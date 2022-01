Levenslang voor moordenaars zwarte jogger Ahmaud Arbery

Een rechter in de Amerikaanse staat Georgia heeft vrijdag drie witte mannen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op de zwarte jogger Ahmaud Arbery. Dat meldt persbureau Reuters. Ze achtervolgden Arbery begin 2020 in pick-ups en schoten hem van dichtbij dood. Een jury had hen afgelopen november al schuldig bevonden.

De 35-jarige schutter Travis McMichael, zijn 66-jarige vader en een 52-jarige buurman zeiden Arbery te hebben achtervolgd omdat ze dachten dat hij een inbreker was. Ze probeerden hem tegen te houden, waarna een worsteling ontstond en McMichael de jogger doodschoot.

De rechter zei vrijdag dat het „een gevaarlijke onderneming” is om het recht in eigen hand te nemen. Hij wees daarbij ook op het gebrek aan spijt dat de daders betuigden. De rechter hield tijdens de zitting een minuut stilte voor de „gewetenloze” moord en de doodsangst die het slachtoffer volgens hem doorstond.

De moeder van Arbery zei ondanks haar verdriet tevreden te zijn met de levenslange straffen. „Dit vonnis brengt je niet terug, maar helpt om dit uiterst moeilijke hoofdstuk in mijn leven af te sluiten.”

Eigenrichting

De zaak riep in de Verenigde Staten veel vragen op over racisme, wapenbezit en eigenrichting. De Amerikaanse president Joe Biden noemde de moord op Arbery „een pijnlijke herinnering” dat er nog veel te doen is in de strijd tegen raciale ongelijkheid in de VS. Arbery’s naam werd ook vaak genoemd tijdens de Black Lives Matter-protesten die later in 2020 plaatsvonden, nadat de zwarte man George Floyd vermoord werd door een witte politieagent.