets makkelijk is of kinderspel, bijvoorbeeld in de zin van „De hele covid is peanuts.” Dat zei intensivist Diederik Gommers in een interview met jongerenplatform Nieuwskamer, en het kwam hem duur te staan. Een dag later werd hij gedwongen zijn excuus hiervoor aan te bieden.

Iets soortgelijks overkwam Hilmar Kopper, bestuursvoorzitter van Deutsche Bank. Die bestempelde in 1994 een strop van vijftig miljoen mark voor kleine aannemers als peanuts. Zo groot was de consternatie dat peanuts in dat jaar in Duitsland pontificaal werd uitgeroepen tot ‘onwoord van het jaar’.

En dat is het ook. Want wat zijn dat, peanuts? Pinda’s, oké. Maar wie denkt ooit ook maar een seconde na over ‘pinda’? Het is iets dat je opeet terwijl je sport op televisie kijkt. Past goed bij bier. Zorgt voor wat afleiding als je een lastig gesprek in een kroeg moet voeren. Ook tekenend: ze zetten zo’n bak pinda’s altijd gewoon voor je neer. Zo waardeloos zijn pinda’s dat je er niet eens voor hoeft te betalen. De pinda zorgt voor onrust als er iemand lijdt aan een pinda-allergie. Verder kan de pinda nauwelijks op zichzelf bestaan. Je moet hem altijd aanlengen met iets spannenders, zodat je uiteindelijk zoiets als pindakaas of pindasaus hebt.

Etymologisch is het woord iets mooier. Wij hebben het overgenomen uit het Papiaments dat het weer van het Congolese mpinda heeft. Trouwens, vroeger zeiden we aardnoot, en in Zuid-Afrika heet de pinda grondboontjie. Maar goed beschouwd is het nog steeds een en al zinloosheid, qua pinda.

Dat vond ook Charles M. Schulz, schepper van 17.897 strips over de eeuwige loser Charlie Brown, zijn hondje Snoopy, zijn vrienden Lucy en Linus en de rest. Hun wedervaren vormt volgens culturele historici samen „het langste verhaal door een enkele schrijver verteld in de geschiedenis van de mensheid”. De titel Peanuts werd eind jaren veertig verzonnen door iemand bij uitgeverij United Features Syndicate. Men dacht: mooi, dat klinkt als ‘peanut gallery’: de goedkope zitplaatsen bij vaudeville-voorstellingen (muziektheater). Dat is waar het publiek bestaat uit gewone mensen en die zullen zich nu aangesproken voelen.

Maar Schulz haatte die titel voor zijn creatie en hekelde hem zijn leven lang: „Ik vind ‘Peanuts’ niet mooi. Het is geen leuk woord. Het is volstrekt ridicuul, heeft geen betekenis, geen waardigheid. Mijn humor heeft dat wel: stijl.”

En Schulz kreeg zijn zin. Niemand zegt meer: ik ga Peanuts lezen. Wel: ik lees Charlie Brown. Of Snoopy.

Al met al staat het gebruik van ‘pinda’ en ‘peanuts’ er garant voor dat je iets of iemand onderschat. Diederik Gommers’ woorden waren uit hun verband gerukt, maar dan nog, het eindresultaat van zijn woorden was het bagatelliseren van corona.

Dat gesprek in de kroeg? Kan lelijk uitpakken. Voor je het weet vertelt een geliefde boven een bakje pinda’s dat het uit is. En Peanuts van Charles M. Schulz is allerminst een strip die alleen ‘het volk’ aanspreekt. Schulz stond garant voor schitterend melancholieke overpeinzingen, waarin het geschreven woord de essentie is. Dus helemaal geen peanuts.