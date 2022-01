Nederland schort steungelden Curaçao op om ‘inhumane’ behandeling Venezolanen

Nederland heeft financiële steun aan Curaçao voor onder meer bijstandsverzoeken van gevluchte Venezolanen voorlopig opgeschort. In een brief aan de Tweede Kamer constateert demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) donderdag dat „de bejegening van vreemdelingen” op Curaçao op cruciale aspecten tekortschiet.

Aanleiding voor het besluit is een kritisch rapport van Amnesty International uit oktober vorig jaar, waarin de ngo stelde dat Nederland indirect heeft bijgedragen aan mensenrechtenschendingen door steun te verlenen, vooral op het gebied van detentie en de kustwacht. Door de economische malaise in Venezuela ontvluchtten de afgelopen jaren tienduizenden Venezolanen hun land richting de Caraïbische eilanden, waar ze vaak in detentie worden geplaatst en worden uitgezet.

Knops noemt de bescherming van mensenrechten de verantwoordelijkheid van autonome landen binnen het Koninkrijk, maar erkent dat handhaving voor de landen een „enorme opgave is”. Hij stelt in de brief aan de Kamer dat hij de minister van Justitie op Curaçao het afgelopen jaar meermaals heeft gewezen op het belang van onder meer juridische bijstand, medische zorg en opleidingen van personeel en passende huisregels – allemaal „nadrukkelijke voorwaarden” voor de toekenning van de financiële middelen. Omdat Curaçao volgens Knops hierin blijvend tekortschiet, gaat de staatssecretaris niet over op uitkering van het laatste deel van de steungelden.

Van de gelden, die de Nederlandse regering in 2019 vrijmaakte, werd op Curaçao onder meer een nieuw detentiecentrum gebouwd, dat in maart moet worden opgeleverd. Als Curaçao, dat als zelfstandig land onderdeel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden, nieuwe plannen aandraagt om de situatie te verbeteren, wil de staatssecretaris „heroverwegen de middelen alsnog toe te kennen”.

‘Inhumane behandeling’

In het rapport stelt Amnesty dat zeker acht Venezolaanse kinderen op Curaçao in detentie van hun ouders zijn gescheiden, waarna enkelen van hen het land werden uitgezet zonder dat hun ouders ervan op de hoogte waren. Ook zouden gedetineerden in detentie door gevangenisbewaarders „vernederend en inhumaan” zijn behandeld. Zo werden ze gedwongen naakt kikkersprongen te maken.

Demissionair staatssecretaris Knops ligt ook op een ander dossier om financiële steun overhoop met een aantal Caraïbische eilanden. Eind vorig jaar besloot hij de coronasteungelden aan Aruba tot nader order op te schorten, omdat de Nederlandse regering geen akkoord wist te bereiken over de oprichting van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). Dat orgaan moet ervoor zorgen dat de eilanden bepaalde hervormingen op het gebied van onder meer overheidsfinanciën en gezondheidszorg uitvoeren, in ruil voor financiële steun.